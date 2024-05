— Pieniądze na zakupy, które nie są niezbędne, wydajemy bardzo często. Wystarczy, że zatrzymamy się na stacji benzynowej i kupimy filiżankę kawy, następnie na mieście zjemy jakąś przekąskę, w kawiarni wypijemy kawy i zjemy deser pod koniec dnia — są to małe wydatki, ale niepostrzeżenie zamieniają się w znaczną kwotę, którą można by zaoszczędzić. Gdybyśmy codziennie odkładali te 8–10 euro na konto oszczędnościowe lub do zwykłej skarbonki, po roku mielibyśmy co najmniej 3 tys. euro, a gdyby wszyscy w rodzinie robili tak samo, to można by zaoszczędzić na bardzo dobre wakacje. Zaoszczędzenie tych kilku euro dziennie jest zdecydowanie możliwe, nie wymaga dużego wysiłku, wystarczy mieć kilka zasad i narzędzi do zarządzania codziennymi finansami — radzi Aušra Čiuplienė.

Ważna świadomość

Jak mówi ekspertka, bardzo ważne jest, by wiedzieć, gdzie i na co wydano pieniądze. Największą wadą w zarządzaniu finansami jest brak wiedzy na temat tego, gdzie podziały się pieniądze. Pod koniec miesiąca wielu zastanawia się, gdzie podziały się pieniądze, mimo że nie kupiliśmy nic poważnego.

— Śledzenie swoich finansów nie jest takie proste: wiele osób ma więcej niż jedno konto bankowe, automatyczne płatności i inne zobowiązania. Kiedy ludzie słyszą, że muszą kontrolować swoje finanse, myślą o zbieraniu czeków i spędzaniu wielu godzin każdego dnia na zestawianiu i analizowaniu wszystkiego. Nie jest to już konieczne: na rynku dostępne są narzędzia do zarządzania budżetem, takie jak „Viena sąskaita”, w którym można połączyć wszystkie konta, obserwować i kontrolować wszystkie nasze środki, automatycznie kategoryzować wydatki za pomocą funkcji „narzędzia” i zobaczyć, gdzie wydaliśmy nasze pieniądze. Kiedy zobaczysz, że na przykład wydajesz blisko 100 euro miesięcznie na samą kawę, następnym razem, gdy ją kupisz, prawdopodobnie zastanowisz się bardziej — może warto przeznaczyć przynajmniej połowę tej kwoty na oszczędności na następne wakacje? — pyta retorycznie nasza rozmówczyni.

Wybierając narzędzie do monitorowania budżetu, ważne jest, aby nie zapominać o bezpieczeństwie. Przed przekazaniem swoich danych jakiejkolwiek platformie do zarządzania budżetem, należy upewnić się, że firma oferująca narzędzie jest dobrze znaną, odnoszącą sukcesy firmą, która pochodzi z Litwy i że jest nadzorowana przez odpowiedzialne instytucje.

Reorganizacja budżetu

— Oprócz uważnego śledzenia wydatków innych niż niezbędne, należy również zwrócić uwagę na tak zwane „niewidzialne” wydatki, które mogą również stanowić znaczną część całkowitej kwoty wydanych pieniędzy, nawet jeśli na pierwszy rzut oka mogą wydawać się nieistotne. Wśród „niewidzialnych kosztów” można wymienić np. różne subskrypcje online, takie jak platformy filmowe i serialowe, opłaty za aplikacje itp. Czasami po prostu o nich zapominamy: subskrybujemy usługę za 5 euro miesięcznie, płacimy za nią co miesiąc, a może z niej już nawet nie korzystamy. Możemy pomyśleć, co to jest 5 euro miesięcznie? To 60 euro rocznie lub 120 euro lub więcej, jeśli masz więcej niż jedną subskrypcję. Jest więc nad czym się zastanowić — zaznacza Aušra Čiuplienė.

