Jak powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Kristina Zitikytė, doradczyni Departamentu Statystyki, Analiz i Prognoz SoDry, konsekwentnie rosły także dochody z pracy.

— Jednak jak wynika z badań SoDry dochodów ludności z pracy w IV kwartale ub. r., pewne oznaki świadczą o starzeniu się społeczeństwa i rynku pracy. W ostatnim kwartale ubiegłego roku przeciętny dochód pracowników (pracujących pełny miesiąc), od którego opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne, wzrósł o 216 euro (11,7 proc.) i wyniósł 2 060 euro w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przeciętny dochód (do ręki) wzrósł o 10,6 proc., czyli o 122 euro — do 1 275 euro. Przeciętny dochód (do ręki) wzrósł o 10,6 proc. lub o 122 euro — do 1 275 euro — powiedziała Kristina Zitikytė.

Obawy się nie potwierdziły

Tymczasem roczna inflacja w grudniu 2023 r. wyniosła 1,2 proc, a od połowy roku dochody z pracy rosły szybciej niż roczna inflacja.

— Tak więc nie potwierdziły się obawy, że wzrost gospodarczy może wyhamować do końca roku na skutek kryzysu gospodarczego lub konsekwencji wojny. Trend z ostatnich kilku lat, kiedy dochody ludności rosły średnio o 12-13 proc. rocznie, utrzymał się również w 2023 r. — zaznaczyła przedstawicielka SoDry.

Najszybszy wzrost dochodów ponownie zaobserwowano w budownictwie. Płace pracowników budowlanych wzrosły o prawie 16 proc.

— Prawdopodobnie na podwyżkę w dalszym ciągu wpływało pojawienie się tzw. przejrzystej karty pracownika oraz zmiana procedury płacenia dodatków za pracę w warunkach polowych. Płace w tym sektorze są poniżej średniej. Po podwyżce wyniosło to 1 480 euro na papierze, czyli około 966 euro do ręki — wyjaśnia analityczka SoDry.

Najbardziej „starzeją się” edukacja i opieka zdrowotna

— Średni wiek ubezpieczonych na Litwie wynosi 44 lata. Od pewnego czasu wyraźnie widoczne są dwie działalności, w których wiek pracowników jest powyżej średniej. Są to nauczyciele, których przeciętny wiek wynosi 50 lat oraz osoby pracujące w służbie zdrowia i sektorze pomocy społecznej, gdzie średnia wieku wynosi 48 lat — mówi Kristina Zitikytė.

„Najmłodsze” sektory są o wysokiej wartości dodanej i najwyższych dochodach z pracy. To informacyjne technologie i prace związane z łącznością. Tam przeciętny pracownik ma 36 lat. A w działalności finansowej i ubezpieczeniowej — 38 lat.

| Graf. A.K. na podst. SoDra