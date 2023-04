Stało się: pierwszy sprawdzian pośredni z języka polskiego

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II Adam Błaszkiewicz oraz dyrektorka Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie Żaneta Jankowska w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedzieli, że przywrócenie na listę egzaminów państwowych egzaminu z języka ojczystego jest bardzo ważnym wydarzeniem.

Czytaj więcej: Adam Błaszkiewicz laureatem Nagrody im. Grażyny Langowskiej

Wynik, o który walczono przez wiele lat

— Ten egzamin to wynik tego, o co tyle lat walczyliśmy, to znaczy mamy egzamin z języka ojczystego na maturze. Musimy to tylko pozytywnie oceniać. Sama organizacja egzaminu to spore wyzwanie dla szkoły, ponieważ przy komputerach ze słuchawkami musieliśmy posadzić 85 osób. Ale dało się to zrobić — mówi Adam Błaszkiewicz.

Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

Dyrektorka Gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie także bardzo pozytywnie ocenia egzamin z języka ojczystego.

— Wszystko minęło bardzo dobrze. Wyniki są także dobre, sporo osób zdobyło 40 punktów na 40. Jesteśmy zadowoleni, że wreszcie uczniowie mogą zdawać egzamin z języka polskiego i wynik sprawdzianu pośredniego będzie dodany do wyniku uzyskanego podczas matury — podkreśla Żaneta Jankowska.

Egzamin z języka ojczystego jest bardzo potrzebny

Helena Strela, polonistka-metodyk gimnazjum Ferdynanda Ruszczyca w Radominie,w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedziała, że egzamin z języka ojczystego jest bardzo potrzebny.

— Uczniowie, z którymi rozmawiałam, mówią, że egzamin dla nich nie był trudny, że próbny był nawet trochę trudniejszy. Same zadania oceniam bardzo pozytywnie — podkreśla nauczycielka.

„Od 1 września 2022 r. w szkołach polskiej mniejszości narodowej na Litwie realizowany jest zaktualizowany program nauczania języka ojczystego i literatury polskiej. Od przyszłego roku jedenaste klasy wszystkich szkół na Litwie przystąpią do sprawdzianu pośredniego z przedmiotów obowiązkowych i do wyboru. Ci, którzy je zdadzą, za rok będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego” — tłumaczy Asta Ranonytė, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Oświaty.

Ten sprawdzian jest pierwszym krokiem w praktycznym wdrażaniu zmian w ewaluacji zewnętrznej w szkołach ogólnokształcących na Litwie. Po usprawnieniu procedury organizacji i przeprowadzania egzaminów maturalnych, w 2024 r. uczniowie polskiej mniejszości narodowej będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu maturalnego z języka ojczystego i literatury dopiero po zdaniu sprawdzianu pośredniego.

Przygotowania do przeprowadzenia sprawdzianu pośredniego z języka polskiego i literatury trwały od jesieni ubiegłego roku.

Czytaj więcej: Państwowy egzamin z języka polskiego i literatury będzie poprzedzony sprawdzianem pośrednim

Słuchanie, czytanie, pisanie

Sprawdzian składał się z 3 części: słuchania, czytania i pisania. Podczas części słuchania uczniowie otrzymali jedno lub więcej nagrań dźwiękowych na różne tematy kulturowe i społeczne, trwające do 5 minut, a w części do czytania — teksty o długości do 800 słów obejmujące różne konteksty społeczno-kulturowe. Sprawdzano, czy i w jakim stopniu uczniowie zrozumieli główne informacje, wyrażone myśli, opinie lub oceny. Zadania związane z tworzeniem tekstów sprawdzą umiejętność komponowania i edytowania tekstu, np. odpowiednie wykorzystanie narzędzi językowych w celu uzyskania poprawności, jasności, spójności tekstu itp.