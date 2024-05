— Nowe kąpielisko z całą niezbędną infrastrukturą zostanie urządzone w Nowej Wilejce. Plaża na brzegu Wilenki istnieje w tej dzielnicy już od wielu lat, ale nigdy to miejsce nie było odpowiednio zagospodarowane. Obecnie trwają tam jeszcze ostatnie roboty, dowożony jest nowy piasek, montowany potrzebny sprzęt — informuje „Kurier Wileński” Egidijus Steponavičius, kierownik działu komunikacji spółki samorządowej Grinda.

Stołeczne kąpieliska

Spółka Grinda od wielu lat nadzoruje stołeczne plaże. W tym sezonie letnim będzie ich 14: nad Wilią w Wołokumpiach i na Żyrmunach, po dwie plaże nad jeziorem Balžio i jeziorem Topele, nad jeziorami Sałata, Balsys, Gilužio, w Grzegorzewie, na Zakrecie, Dworczanach i w Nowej Wilejce.

— W Wołokumpiach na drugiej plaży rozmieści się strefa dla nudystów. Jest oddalona o 400 metrów od plaży ogólnej po to, żeby nikt niechcący nie wszedł na tę plażę. Z kąpieliska w Zakrecie tradycyjnie będą mogli korzystać plażowicze z czworonogami — wyjaśnia rozmówca.

Błękitna Flaga

Podobnie jak w ubiegłym sezonie na trzech stołecznych kąpieliskach powiewać będzie błękitna flaga — międzynarodowy znak jakości.

— W kraju jest siedem kąpielisk oznaczonych tym znakiem jakości. W Wilnie są trzy — na Zielonych Jeziorach nad jeziorem Balsys, na Żyrmunach nad Wilią i na pierwszej plaży w Wołokumpiach. Są to jedyne na Litwie zbiorniki słodkowodne posiadające certyfikat Błękitnej Flagi. Taki międzynarodowy certyfikat zapewnia wypoczywającym odpowiednią jakość — zaznacza przedstawiciel Grindy.

Znak jakości można w każdym momencie utracić — np. w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń wody czy gleby lub braku ratowników. Flaga jest ściągana aż do usunięcia problemu.

Monitoring wody i piasku

— Co dwa tygodnie na wszystkich stołecznych kąpieliskach woda i piasek będą sprawdzane na zawartość szkodliwych substancji. Za dwa tygodnie do otwarcia sezonu kapieliskowego też zostały pobrane próbki na wszystkich plażach. Teraz czekamy na wyniki badań. Będą one robione w ciągu całego sezonu letniego — mówi Egidijus Steponavičius.

Do połowy września nad bezpieczeństwem plażowiczów będą również czuwać ratownicy wodni. Bez względu na pogodę będą obecni na kąpieliskach od godz. 8:00 do 20:00.

Infrastruktura

Infrastruktura stołecznych kąpielisk jest dopasowana także do uprawiania sportu oraz innych atrakcji. Do dyspozycji plażowiczów są boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, sprzęt treningowy, zainstalowane są pomosty, liny, wyznaczające strefy do pływania, stojaki rowerowe, specjalne miejsca do grilla, urządzone place zabaw z huśtawkami i piaskownicami. Zamontowane są też łagodne zjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Na każdej plaży są toalety oraz prysznice. Wszyscy mieszkańcy mogą bezpłatnie korzystać z tych zasobów. Plaże nad jeziorami Balsys, Balžio i Gilužio są szczególnie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

— Samorząd stołeczny zadbał o to, by do kąpielisk można było wygodnie dojechać komunikacją miejską oraz rowerem. W tym celu wybudowano kilometry ścieżek rowerowych — opowiada Steponavičius.

W ub. tygodniu woda w stołecznych zbiornikach wodnych wynosiła ok. 15 stopni C.

