Uczniowie składali egzamin pośredni z języka polskiego

Wrażenia po egzaminie

— Cieszę się z wyniku, bo udało mi się uzyskać maksymalną liczbę 40 punktów — mówi Małgorzata Cytacka, uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie. — Wydaje mi się, że tegoroczny egzamin pośredni był nieco trudniejszy niż w ubiegłym roku. Zwłaszcza części ze słuchania musiałam poświęcić więcej czasu i kilkakrotnie wracać do nagrania i je odsłuchiwać, żeby zrozumieć sedno przekazu. Zaczęłam się stresować, że zabraknie mi czasu na pozostałą część egzaminu, ale, na szczęście, z kolejnymi zadaniami poszło mi łatwiej. Miałam jeszcze czas, żeby sprawdzić swoje odpowiedzi — relacjonuje jedenastoklasistka.

Oficjalne wyniki egzaminu pośredniego z języka polskiego jeszcze nie zostały ogłoszone, ale ze wstępnych rozmów z uczniami i nauczycielami wynika, że będą zadowalające.

— Uczniowie są zadowoleni z wyników, udało im się zebrać sporo punktów. Do egzaminu pośredniego z języka polskiego podeszli wszyscy uczniowie z naszej szkoły, dołączyli również jedenastoklasiści z pobliskiego Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach — komentuje Krystyna Turkot, polonistka z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

— Jeszcze nie wszyscy moi uczniowie pochwalili się wynikami, ale z tego, co wiem, każdy z nich uzyskał punkty. Ponad połowa moich uczniów zdała egzamin pośredni na ponad 30 punktów z 40 możliwych, co uważam, jest bardzo dobrym wynikiem. Co najmniej dwóch uczniów złożyło egzamin na ocenę maksymalną — komentuje „Kurierowi Wileńskiemu” Łucja Minowicz, polonistka z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

Egzamin pośredni

Zadania egzaminu pośredniego składały się z części do słuchania, czytania i tworzenia tekstu. Podczas części słuchania uczniowie otrzymali nagrania audio, jedno lub więcej, na różne tematy kulturowe i społeczne o czasie trwania do 5 minut, a w części czytania — teksty o objętości do 800 słów w różnych kontekstach społecznych i kulturowych. Zadania związane z tworzeniem tekstu sprawdzały umiejętności komponowania i redagowania wypowiedzi.

Egzaminy pośrednie są przeprowadzane i oceniane elektronicznie. Uczniowie widzą wstępne wyniki na ekranie, gdy tylko wykonają zadania. Mogą oni zdobyć maksymalnie 40 punktów. Egzamin pośredni z języka ojczystego trwa 90 minut.

Od roku szkolnego 2024/2025 ocena z państwowego egzaminu maturalnego (do 100 punktów) składać się będzie z egzaminu pośredniego (do 40 punktów) i egzaminu maturalnego (do 60 punktów). Absolwent, który zdobędzie co najmniej 35 punktów podczas egzaminu pośredniego, będzie już pewien, że go zdał i będzie miał możliwość poprawienia wyniku w następnym roku. Jeśli podczas sprawdzianu pośredniego uczeń uzyska zero punktów, nadal będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

— Każda nowość jest zazwyczaj przyjmowana z rezerwą. Uczniowie polskich szkół już w ubiegłym roku składali egzamin pośredni, w nowym dla nich formacie. W tym roku już było wiadomo, w jakim kierunku mogę uczniów do niego przygotowywać. W obydwu przypadkach egzaminy pośrednie z języka polskiego odbyły się sprawnie. Korzystne jest to, że już w 11. klasie uczeń może zdobyć punkty, które zostaną dodane do końcowego egzaminu maturalnego — ocenia Łucja Minowicz.

Jeśli uczeń nie będzie zadowolony z wyniku uzyskanego podczas sprawdzianów pośrednich, będzie mógł je zdawać ponownie w następnym roku.

Tegoroczni maturzyści po raz pierwszy będą zdawali egzamin z języka polskiego jako państwowego.

