Dzieci z Pakieny na meczu Legii Warszawa

22 lutego po południu autokar z dziećmi przybył do hotelu Hampton by Hilton Warsaw Reduta, gdzie rozpoczęły się przygody i emocje, gdyż dla niektórych dzieci to był pierwszy raz, kiedy były w takim hotelu. Komfortowe pokoje, wygodne łóżka, a za oknem — piękna wieczorna Warszawa. Dzieci nauczyły się korzystać z kart hotelowych, samodzielnie posługiwać się windą, natomiast po otrzymaniu pysznych pizz do pokoi ledwo nie zapomniały, w jakim celu tu przybyły.

Późnym wieczorem cała grupa miejskim transportem pojechała na Stadion Legii Warszawa im. Józefa Piłsudskiego, gdzie kibicowali Legii Warszawa grającej z norweskim Molde FK. Nie zważając na wynik, gdyż rewanżowy mecz Legii Warszawa z Molde zakończył się wynikiem 3:0 dla norweskiej drużyny, mecz u wielu pozostawił niezapomniane wrażenia. Zafascynowała ich piłka nożna, panująca na stadionie atmosfera jedności, dopingowanie piłkarzy, skandowanie kibiców Legii. Na tak ogromnym stadionie, gdzie było ponad 27 tys. osób, w tym około 8 tys. dzieci, można poczuć nie tylko smak zwycięstwa, ale i smak porażki. Najważniejsze jest zostać wiernym swojej drużynie, poczuć, że piłka nożna dla prawdziwego kibica to coś więcej niż sport. W czasie powrotu do hotelu wrzało jak w ulu, wszyscy dzielili się wrażeniami i, oczywiście, nie chcieli wracać do domu. Na szczęście, organizatorzy chyba to przewidzieli i zorganizowali dalsze atrakcje.

Kolejnego dnia po obfitym śniadaniu grupa udała się na długi spacer po Starym Mieście. Przewodnik zainteresował wszystkich zdumiewającą historią najważniejszych miejsc dla każdego Polaka — Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta III Wazy, kamienia pamiątkowego Marii Konopnickiej, Pomnika Małego Powstańca, murów obronnych Warszawy, Bazyliki Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela i innych. Kilka godzin zleciało w mig i nadszedł czas powrotu do domu.

Młodych kibiców rozpierały wrażenia, które wypływały poprzez niekończące się rozmowy. Wszyscy czuli niedosyt i wyrazili ogromną chęć powrócić do Warszawy.

Dziękujemy przyjaciołom z Polski za niezapomniane przeżycia i dawkę emocji podczas ferii. Cieszymy się, że wśród nas są tak cudowni ludzie, jak: Waldek, Tomek, Asia i Ola. Dziękujemy Wam za Waszą dobroć i ogromne serca.

Wicedyrektor Irena Mazajło