Rekordowa liczba cudzoziemców na litewskim rynku pracy

— Na zatrudnienie obcokrajowców zdecydowali się głównie duzi pracodawcy zatrudniający ponad 250 pracowników oraz średnie przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Firmy transportowe i magazynowe oraz budowlane były najczęstszymi pracodawcami dla pracowników z zagranicy. Zatrudnianie Ukraińców — którzy przybyli na Litwę stając się rozwiązaniem problemu niedoboru pracowników — było najczęściej wybierane przez firmy świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne oraz firmy produkcyjne — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Większość obcokrajowców pracujących na Litwie wykonuje prace wymagające średnich kwalifikacji. Na takich stanowiskach pracuje 112 100 obywateli państw trzecich (w roku ubiegłym było to 66 700 osób).

Pracodawcy zadowoleni

— Rosnąca liczba zatrudnianych obcokrajowców pokazuje, że pracodawcy są zadowoleni z ich pracy. Według pracodawców, Ukraińcy są raczej osiadli i niechętnie zmieniają pracę. Większość z nich jest pracowita, odpowiedzialna i szybko adaptuje się do nowych warunków. Niektóre zawody okazały się problematyczne dla obywateli państw trzecich z powodu braku znajomości języka litewskiego, a także różnic kulturowych. Zauważalne jest to zwłaszcza w przypadku taksówkarzy — zaznacza Milda Jankauskienė.

Na początku roku najwięcej nowych osób na rynku pracy pochodziło z Białorusi (47,7 tys.). To prawie 1,6 razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (30,5 tys.). Liczba zatrudnionych Ukraińców wzrosła do 44,8 tys. (32,7 tys. przed rokiem), Uzbeków do 6,6 tys. (1,8 tys.), Kirgizów do 5,6 tys. (2,5 tys.), Tadżyków do 4,6 tys. (1,8 tys. przed rokiem). Największa liczba obywateli UE przyjeżdżających do pracy na Litwie pochodziła: z Rumunii (2,9 tys.), Łotwy (2,4 tys.), Polski (1,5 tys.), Bułgarii (1 tys.) i Włoch (300).

Jak uzyskać zezwolenie na zatrudnienie obcokrajowców

— Pracodawcy ubiegający się o zezwolenia na pracę dla cudzoziemców muszą najpierw ogłosić wolne miejsca pracy w systemie informacyjnym Służby Zatrudnienia, gdzie muszą wskazać warunki zatrudnienia i proponowane wynagrodzenie. Tylko w przypadku, gdy pracodawca nie znalazł wymaganego pracownika na Litwie lub w państwach członkowskich UE, pracodawca ma prawo złożyć wniosek o zezwolenie na pracę cudzoziemca z państwa trzeciego w naszym kraju — tłumaczy rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Liczba zatrudnionych cudzoziemców wzrosła w ciągu roku we wszystkich sektorach. Większość stanowisk w sektorze transportu i budownictwa jest obsadzona przez obcokrajowców. Średnio wykwalifikowana siła robocza obywateli państw trzecich koncentruje się w firmach transportowych i magazynowych.

Przeważający zawód wykonywany przez obywateli państw trzecich to kierowcy i operatorzy maszyn mobilnych, gdzie pracuje ponad połowa przybyłych — 72,8 tys. osób (55,4 proc.). Wykwalifikowane prace budowlane wykonuje 15,6 tys. obcokrajowców, głównie są to betoniarze i wykończeniowcy (4,6 tys.), tynkarze (2,6 tys.), budowlańcy (1,9 tys.) i murarze (1,5 tys.).

Kwalifikacje zawodowe obywateli UE są zróżnicowane: prawie 30 proc. z nich pracuje w administracji i usługach, jedna czwarta (25,2 proc.) w sektorze budowlanym, 16,1 proc. w produkcji, a 9,1 proc. w transporcie i magazynowaniu. Większość zatrudnionych Europejczyków również należy do grupy średnio wykwalifikowanej.

