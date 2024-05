11-tu artystów z krakowskiego środowiska graficznego

W wystawie bierze udział 11-tu artystów z bardzo licznego, krakowskiego środowiska graficznego. Reprezentują różne grupy wiekowe, tworzą we wszystkich dostępnych technikach graficznych, przedstawiają indywidualne wizualizacje swej twórczości, odkrywają przed nami ścieżki własnych poszukiwań i rozwiązań, pokłady emocji, koncepcji, intencji.

Odwaga w realizacji nawet najbardziej fantastycznych wizji

„Właśnie ta różnorodność jest najbardziej fascynująca i dowodzi, że tytułowa infinitywność rzeczywiście realizuje się w wymiarze praktycznym, a twórcza inwencja wciąż trwa i zaskakuje, gdyż, jak powiedział Oscar Wilde: »Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić«. Irving Stone zaś stwierdził: »… artystą jest ten, kto wiecznie szuka i nie znajduje pełnej odpowiedzi. Jeśli mówię: jestem artystą, to mam na myśli — szukam, dążę do czegoś, wkładam w to całe serce«. Jak wynika z powyższych cytatów, ciągłe dążenie do samorozwoju, ciekawość świata i zjawisk oraz odwaga w realizacji nawet najbardziej fantastycznych wizji stanowią siłę napędową artystycznego postępu, który trwać będzie tak długo, jak ludzki ród go kreujący.

„Infinity” — nieskończoność, bezkres, bezgraniczność

Wystawa nie bez powodu zatytułowana jest metaforycznie „Infinity”, gdyż abstrakcyjna koncepcja tego terminu odnosi się do nieskończoności, bezkresu, bezgraniczności — czyli tego wszystkiego, czego trwałość i ciągłość są nieograniczone i wieczne. Ta pozytywna wiara w przyszłość grafiki jest całkowicie uzasadniona, ponieważ potrzeba człowieka do utrwalania i powielania obrazów posiada wielotysięczną tradycję, przez kolejne epoki zmieniającą się i wciąż rozwijającą.

Wykorzystanie współczesnej techniki cyfrowej

Rodzima grafika posiada długą historię i jej poziom oraz osiągnięcia znane i doceniane są nie tylko w całym kraju, ale i poza jego granicami. To tu wykształciła się tzw. krakowska szkoła grafiki i kolejne pokolenia artystów dowodzą, że sztuka graficzna nadal stanowi ważną i wciąż rozwijającą się dziedzinę twórczości, wywodzącą się z tradycyjnych technik warsztatowych, a obecnie, w znacznej mierze wykorzystującą współczesne techniki cyfrowe do tworzenia dzieł na wysokim, światowym poziomie.

Kuratorka wystawy, Prezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Joanna Warchoł

Tradycja krakowskiej grafiki sięga lat 50. XX wieku i ściśle związana jest z ZPAP Okręgiem Krakowskim gdzie dzięki aktywności ówczesnych artystów ze związkowej Sekcji Grafiki, została szeroko rozpropagowana poprzez zorganizowanie w 1960 roku „I Ogólnopolskiego Biennale Grafiki”. Sukces wystawy, zapał i ambicje jej pomysłodawców oraz potrzeba dalszej promocji grafiki przez ZPAP OK zaowocowały kontynuacją tej inicjatywy przez następne lata. Jej zasięg i sukces spowodowały, że w 1992 roku założone zostało Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, jako samodzielnie już funkcjonująca instytucja, organizująca do dnia dzisiejszego kolejne imprezy.” — mówi Kuratorka wystawy, Prezes Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, Joanna Warchoł.

Ta wystawa to jedenaście indywidualnych głosów, które — zachowując swoją odrębność — układają się w kompozycję sławiącą bogactwo medium graficznego i niepowtarzalność każdego z artystycznych gestów.

Uczestnicy:

Marta Bożyk, Bogdan Miga, Aleksander Mitka, Monika Pałka, Rafał Pytel, Małgorzata Stachurska, Krzysztof Tomalski, Marta Wakuła-Mac, Marta Wojnicka, Mira Skoczek-Wojnicka, Jacek Zaborski.

Wystawa czynna od 25 maja 2024 r. do 1 lipca 2024 r.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania.

Organizatorzy:

Galeria Sztuki „Fojė” w Trokach

Związek Polskich Artystów Plastyków

Okręg Krakowski

Instytut Polski w Wilnie

Edward Kiejzik