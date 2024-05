Specjaliści apelują o zaprzestanie używania tych dekoracji podczas różnych okazji oraz puszczania balonów w powietrze. Twierdzą, że taki zwyczaj jest dziś przeżytkiem cywilizacji i nadszedł czas, by z niego zrezygnować.

Zanieczyszczają środowisko

Balony często są nieodłącznym atrybutem przyjęć urodzinowych, ślubów, ceremonii ukończenia szkoły czy tzw. baby shower — imprez, podczas których wykorzystuje się niesamowite ilości różowych czy niebieskich balonów do oznajmienia gościom płci nienarodzonego dziecka.

Balony nie tylko zanieczyszczają środowisko, ale stanowią też śmiertelne zagrożenie dla zwierząt i ptaków.

— Puszczając balony w powietrze, ludzie nie zastanawiają się, że robią to samo, jakby gdyby wyrzucali odpady do lasu, rzeki czy jeziora. Przecież, kiedy balony spadają, są bardzo rzadko zbierane, nie trafiają do pojemników na śmieci — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Karolina Tichomirova, pracowniczka Departamentu Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Środowiska.

Śmiertelne zagrożenie

Problem polega na tym, że ptaki, ryby i dzikie zwierzęta mylą balony z jedzeniem.

— Następnie nie mogą ich strawić, a to z kolei powoduje ich śmierć. Kolejnym zagrożeniem są plastikowe tasiemki i nitki, którymi są wiązane końcówki balonów. Dzikie zwierzęta cierpią, gdy się w nie zaplączą, ptaki zaczepiają się o linie energetyczne, ogrodzenia czy gałęzie drzew i giną — wyjaśnia rozmówczyni.

Nie podlegają biodegradacji

Balony mogą być wykonane z różnych materiałów, jednak najczęściej spotykanymi na rynku są balony foliowe lub lateksowe.

„Foliowe balony wykonane są z plastikowych arkuszy nylonu z metalową powłoką. Nigdy nie ulegają biodegradacji — jedynie rozkładowi, w wyniku czego stają się mikroplastikiem. Tony mikroplastiku — odpadów po tworzywach sztucznych — trafia do mórz i oceanów. Szacuje się, że stanowią one od 60 do 80 proc. morskich śmieci. Według danych ONZ w oceanach znajduje się do 51 bilionów cząstek mikroplastiku. Zwierzęta morskie połykają mikroplastikowe cząstki, które poprzez spożywanie ryb i innych produktów morza trafiają do naszych organizmów.

Jedynie balony lateksowe są klasyfikowane jako ulegające biodegradacji, ale ich rozkład może zająć kilka miesięcy albo kilka lat. Dlatego jak wszystkie inne stanowią zagrożenia dla środowiska i dzikiej przyrody” — informuje Departament Ochrony Środowiska.

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej jeszcze w 2021 r. zabroniono używania plastikowych patyków do mocowania balonów. Wtedy też zakazano sprzedaży plastikowych patyczków do uszu, z rynku zniknęły też jednorazowe opakowania do żywności na wynos.

Czytaj więcej: Tonąc w plastikowych śmieciach

Co zamiast balonów?

Ekolodzy zalecają używania dekoracji wielokrotnego użytku. Coraz częściej podczas ślubów czy wesel zamiast balonów używa się wystrzałowych konfetti, na imprezach dziecięcych — baniek mydlanych. Osoby, które nie potrafią jeszcze zrezygnować z balonów, powinny pamiętać, że zawsze należy je obciążać ciężarkami. Nie powinny być puszczane w powietrze, bo nie ulegają biodegradacji.

Po zakończeniu imprezy należy przebić balony i wyrzucić do pojemnika na śmieci.

