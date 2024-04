SoDra o minimalnych i maksymalnych wysokościach świadczeń

Aleksander Borowik: W kwietniu, wraz z rozpoczęciem nowego kwartału roku, zmieniają się minimalne i maksymalne wysokości świadczeń SoDry. Dotyczy to przede wszystkim tych beneficjentów, których dochody są zaliczane do najniższych i najwyższych.

Małgorzata Kozicz: Świadczenia na wypadek choroby, macierzyństwa, ojcostwa i opieki nad dzieckiem są obliczane indywidualnie w zależności od dochodów każdej osoby. Niemniej jednak, ustalenie minimalnych i maksymalnych wysokości gwarantuje, że płatności nie będą ani mniejsze, ani większe niż przewidziana kwota. Wartości te zmieniają się w zależności od wysokości średniego krajowego wynagrodzenia (lit. VDU) i są przeliczane co kwartał. Wypłaty SoDry w drugim kwartale zostały obliczone na podstawie kwoty VDU wynoszącej 2 097,30 euro obowiązującej w ostatnim kwartale 2023 r.

A co z chorobowymi?

Świadczenie chorobowe w ciągu miesiąca nie może być niższe niż 11,64 proc. średniej krajowej, obowiązującej w kwartale poprzedzającym datę rozpoczęcia zwolnienia chorobowego. W związku z tym od początku kwietnia do końca czerwca minimalne świadczenie chorobowe nie może być niższe niż 244,13 euro miesięcznie (w poprzednim kwartale wynosiło 233,49 euro) lub 11,68 euro dziennie. Dotyczy to osób o najniższych dochodach.

Maksymalna kwota zasiłku chorobowego nie może przekroczyć 2 603,17 euro miesięcznie (poprzednio – 2 489,72 euro). Dotyczy to mieszkańców, którzy zarabiają najwięcej. Maksymalny miesięczny zasiłek chorobowy w przypadku opieki nad członkiem rodziny wzrósł z 2 645,38 euro do 2 765,92 euro, a maksymalne możliwe dzienne świadczenie ze 126,57 euro do 132,34 euro.

Czytaj więcej: SoDra zwiększyła grupę osób otrzymujących zasiłek samotnych

W przypadku osób wychowujących dzieci…

Minimalna kwota świadczeń macierzyńskich, ojcowskich i opieki nad dzieckiem jest równa ośmiu kwotom podstawowego zasiłku socjalnego (lit. – BSI). W ten sposób zapewnia się, że zasiłek macierzyński, ojcowski i wychowawczy jest wyższy niż minimalny poziom potrzeb konsumpcyjnych obowiązujący w chwili wypłaty zasiłku. Jeżeli więc osoba uzyska prawo do świadczenia macierzyńskiego, rodzicielskiego lub na opiekę nad dzieckiem w kwietniu, maju lub czerwcu bieżącego roku, minimalna kwota świadczenia wyniesie 440 euro.

Maksymalne kwoty zasiłków na opiekę nad dzieckiem będą różnić się nie tylko w zależności od dochodu osób je otrzymujących, ale także od tego, czy dziecko urodziło się przed dniem 31 grudnia 2022 r., czy po 1 stycznia 2023 r. i później, ponieważ od stycznia 2023 r. zmieniły się zasady i kwoty zasiłków na opiekę nad dzieckiem.

W przypadku gdy osoba uzyska prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko urodzone w roku 2023 lub 2024 w drugim kwartale tego roku, maksymalna kwota wypłaty wyniesie 3 279,79 euro, czyli o 150 euro więcej niż w pierwszym kwartale roku. Jeżeli rodzina wybrała urlop wychowawczy o długości 18 miesięcy, maksymalne świadczenie wzrośnie o 109 euro, z 2 407,08 euro do 2 516,76 euro miesięcznie. W przypadku opcji 24-miesięcznego urlopu wychowawczego maksymalna miesięczna wypłata wzrośnie z 1 805,31 euro do 1 887,57 euro w pierwszym roku życia dziecka, i z 1 203,54 euro do 1 258,38 euro w drugim roku życia dziecka.

