Ostatnio oszuści finansowi podszywają się pod pracowników banków lub innych instytucji i bezczelnie przyjeżdżają do domów po karty bankowe z PIN kodami.

Milionowe szkody

— W okresie styczeń-kwiecień 2024 r. policja wszczęła 1 668 postępowań przygotowawczych w sprawie oszustw, w porównaniu do 1 353 w analogicznym okresie 2023 r. Szkody wyrządzone w okresie styczeń-kwiecień 2024 r. wyniosły 2 366 537 euro, w porównaniu do 3 706 959 euro w analogicznym okresie 2023 r. — powiedziała w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Revita Janavičiūtė, rzeczniczka prasowa Departamentu Policji.

Linas Sadeckas, dyrektor ds. zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych Banku Luminor, powiedział, że obecnie odnotowuje się wzrost liczby ataków ze strony oszustów finansowych podszywających się pod pracowników banków lub innych instytucji.

— Dzwonią oni do ludzi i przekonują, że ich konta bankowe są wykorzystywane do celów przestępczych, a następnie, wyłudzają adres domowy danej osoby i przychodzą do domu, aby odebrać dane karty bankowej i dane logowania — opowiada Linas Sadeckas.

Nowy schemat

Specjalista opowiada o nowym schemacie oszustów. Jak mówi, oszuści zwykle mówią po rosyjsku i wykorzystują kilka scenariuszy. Przekonują, że konta bankowe lub inne konta danej osoby są wykorzystywane przez przestępców lub informują osobę, że karta płatnicza straciła ważność i należy ją jak najszybciej odnowić. Presja jest wywierana na osobę, a oszuści starają się wyglądać na „wybawców”, aby zdobyć zaufanie potencjalnych ofiar, na przykład sugerując, że tylko użytkownik może pomóc w śledztwie, przekazując swoje poufne dane lub nawet gotówkę rzekomemu funkcjonariuszowi organów ścigania.

— Następnie oszuści proszą o podanie adresu zamieszkania i wysyłają fałszywych kurierów w celu odebrania kart płatniczych konsumentów wraz z kodami PIN. Po przybyciu oszustów do domu, mieszkańcy przekazują im swoją kartę bankową i PIN, a tydzień później, gdy nie otrzymują nowej karty płatniczej, dzwonią do banku z pytaniem, gdzie ona utknęła. W międzyczasie oszuści dokonują transakcji gotówkowych na wszystkie środki znajdujące się na koncie mieszkańca, a czasami wykorzystują konta innych ofiar do przelania nieuczciwie uzyskanych środków, które są również wypłacane za pomocą karty — tłumaczy dyrektor ds. zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych Banku Luminor.

O czym należy pamiętać

Podobnie jak w przypadku każdego innego schematu oszustwa, ważne jest, aby pamiętać, że banki, policja lub inne organy nie mają prawa żądać i nie proszą o przesłanie kart z kodami PIN. Każdą sytuację budzącą choćby najmniejsze podejrzenia należy traktować krytycznie, nie wypełniać żadnych poleceń, informować bank o próbach wyłudzenia pieniędzy i kontaktować się z policją za pośrednictwem portalu ePolicija.lt, dzwoniąc pod numer 112 lub udając się na najbliższy posterunek policji.

Najbardziej popularne techniki oszustw:

Oszustwa telefoniczne;

Nieuczciwe nabycie zakupów (brak opłaty za towary);

Wyłudzanie pieniędzy pod przykrywką różnych platform inwestycyjnych.