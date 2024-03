Spotkanie zostało zapoczątkowane piosenką „Daina apie gimtinę” (pol. „Piosenka o ojczyźnie”), którą wykonał męski zespół wokalny „Seni draugai”, pod kierownictwem P. Garšvy, który działa przy Centrum Kultury w Zujunach — filii Centrum Kultury w Rudominie. Został wyświetlony film dokumentalny o wydarzeniach, które miały miejsce przed 34 laty. Film ten pozwolił przybliżyć publiczności dzień, kiedy 124 wytrwałych i zdeterminowanych ludzi zostało sygnatariuszami Aktu Niepodległości Litwy.

Na zakończenie filmu zespół wokalny „Seni draugai” wraz z całą publicznością i gośćmi zaśpiewał hymn narodowy Litwy. Organizatorzy imprezy zaprosili wszystkich do udziału w dyskusji. Na spotkanie z mieszkańcami rejonu wileńskiego przybyli sygnatariusze Aktu Niepodległości Litwy — Vytautas Landsbergis, Vytenis Povilas Andriukaitis, Zbigniew Balcewicz, Eugenijus Gentvilas. Moderatorem dyskusji był historyk prof. dr (HP) Alfredas Bumblauskas. Publiczność z pierwszej ręki mogła usłyszeć opowiadanie o wydarzeniach, które miały miejsce 11 marca 1990 r.

„Chciałbym podziękować sygnatariuszom za przybycie do Rudomina i wzięcie udziału w tej dyskusji. Ja osobiście i mój zespół polityczny chcieliśmy zorganizować dyskusję, aby spojrzeć w przeszłość, dowiedzieć się, jak Wy, jako zwykli ludzie, czuliście się, gdy miały miejsce te ważne dla naszego kraju wydarzenia. To świetna okazja, aby podzielić się wspomnieniami, spostrzeżeniami, aby młodsze pokolenie mogło zrozumieć wagę tych wydarzeń. Cieszę się, że miałem okazję urodzić się, dorastać, zdobyć wykształcenie w tym kraju, a teraz mam możliwość pracować i kierować wspaniałym samorządem. Litwa jest krajem możliwości. Mamy sobie wiele do powiedzenia i wiele rzeczy, z których nie jesteśmy zadowoleni. Jest to normalne, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, nasze poglądy i pragnienia są różne. Musimy jednak docenić, jak wiele osiągnęliśmy w tak krótkim okresie. To, co stworzyliśmy, musimy chronić i pielęgnować” — powiedział mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz.

Sygnatariusze Aktu Niepodległości opowiedzieli o pięknej historii Litwy, tworzeniu obrony kraju, rozwoju systemu edukacyjnego i prawnego w latach 1990. Uczestnicy dyskusji nawiązali również do współczesnej sytuacji politycznej na świecie. Opowiedzieli o tym, czym jest dla nich data 11 marca, czego im brakuje w opowiadaniach historyków o wydarzeniach sprzed 34 laty.

Na zakończenie dyskusji prof. Vytautas Lansbergis na pytanie moderatora, czy dziś wierzymy w wieczną Litwę, odpowiedział: „Nie mamy innej opcji. Musimy wierzyć i będziemy podążać tą drogą”. W swoim przemówieniu profesor nawiązywał również do wydarzeń, które miały miejsce na Litwie i w Polsce w XIX wieku, a mianowicie do walk o niepodległość. Przywołał również postać Tadeusza Kościuszki, który walczył w obronie Konstytucji 3 maja.

Dodał: „W obliczu agresji Rosji nie mamy innego wyjścia, jak wspólnie ze swoimi partnerami — sąsiadami stawiać opór i bronić swojej niepodległości”.

Po dyskusji zespół „Seni draugai” zaśpiewał piękną piosenkę „Lietuva brangi”. W spotkaniu z sygnatariuszami wzięli udział radni Samorządu Rejonu Wileńskiego — Rūta Carik, Ruslanas Baranovas i Artūras Želnys, a także dr hab. Jarosław Wołkonowski oraz adiunkt Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni dr Mariusz Kardas.

Na zakończenie spotkania mer Samorządu Rejonu Wileńskiego w imieniu własnym i mieszkańców rejonu wileńskiego podziękował sygnatariuszom za przybycie do Rudomina.

Organizatorem spotkania był Samorząd Rejonu Wileńskiego, grupa mera Roberta Duchniewicza.

zw.lt