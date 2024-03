Po raz drugi płonął dworek w Wilkiszkach

— Straty tego pożaru są ogromne. Co było przyczyną pożaru, na razie nie możemy powiedzieć. Najbardziej od ognia ucierpiało lewe skrzydło, prawe skrzydło zostało mniej więcej całe, ale jest zalane wodą. Całe szczęście, że nie ucierpiał nikt z ludzi. Dwie osoby, które zdążyły wyjść, to księgowa i pracownik centrum. To właśnie oni zauważyli unoszący się dym obok komina, bo pożar zaczął się na poddaszu — powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” Józef Rybak, wicemer rejonu solecznickiego.

Nie pierwszy pożar

To nie pierwszy pożar dworku w Wilkiszkach — będący wówczas w renowacji budynek płonął również 22 maja 2021 r. „Strażacy przyjechali natychmiast, jednak budynek ucierpiał — nie tyle od ognia, ile od wody używanej do gaszenia płomieni. Zalane było wnętrze, sadza i jej osady sprawiły, że remont trzeba było zaczynać od nowa. Samorządowi Rejonu Solecznickiego udało się wówczas znaleźć środki finansowe, a po roku dworek odrestaurowano. Dotychczas nie znaleziono sprawców przestępstwa, ustalono jedynie, że pożar był spowodowany umyślnie” — w 2022 r. mówiła „Kurierowi Wileńskiemu” Wioleta Baranowska, dyrektor Centrum Turystyki i Młodzieży Rejonu Solecznickiego.

Z powodu pożaru otwarcie dworku z 2 czerwca 2021 r. przeniesiono na 29 września 2022 r.

W odnowionym dworku w Wilkiszkach został utworzony młodzieżowy kompleks turystyczny z salą konferencyjną, edukacyjną i wystawową, pomieszczeniami noclegowymi, stołówką i kuchnią.

Przyczyna nieznana

— 6 marca o godz. 9:55 na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku przy ulicy Parko we wsi Wilkiszki w rejonie solecznickim. Na miejsce zdarzenia wysłano Straż Pożarną Rejonu Wileńskiego, informacja o zdarzeniu została przekazana także do Pogotowia Ratunkowego Rejonu Wileńskiego. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, budynek tonął w dymie, płonęło poddasze i dach. Dworek jest drewniany i ma powierzchnię ponad 720 mkw. Dwie osoby znajdujące się w budynku na szczęście zdążyły go opuścić. Na miejscu pożaru pracowało siedem cystern strażackich, jeden samochód z drabiną i cysterna z wodą. Poinformowany został Departament Dziedzictwa Kulturowego. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana — poinformowała „Kurier Wileński” Vida Šmigelskienė, rzeczniczka prasowa Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej.

Historia dworku

Położony w zakolu Mereczanki dworek w Wilkiszkach został zbudowany w roku 1847. Należał wówczas do rodziny Dmochowskich. Za udział rodziny w powstaniu styczniowym dworek został skonfiskowany i sprzedany rosyjskiemu generałowi Maksymowowi. O dalszych losach majątku i jego kolejnych właścicielach nie ma pewnych informacji. Budynek przetrwał burzliwy wiek XX, ale dziś trudno się zorientować, jak wyglądały oryginalne wnętrza.

Po II wojnie światowej w dworku działała szkoła i pomieszczenia przebudowano na jej potrzeby. Dwór otacza ciągnący się ku rzece park krajobrazowy o powierzchni 3,3 ha, od 1986 r. objęty ochroną jako pomnik przyrody. W parku znajdują się aleje: lipowa, dębowa i środkowa oraz grupa okazałych modrzewi japońskich.



Po zamknięciu szkoły budynek niszczał. Pierwsze projekty jego renowacji pojawiły się w grudniu 2011 r. Powstały wówczas projekt zgłoszono do Solecznickiej Lokalnej Grupy Działania w ramach konkursu programu LEADER. Zgodnie z projektem, po renowacji i częściowej przebudowie wnętrz w dworku, zaczęło działać centrum turystyczne dla dzieci i młodzieży. Sfinansowanie i odbudowa zrujnowanego dworku to zasługa samorządu solecznickiego.