A jak z bezrobotnymi?

Zasiłek dla bezrobotnych składa się z dwóch części: zmiennej i stałej, których wysokość zależy od minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (lit. MMA).

Stała część zasiłku wynosi 23,27 proc. MMA, obowiązującego w miesiącu, w którym przyznawany jest zasiłek. W 2024 r. MMA wynosi 924 euro, a więc stała część świadczenia dla bezrobotnych wynosi 215,01 euro i pozostaje taka sama jak w pierwszym kwartale roku. Do części stałej dodawana jest część zmienna, która obliczana jest indywidualnie dla każdego beneficjenta. Na przykład, jeśli osoba zarejestruje się w Służbie Zatrudnienia w kwietniu 2024 r., stała część zasiłku dla bezrobotnych wyniesie 215,01 euro, a zmienna część zostanie obliczona na podstawie średnich dochodów danej osoby, od których były odprowadzane podatki, w terminie od września 2021 r. do końca lutego 2024 r. Na przykład, średni miesięczny dochód osoby ubiegającej się o świadczenie wynosił 800 euro. W takim przypadku zasiłek na bezrobocie w okresie od kwietnia do czerwca wyniesie 525,33 euro, w okresie od lipca do września — 463,25 euro, a w okresie od października do grudnia — 401,17 euro.

Maksymalna wysokość zasiłku dla bezrobotnych nie może przekroczyć 58,18 proc. średniej krajowej, która obowiązywała w ostatnim kwartale przed datą uzyskania statusu bezrobotnego. Dla osób, które uzyskały status bezrobotnego w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca, maksymalna kwota zasiłku wyniesie 1 220,21 euro.

Czytaj więcej: Zasiłek dla bezrobotnych czy wcześniejsza emerytura?

Przeciętna emerytura wynosi obecnie 594,9 euro

| Fot. SoDra.lt

Płatności SoDry w kwietniu

Zasiłki opiekuńcze, które przysługują matkom lub ojcom po skorzystaniu z urlopu celowego, zostaną wypłacone 15 kwietnia.

Średnia wysokość wynosi 760,4 euro miesięcznie.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Świadczenie z tytułu macierzyństwa przysługujące matce w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego rozpoczyna się w terminie 17 dni roboczych od dnia złożenia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Obecnie minimalny zasiłek macierzyński wynosi 440 euro miesięcznie.

Alimenty na dzieci zostaną wypłacone 25 kwietnia. Otrzymuje je jedno z rodziców, u którego miejsce zamieszkania dziecka ustala orzeczenie sądu lub umowa rodziców. Opłata ta stanowi 1,8-krotność kwoty płatności podstawowej. Od początku roku wzrosła i obecnie alimenty na dzieci wynoszą 99 euro.

Zasiłek chorobowy wypłacany jest mieszkańcom, którzy są chorzy lub opiekują się chorymi osobami i w związku z tym są czasowo niezdolni do pracy, w terminie 17 dni roboczych od dnia złożenia wszystkich dokumentów i danych.

Przeciętny zasiłek chorobowy wynosi 47,6 euro dziennie, czyli około 999,6 euro miesięcznie.

Zasiłek dla bezrobotnych zostanie wypłacony 19 kwietnia. Średni zasiłek dla bezrobotnych wynosi 544,3 euro miesięcznie. Średni czas wypłaty tego świadczenia wynosi 5 miesięcy.

Mieszkańcy, którzy pracowali w tym samym miejscu pracy przez 5 lat lub dłużej i stracili pracę, otrzymują długoterminowe świadczenia pracownicze. W zależności od przepracowanych lat jest to od jednego do trzech byłych przeciętnych wynagrodzeń.

Przeciętna emerytura na Litwie wynosi obecnie 594,9 euro. Przeciętna emerytura przy wymaganym stażu pracy wynosi 634,8 euro, a bez stażu – 378,5 euro.

Przeciętna renta dla wdów i sierot wynosi obecnie 64,1 euro (tylko renta wdowia, podobnie jak świadczenie dla osoby samotnej, wynosi 38,23 euro), a renta inwalidzka – 387,3 euro.