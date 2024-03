Porównanie zwyczajów oszczędzania i zakupów w krajach bałtyckich

Vaidas Lukoševičius, dyrektor generalny Rimi Lietuva, mówi, że sprzedaż przecenionych produktów z kończącym się terminem ważności pomogła klientom znacznie zaoszczędzić: „W wielu przypadkach produkty zostały przecenione niemal o połowę. Nasze styczniowe badania pokazały, jakie nawyki oszczędzania charakteryzują nabywców wszystkich trzech krajów bałtyckich i czym się różnią” — mówi szef Rimi Lietuva w przysłanym do „Kuriera Wileńskiego” komunikacie prasowym.

Ponad 44 proc.

Wyniki badań codziennych wydatków i nawyków oszczędzania mieszkańców krajów bałtyckich wskazały, że ponad 44 proc. ankietowanych coraz chętniej kupuje produkty przecenione, w wypadku których upływa data ważności.

Vaidas Lukoševičius zauważa, że ​​jest to bardzo ważny wynik, który wskazuje, że to rozwiązuje co najmniej dwa z najważniejszych problemów związanych z marnowaniem żywności: „Takie wyniki badań pozwalają nam, jako firmie, upewnić się, że nasi klienci kupując tanie, przecenione produkty spożywcze nie tylko znacząco oszczędzają na kieszeni, ale także przyczyniają się do bardziej przyjaznej dla środowiska konsumpcji”.

Nakarmić 200 mln głodujących ludzi

Jak zaznacza, marnowanej tylko w Europie żywności wystarczyłoby do nakarmienia 200 mln głodujących ludzi.

Z kolei utylizacja jeszcze przydatnych produktów przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatu. Szacuje się, że odpady tego rodzaju są przyczyną ok. 8–10 proc. globalnych gazów cieplarnianych. „Dlatego polecam każdemu szukać przeterminowanych produktów spożywczych, oznaczonych w naszych sklepach specjalnymi pomarańczowymi naklejkami” — mówi Vaidas Lukoševičius.

Wzrost zakupu mięsa

Z badań Rimi wynika, że ostatnio popyt na przecenione mięso wzrósł niemal trzykrotnie. W zakupach produktów spożywczych stanowi ono podstawową część codziennych wydatków, na których to konsumenci starają się aktywnie oszczędzać. Co ważne, w porównaniu do roku 2022, w zeszłym roku jedna czwarta ankietowanych mieszkańców krajów bałtyckich częściej wybierała produkty spożywcze z kończącą się datą przydatności do spożycia.

Eglė Krasauskienė, kierowniczka biura prasowego Rimi Lietuva, twierdzi, wziąwszy pod uwagę wyniki badań, że najbardziej aktywnymi nabywcami wspomnianych produktów są Estończycy.

„63 proc. ankietowanych Estończyków stwierdziło, że taką żywność kupuje codziennie, Łotysze — 49 proc. Tymczasem na Litwie, chociaż takie preferencje wskazuje najmniej konsumentów — 44 proc., to widać, że zapotrzebowanie na tanie, przecenione produkty spożywcze z każdym miesiącem stale rośnie i dlatego też zwiększamy ich podaż w naszych sklepach” — informuje nas Eglė Krasauskienė.

Kształtować pozytywne nawyki

Litewskie sieci handlowe starają się kształtować odpowiedzialne nawyki konsumenckie, przyczyniając się w ten sposób do realizacji jednego z głównych celów obopólnej korzyści. Niższe ceny to wygrana nie tylko klientów, ale i mniejsze straty handlowców.

W styczniu ub.r. – w porównaniu do stycznia br., popyt tego rodzaju, ogółem rósł systematycznie we wszystkich kategoriach produktów przecenionych. „Dla porównania, jeśli w styczniu ub.r. sprzedaliśmy na Litwie 118 ton produktów spożywczych z kończącym się terminem ważności, to w grudniu ich ilość wzrosła do ponad 171 ton” — informuje Eglė Krasauskienė.

Czytaj więcej: Marnowanie żywności nie ma moralnego ani gospodarczego uzasadnienia