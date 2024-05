Łatwo i bezpłatnie refinansować kredyty mieszkaniowe

Konsumenci nie ponieśliby już żadnych kosztów związanych z refinansowaniem, wzrosłaby konkurencja pomiędzy bankami o obecnych i nowych kredytobiorców. „Naszym celem jest refinansowanie zaciągniętych kredytów mieszkaniowych. Bank Litwy wraz z Ministerstwem Finansów przedstawiają propozycje, które pozwolą mieszkańcom prosto i bezpłatnie refinansować zaciągnięte kredyty mieszkaniowe” — poinformowało „Kurier Wileński” biuro prasowe Banku Litwy.

Kto i jaką czerpałby z tego korzyść?

Kredyt trafiłby do ​​nowego wierzyciela, który zająłby się większością procesu refinansowania. Konsumenci nie ponieśliby już żadnych kosztów związanych z refinansowaniem, a wzrosłaby konkurencja pomiędzy bankami o obecnych i nowych kredytobiorców.

„Refinansowanie kredytów mieszkaniowych jest i obecnie korzystne dla znacznej liczby kredytobiorców. Jednak, ze względu na stosunkowo skomplikowany i kosztowny proces, istniejące pożyczki rzadko są refinansowane przez konsumentów. Z naszych obliczeń wynika, że ​​w przypadku realizacji propozycji, z refinansowania skorzysta około 160 000 gospodarstw domowych. Refinansując pożyczki, mogliby zaoszczędzić nawet 500 mln euro” — mówi Gediminas Šimkus, prezes zarządu Banku Litwy.

Uwolnić od nadmiernych ograniczeń i kosztów

„Po pierwsze uważamy, że zmiana wierzyciela powinna być bezpłatna. Nasza szczegółowa analiza rynku kredytów mieszkaniowych wykazała, że ​​refinansowanie umożliwiłoby znaczne oszczędności dla dużej części populacji. Po drugie, refinansowanie jest niepopularne. Po trzecie, ludzie nie korzystają z tej szansy nie dlatego, że nie zależy im na pieniądzach, ale dlatego, że procedura jest skomplikowana i kosztowna” — powiedział na konferencji prasowej Gediminas Šimkus.

Zmiana wynika z obniżonych marż

Bank Litwy i Ministerstwo Finansów, które składają propozycje, twierdzą, że obecnie z opcji refinansowania korzystają wyłącznie osoby fizyczne, o czym decyduje złożoność i koszt procesu.

„Według naszych szacunków, jeśli proces ten zostanie ułatwiony i rozpocznie się refinansowanie, obecni posiadacze kredytów mieszkaniowych, korzystając z warunków rynkowych, mogliby łącznie zaoszczędzić — uwaga — w dalszej perspektywie, nawet pół miliarda euro” — powiedział prezes zarządu banku centralnego.

„Ale nawet w przypadku, gdyby nie wszyscy zainteresowani, a tylko jedna trzecia konsumentów refinansowała swoje pożyczki, to osiągnęłaby obniżkę marży o 0,2 punktu procentowego. W dłuższej perspektywie mogliby więc zaoszczędzić około 100 mln euro” — dodał.

Spadek marży do 1,65 proc.

Marże nowych kredytów mieszkaniowych — ze zmienną stopą procentową, znacznie spadły i refinansowanie kredytu jest korzystne.

Z udostępnionych nam danych wynika, że ​​w ostatnich latach średnia marża kredytów mieszkaniowych spadła o około jedną trzecią z najwyższego poziomu osiągniętego w 2022 r. — z 2,4 do 1,65 proc.

„W obecnych warunkach rynkowych z refinansowania skorzystałaby co najmniej połowa osób zaciągających kredyty mieszkaniowe, a gdyby można było obniżyć opłaty za refinansowanie, skorzystałoby z tego dwie trzecie, czyli 160 000 gospodarstw domowych” — powiedział szef banku centralnego.

„Długa i kręta podróż z siedmioma stacjami”

Według Gediminasa Šimkusa proces refinansowania jest obecnie skomplikowany: „To jak długa i kręta podróż z siedmioma stacjami”.

