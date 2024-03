Minister oświaty przeprasza uczniów i obiecuje naprawę błędów

Minister: Chcemy uspokoić uczniów

Emocje uczniów i nauczycieli są uzasadnione, ponieważ tzw. „tarpinis patikrinimas”, czyli w dosłownym tłumaczeniu „sprawdzian pośredni” składany w 11 klasie jest tak naprawdę pierwszą częścią egzaminu maturalnego, a otrzymane na sprawdzianie punkty są dodawane do punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym składanym rok później. Matura składana w dwóch podejściach dopiero wchodzi do szkół i wszystko wskazuje na to, że ministerstwo nie odrobiło pracy domowej. Jeszcze przed tygodniem minister oświaty zapewniał, że do przeprowadzenia egzaminów pośrednich wszystko zostało przygotowane, ale zaraz po przeprowadzeniu pierwszych egzaminów pośrednich z fizyki i matematyki przeprosił uczniów za popełnione błędy.

Wyniki egzaminu pośredniego z fizyki, który odbył się 8 marca, zszokowały wielu uczniów, ponieważ poziom zadań przekroczył możliwości nawet uczestników olimpiad przedmiotowych.

„Chcemy uspokoić wszystkich uczniów, którzy widzieli punkty (z fizyki) — niekoniecznie są one ostateczne, mogą ulec zmianie w zależności od tego, jak zadanie zostanie ocenione” — powiedział minister Jakštas w środę posłom z sejmowego komitetu oświaty i nauki.

Jak mówił, po egzaminie pośrednim z fizyki ministerstwo otrzymało wiele listów ze skargami na nieprawidłowe zadania zarówno od samych nauczycieli ze stowarzyszenia przedmiotowców, jak i uczniów Gimnazjum Uniwersytetu Technicznego w Kownie (KTU). Jak przyznał Jakštas, zarzuty zostały sformułowane w sposób bardzo szczegółowy i uzasadniony.

Powołano grupę roboczą

Specjalnie powołana grupa robocza oceni czy poszczególne zadania odpowiadają programowi ogólnokształcącemu, ponieważ, jak podkreślił minister, „należy rozwiązać te miejsca, w których istnieją potencjalnie nieefektywne sformułowania”.

„To zajmie trochę czasu, wyniki będą za miesiąc, może dłużej. Konieczne będzie przeprogramowanie, aby uwzględnić inne opcje odpowiedzi. Czekamy na wnioski komisji i obiektywne propozycje, aby uczniowie nie ucierpieli” — powiedział Jakštas.

Jak dodał, treść zadań jest oceniana przez trzech recenzentów, ale rozważa się, by krąg specjalistów był szerszy, aby zminimalizować pojawianie się nieprawidłowości w zadaniach.

W egzaminie pośrednim z fizyki uczestniczyło około 5,5 tys. jedenastoklasistów, czyli około 3 razy więcej niż w ubiegłym roku wyniosła liczba przystępujących do państwowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

W ostrzu krytyki również zadania z matematyki

Gdy fala oburzenia z powodu egzaminu pośredniego z fizyki nieco opadła, uczniów i nauczycieli zbulwersowały zadania z egzaminu pośredniego z matematyki. We środę, 13 marca, jedenastoklasiści składali go na poziomie podstawowym, we czwartek — na rozszerzonym. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele twierdzą, że zadania były zbyt trudne, zdarzały się też zadania błędne. Niektórzy nauczyciele przypuszczali, że trudniejsze zadania z rozszerzonego poziomu trafiły przez pomyłkę na sprawdzian z poziomu podstawowego. Minister Jakštas zgodził się, że egzaminy pośrednie z matematyki na poziomie B budzą wątpliwości i zobowiązał się do zwołania kolejnej komisji w celu przedstawienia wniosków i zapewnienia maksymalnego obiektywizmu oceny.

„Przepraszamy za to, jakie były zadania. Rozumiemy, jak wiele stresu i napięcia was to kosztowało. Na pewno rozwiążemy to tak, żeby nikt nie ucierpiał (…). Chcę tylko życzyć zaufania do systemu edukacji. Jeśli popełnione zostaną błędy, zostaną one rozpoznane, naprawione i będziemy dążyć do obiektywnej oceny, żeby żadne dziecko nie ucierpiało z tego powodu” — powiedział w czwartek wieczorem minister Jakštas do uczniów, którzy zgromadzili się na wiecu.

