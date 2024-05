Asystent pielęgniarstwa zawodem przyszłości

— Programy szkolenia zawodowego dla asystentów pielęgniarskich są skierowane do osób bez zawodu i tych, którzy chcą się przekwalifikować. Od tego zależy długość szkolenia. Jeśli dana osoba wybierze program szkoleniowy dla asystentów pielęgniarskich i uzyska pierwsze kwalifikacje, program trwa 33 tygodnie (lub ponad 7 miesięcy), natomiast jeśli ktoś pragnie się przekwalifikować, szkolenie trwa 23 tygodnie (lub ponad 5 miesięcy) — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Milda Jankauskienė, rzeczniczka prasowa Służby Zatrudnienia.

Według badania Służby Zatrudnienia dotyczącego zawodów przyszłości, liczba asystentów osobistej opieki zdrowotnej (w tym asystentów pielęgniarstwa) wzrosła o 1,2 tys., czyli o 15,5 proc. w ciągu 5 lat. Jednak mimo to nadal utrzymuje się niedobór spowodowany rosnącym zapotrzebowaniem na usługi pielęgniarskie w instytucjach opieki zdrowotnej i sektorze prywatnym.

Niedobór medyków

— Niedobór medyków od dawna jest tematem dyskusji, a w ostatnich latach stał się jeszcze bardziej dotkliwy. Służba Zatrudnienia monitoruje zmiany i trendy w zakresie podaży i popytu na lekarzy. Mieszkańcy są także zainteresowani tym, co jest ważne i pożądane na rynku pracy oraz co gwarantuje zatrudnienie — zaznacza Milda Jankauskienė.

Litwa jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie, co jest główną przyczyną zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa. Światowe Stowarzyszenie Publicznych Służb Zatrudnienia przewiduje, że do 2050 r. co czwarta osoba mieszkająca w Europie będzie miała 65 lat lub więcej. Znacznie więcej osób z problemami zdrowotnymi będzie potrzebować pomocy asystentów pielęgniarstwa.

Zawód popularny wśród osób starszych

— Jeśli chodzi o zawód asystenta pielęgniarskiego, jest on bardziej popularny wśród osób starszych. Jest to zrozumiałe, ponieważ wiele z nich ma osobiste doświadczenie w opiece nad bliskimi. Prawie 30 proc. klientów, którzy skorzystali z programów szkoleniowych dla asystentów opieki, było w wieku 55 lat lub starszych. Zawód ten cieszy się najmniejszym popytem wśród młodych ludzi poniżej 29. roku życia. Ponadto zawód asystenta pielęgniarskiego staje się coraz bardziej popularny wśród klientów mieszkających na obszarach wiejskich, zwłaszcza wśród kobiet, przy czym aż 40,5 proc. wszystkich stażystów mieszka na obszarach wiejskich. Zapewnia im to możliwości zatrudnienia — zaznacza przedstawicielka Służby Zatrudnienia.

Ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie odzwierciedla również skuteczność szkolenia zawodowego. „Dane z poprzednich lat pokazują, że 83,5 proc. uczestników znajduje zatrudnienie w dziedzinie pielęgniarstwa sześć miesięcy po ukończeniu studiów. W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy wskaźnik efektywności na poziomie 100 proc., więc ci, którzy obawiają się, że trudno będzie znaleźć pracę po ukończeniu studiów, nie powinni się zniechęcać” — informuje Służba Zatrudnienia.

Zawód ten nadal można określić jako raczej kobiecy, ponieważ od 2022 r. wybrało go tylko 24 mężczyzn i 1 133 kobiety. Największy odsetek uczestników stanowiły osoby w wieku 55 lat i starsze oraz osoby w wieku od 30 do 44 lat. Osoby w wieku 45–49 lat najczęściej pojawiły się na rynku pracy sześć miesięcy po ukończeniu szkolenia.