„Proponujemy ułatwienie pokonania tej ścieżki przede wszystkim poprzez rezygnację z obowiązku deklaracji majątku nieruchomościowego. Opłaty notarialne, opłaty rejestracyjne — około 200 euro — miałby zapłacić nowy wierzyciel” — powiedział prezes zarządu Banku Litwy.

Pomysłodawcy propozycji wymieniają następujące korzyści płynące z refinansowania.

Według obliczeń Banku Litwy można zaoszczędzić 1 000 euro. To wszystkie opłaty administracyjne, wyceny nieruchomości, notarialne i inne dla użytkownika mogą — po refinansowaniu wynieść ponad 1 000 euro przy 100 000 euro pożyczki.

Imponujący przykład

Šimkus twierdzi, że kalkulując korzyści płynące z propozycji, inicjatorzy oszacowali bieżące koszty refinansowania, pozostałe raty istniejącego kredytu i przyszłe raty pożyczki.

„Im większa kwota lub im dłuższy jest pozostały okres spłaty, tym można zaoszczędzić więcej odsetek do zapłaty. Dla przykładu: mamy 100 000 euro kredytu — koszty jego refinansowania wyniosłyby nieco ponad 1 000 euro. Załóżmy, że refinansowanie tej pożyczki obniżyłoby marżę o 0,2 punktu procentowego — a jest to bardzo ostrożny szacunek. Pozostały czas trwania kredytu, powiedzmy, to 30 lat. W tym przypadku właśnie dzięki obniżeniu marży można byłoby zaoszczędzić około 1 200 euro, a kwota zaoszczędzonych odsetek sięgnęłaby 2 200 euro” — mówi prezes zarządu LB.

Jego zdaniem wymaga to przede wszystkim zmian w prawie. Do czasu wejścia innowacji w życie doradza się użytkownikom, aby nie przepłacali za usługi finansowe, a jeśli nie będą z nich zadowoleni, to niech „głosują tupaniem” i wybierają najodpowiedniejszego usługodawcę.

Najdłuższe finansowe zobowiązanie życia…

Minister finansów Gintarė Skaistė zauważyła, że ​​kredyt mieszkaniowy to najdłuższe zobowiązanie finansowe, jakie człowiek ma w życiu. W tym czasie zmieniają się oprocentowania pożyczek i marże instytucji kredytowych, ale refinansowanie kredytów pozostaje trudne.

„Istotą propozycji jest uczynienie procesu tańszym, przerzucenie kosztów na nowego kredytobiorcę. I uproszczenie procesu. Mamy nadzieję, że latem uda nam się zharmonizować projekt ustawy zarówno z rynkiem, jak i z innymi instytucjami” — powiedziała, mając nadzieję, że zmiany zaostrzą konkurencję na rynku pożyczkowym.

Ustawa — jesienią

Zdaniem minister oczekuje się, że odpowiednia ustawa zostanie przyjęta na jesiennym posiedzeniu Sejmu. Proponuje się zatem, aby refinansowanie kredytów mieszkaniowych było dla konsumentów łatwiejsze i tańsze, zgodnie z następującymi propozycjami: ustalenia w określonym terminie zobowiązań pierwotnego kredytobiorcy i nieodpłatnego przekazania odpowiednich danych nowemu pożyczkodawcy.

Konsumenci nie powinni już martwić się o wyciągi bankowe w celu ustalenia możliwości spłaty kredytu bez rekompensaty nie tylko w dniu zmiany oprocentowania. Kredytobiorcy będą mogli w zasadzie refinansować kredyt w dowolnym momencie, bez ponoszenia kosztów wcześniejszej spłaty kredytu tzw. pierwotnemu wierzycielowi.

Konsumenci nie musieliby już przedkładać nowemu wierzycielowi nowej wyceny nieruchomości refinansowanego kredytu.

W razie potrzeby przeprowadzałby ją nowy wierzyciel ze środków własnych. Kredytodawca refinansujący kredyt nie pobierałby opłaty za umowę kredytu. Konsument nie musiałby ponosić żadnych opłat notarialnych oraz za wyrejestrowanie i rejestrację hipoteki — płaciłby je nowy wierzyciel.