Jeśli uczeń nie będzie zadowolony z wyników uzyskanych podczas egzaminów pośrednich, będzie mógł je zdać wiosną przyszłego roku

Niekonsekwentne zmiany

Dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” wskazuje na niekonsekwencje zmian w oświacie.

— Rzeczywiście wśród zadań z matematyki na poziomie podstawowym znalazły się zadania z poziomu rozszerzonego. Teoretycznie, wychodząc ze szkoły średniej, uczeń powinien posiadać wiedzę, żeby rozwiązać takie zadania, ale dla mnie, jak dla praktyka, zostały one z poziomu poważniejszego egzaminu przesunięte zbyt szybko. To przesunięcie wyprzedziło ten krok, kiedy to do szkoły średniej po sprawdzianie weryfikującym w 10 klasie mają do 11 klasy trafiać zmotywowani uczniowie, którzy potrafią osiągnąć poziom szkoły podstawowej. Dopiero wtedy można im dawać trudniejsze zadania. Na razie zaś w 11 klasie uczą się wszyscy chętni — wskazuje.

Dyrektor cieszy się, że na egzamin pośredni z matematyki przyszli wszyscy uczniowie. Jak powiedział, rozpiętość uzyskanych punktów jest dość duża, a od lepszych uczniów oczekiwał trochę więcej niż 16 punktów z 20.

— Składanie egzaminu pośredniego w 11 klasie i egzaminu maturalnego w 12 klasie ma na celu zmotywowanie ucznia do systematycznej nauki, więc rzeczywiście zmusza do większego wysiłku w 11 klasie. Trzeba się do tego tylko przyzwyczaić — ocenia dyrektor.

Egzaminy pośrednie częścią egzaminów maturalnych

12-15 marca jedenastoklasiści składali 4 egzaminy pośrednie. We wtorek odbył się egzamin pośredni z filozofii, we środę z matematyki na poziomie podstawowym, we czwartek z matematyki na poziomie rozszerzonym, a w piątek z ekonomii i przedsiębiorczości. Co jest zastanawiające, po złożeniu egzaminu pośredniego uczniowie nie otrzymują wolnego, tylko z marszu idą na kolejne szkolne lekcje i sprawdziany.

Zadanie pierwszego pośredniego egzaminu z matematyki na obu poziomach składało się z 15 zadań typu zamkniętego i krótkich pytań. Podczas pierwszego egzaminu można zdobyć 20 punktów.

W poprzednim tygodniu odbyły się pierwsze egzaminy z języka obcego (francuskiego) oraz z fizyki.

Egzaminy pośrednie są przeprowadzane i oceniane elektronicznie. Uczniowie zobaczą wstępne wyniki na ekranie zaraz po tym, jak wykonają zadania.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z państwowego egzaminu maturalnego (do 100 punktów) składać się będzie z oceny egzaminu pośredniego (do 40 punktów) i egzaminu maturalnego (do 60 punktów). Absolwent, który przyszedł na egzamin maturalny, zdobywając co najmniej 35 punktów podczas egzaminu pośredniego, będzie już pewien, że go zdał i będzie miał możliwość poprawienia wyniku. Jeśli podczas egzaminu pośredniego uczeń uzyska 0 punktów, nadal będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Jeśli uczeń nie będzie zadowolony z wyników uzyskanych podczas egzaminów pośrednich, będzie mógł je zdać wiosną przyszłego roku, z wyjątkiem pierwszego egzaminu pośredniego z języka i literatury litewskiej.

Jak podkreślił minister oświaty, doświadczenia z egzaminów pośrednich, które miały miejsce, są różne. Na przykład w egzaminie pośrednim z języka polskiego na 800 osób, które do niego przystąpiły, prawie połowa uzyskała 35 lub więcej punktów na 40 możliwych, więc uczniowie przyjdą na egzamin końcowy wiedząc, że zdobyli już minimalną wymaganą liczbę punktów do zdania egzaminu. Podobnie sprawnie odbył się egzamin pośredni z języka francuskiego.