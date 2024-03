Na wstępie rektor PUTW prof. Ryszard Kuźmo pozdrowił prof. Bogusława Grużewskiego z nagrodzeniem go Rycerskim Złotym Krzyżem za zasługi dla Litwy.

Myślą przewodnią wykładu prof. Grużewskiego było stwierdzenie, że obecnie wszystkimi i wszystkim rządzi wielki kapitał. Grupy kapitałowe nie bardzo wiedzą, dokąd zmierzają, a mniejszych inwestorów nawet nie zapraszają do udziału. Są na uboczu. Wspomniał też o różnicach potencjałów w społeczeństwie. W UE, według profesora, najlepiej się żyło od jej założenia w 1953 r do 1965 r. To była prawdziwie demokratyczna unia, gdzie wydajność pracy równała się płacy zarobkowej. Od 1965 r. do 1970 wydajność się zwiększyła, a płaca zarobkowa się zmniejszała. Klasa średnia zaczęła drastycznie się zmniejszać. Od lat 80. w UE rośnie nierówność. Obecnie to już nie ta unia, dla której największą wartością jest równość. Dziś jest ogromna nierówność podatkowa, z czym powinno się walczyć (…).

Czytaj więcej: Litwa oferuje warunki pracy jak kraje zachodnie

W kwestiach medyczno-zdrowotnych profesor zauważa, że te zależą od każdego z nas. 50-70 proc. zdrowia człowieka zależy od jego sposobu życia i zachowania, ważne jest, co je, jak się zachowuje czy jest odpowiedzialny w stosunku do siebie, no i, oczywiście, ważny jest jego stosunek do choroby. Zaapelował też do bycia aktywnymi w relacji z lekarzem oraz aby seniorzy nie pozwalali lekarzom mówić, że wszystkiemu winna jest starość! U nas służby medyczne są zaniedbane, kolejki w przychodniach się wydłużają, potrzebne leki nie zawsze są kompensowane, chorzy często są odsyłani do prywaciarzy. Pozostaje tu więc jeszcze wiele do zrobienia.

Tym niemniej Litwa nie jest dobrym do życia państwem. Na Litwie pracować można maksymalnie na 1,5 etatu. System emerytalny uporządkowany. Wymogliśmy, aby ludziom potrzebującym zapomogi wypłacano z budżetu państwa, a nie z SoDry. Gospodarka się rozwija. Do czasu wojny na Ukrainie w 2022 r. Litwa sprzedawała do UE drzewo, chemię z drewna, meble, kwitła produkcja obrabiarek. Litwa posiada wykształconą młodzież, szkoła komputerowa i cyfryzacja są tu na wysokim poziomie, mnóstwo firm informatycznych, bardzo silny przemysł laserowy, produkujemy nawet drony. Bardzo dobrze rozwinięty transport przewozowy i logistyka, również dobrze działa sektor finansowy. Kwitnie budownictwo. Skandynawowie często u nas kupują mieszkania (…).

Czytaj więcej: Anušauskas w Kiwiszkach o fabryce dronów. „Ukraina zainwestuje w litewskie firmy produkujące drony wywiadowcze”

Z kolei pytanie od Ryszarda Kuźmy dotyczyło przyczyn, jakie powodują, że na Litwie nie hoduje się gęsi, z których Litwa międzywojenna słynęła na cała Europę. Prelegent odpowiedział, że z mięsa indyczego hodowcy otrzymują większy zysk, a utrzymanie indyka jest tańsze niż gęsi. W tej sprawie decyduje zysk.

Rektor PUTW Ryszard Kuźmo przeczytał na zakończenie tej części spotkania własny wiersz poświęcony prof. Bogusławowi Grużewskiemu oraz wręczył mu nowo wydaną przez PUTW książkę „Impresje poetyckie i kronikarskie słuchaczy Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilnie”.

Męska część słuchaczy PUTW w Wilnie wręczyła tulipany wszystkim paniom z okazji Dnia Kobiet. Roman Tuczkowski zaproszony specjalnie przez Bogusława Grużewskiego, jako świąteczna niespodzianka dla słuchaczek PUTW, pięknie grał na gitarze oraz zaśpiewał kilka piosenek religijnych i balladę do słów Okudżawy.

Szczególnie uroczyście została pozdrowiona urodzinowo kwestor PUTW, Wanda Mazolewska, która otrzymała od słuchaczy mnóstwo upominków i kwiatów, a rektor zadeklamował dla niej wiersz własnego autorstwa. Urodzinowo pozdrowiono również nowego słuchacza PUTW, Kazimierza Urbanowicza, który otrzymał wiązankę tulipanów.

Rektor PUTW Ryszard Kuźmo przeczytał wiersz własnego autorstwa poświęcony słuchaczkom PUTW w Wilnie (…). Natomiast generalna gospodyni Czesia Petkevičienė zaprosiła wszystkich słuchaczy do stołu, gdzie przy kawie i herbacie słuchacze miło spędzili resztę czasu.

Helena Paszuk,

członek zarządu PUTW