Minister i wiceminister oświaty podali się do dymisji

Premier Ingrida Šimonytė otrzymała we wtorek podanie o dymisję od ministra oświaty, nauki i sportu Gintautasa Jakštasa. Rezygnuje on ze stanowiska, tłumacząc to brakiem porozumienia w rządzie co do tego, w jaki sposób należy rozwiązać problemy zgłoszone podczas egzaminów pośrednich jedenastoklasistów.