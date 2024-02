Konkretne udogodnienia w promieniu 3 km od domu byłyby mile widziane przez 44 proc. ankietowanych. Najczęściej na Litwie brakuje obiektów kulturalno-rozrywkowych (15 proc.) i dobrej infrastruktury drogowej (14 proc.). Około jedna na dziesięć osób tęskni za wygodnym transportem publicznym, obiektami sportowymi oraz terenami zielonymi lub parkami.

„Tych dwóch ostatnich brakuje bardziej mieszkańcom Litwy niż mieszkańcom Łotwy czy Estonii — w rzeczywistości zalesienie Litwy jest znacznie mniejsze niż u sąsiadów. Z kolei mieszkańcy sąsiedniej Łotwy częściej niż my tęsknią za dobrej jakości drogami, natomiast Estończycy tęsknią za wygodną komunikacją miejską i sklepami spożywczymi” — mówi Edvinas Jurevičius, Dyrektor Bankowości Detalicznej w Luminor Bank.

Na Litwie mieszkańcy okręgów poniewieskiego (64 proc.), telszewskiego (61 proc.) i kowieńskiego (60 proc.) najczęściej twierdzą, że mają w swojej miejscowości wszystko, czego potrzebują, a najrzadziej — mieszkańcy okręgów mariampolskiego (49 proc.) i uciańskiego (50 proc.).

„Interesujące jest to, że niektóre obszary Litwy wyróżniają się bardzo specyficznymi brakami odczuwanymi przez ludność. Na przykład aż jedna czwarta mieszkańców okręgu szawelskiego twierdzi, że infrastruktura drogowa w ich dzielnicach mieszkaniowych jest słaba. Jedna piąta mieszkańców okręgu olickiego tęskni za miejscami do uprawiania sportu” — mówi ekspert.

Zdaniem Jurevičiusa widoczne są powiązania między liczbą przeprowadzek a zadowoleniem z dzielnic mieszkaniowych. Im rzadziej dana osoba się przeprowadza, tym bardziej jest zadowolona ze swego miejsca zamieszkania — lub odwrotnie. Żadnych zarzutów co do swego otoczenia nie miało ok. 63 proc. mieszkańców Litwy, którzy nigdy się nie przeprowadzali lub przeprowadzali się raz, oraz ok. 53 proc. tych, którzy przeprowadzali się 2 lub więcej razy.

„Kiedy się przeprowadzamy, nie zawsze zmieniamy miejsce zamieszkania na takie, które lepiej odpowiada naszym potrzebom, być może dla lepszej jakości mieszkań musimy rezygnować z udogodnień wokół nas. Historia każdego z nas jest inna” — mówi Jurevičius.

Osoby o najniższych dochodach na członka rodziny (do 150 euro miesięcznie po opodatkowaniu) są najmniej zadowolone ze swojej okolicy — tylko jedna trzecia z nich może powiedzieć, że ma wszystkie niezbędne usługi w pobliżu domu.

„Ponad jedna trzecia z nich nie ma placówek służby zdrowia, wygodnego transportu publicznego, sklepów spożywczych, lokali rozrywkowych, jedna czwarta nie ma miejsca do uprawiania sportu, jedna piąta odczuwa brak szkół i przedszkoli w pobliżu oraz chciałaby lepszej infrastruktury drogowej. To bardzo wysokie liczby, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to właśnie dla osób o najniższych dochodach część tych usług może być szczególnie ważna” — mówi Jurevičius.

Starsi ludzie są bardziej skłonni myśleć, że mają wszystko, czego potrzebują, wynika z danych ankietowych. Dla porównania, mniej niż połowa osób w wieku 25–34 lata i trzy piąte osób w wieku 55–65 lat nie skarży się na żadne braki w swoich okolicach. Młodzi ludzie częściej niż osoby starsze odczuwają brak obiektów kulturalnych i rozrywkowych (19 proc.), terenów zielonych i parków (15 proc.) oraz miejsc do uprawiania sportu (15 proc.).

Czytaj więcej: Ważne zagadnienia infrastruktury drogowej podczas wizyty ministra transportu w rejonie wileńskim

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Norstat na zlecenie Luminor Bank w Estonii, na Łotwie i Litwie pod koniec grudnia 2023 r. W każdym kraju bałtyckim przeprowadzono wywiady z tysiącem osób w wieku 25–65 lat.