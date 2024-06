Dlaczego salmonella lubi lato?

Specjaliści z Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego (NVSC) w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” przypominają o najważniejszych zasadach bezpiecznego przechowywania i przygotowywania żywności, żeby uniknąć chorób wywołanych przez nieodpowiednią żywność i wybuchów epidemii.

Najważniejsze zasady

Kupując gotowe posiłki, należy wziąć pod uwagę informacje podane przez producenta na temat warunków przechowywania, spożycia i okresu przydatności do spożycia. Nie należy używać plastikowych toreb jednorazowego użytku do przechowywania żywności. Do jedzenia używać tylko właściwie ugotowanych lub upieczonych produktów mięsnych, dotyczy to zwłaszcza mięsa kurczaka. Nie jeść steków, z których sączy się różowy płyn. Nie zostawiać przygotowanej żywności w temperaturze pokojowej na dłużej niż dwie godziny i natychmiast resztki włożyć do lodówki.

Wstępnie przygotowaną żywność należy przechowywać w chłodzie, a gorące potrawy w temperaturze co najmniej 68 st. Celsjusza do momentu podania. Nie należy przechowywać żywności przez dłuższy czas, nawet w lodówce. Używać jajek ugotowanych na twardo lub dobrze upieczonych. Żywność powinna być gotowana i przechowywana w taki sposób, aby mikroorganizmy w surowych produktach nie dostały się do żywności gotowej do spożycia, która zostanie skonsumowana bez dalszej obróbki cieplnej. Zamrożoną żywność należy rozmrażać w lodówce, a nie w temperaturze pokojowej.

Dokładnie myć owoce i warzywa. Nie wolno płukać owoców i warzyw w wodzie z jeziora lub rzeki. Można je umyć na świeżym powietrzu wodą butelkowaną lub mineralną przywiezioną ze sobą. W żadnym wypadku nie należy spożywać owoców i warzyw niepasteryzowanych. Na zewnątrz należy unikać łatwo psujących się produktów spożywczych: mleka, mięsa, ryb, produktów kulinarnych, mieszanek warzywnych z majonezem, ciast.

Konieczne jest mycie rąk przed gotowaniem i jedzeniem, po kontakcie z surowym mięsem lub surowymi jajami, po kontakcie ze zwierzętami domowymi. Mycie rąk jest też niezbędne podczas pobytu na łonie natury, po skorzystaniu z toalety czy kontakcie z aparatem telefonicznym.

Sposoby zarażenia salmonellą

„Salmonellą najczęściej można zarazić się poprzez pokarmy pochodzenia zwierzęcego, takie jak drób, mleko, jaja, wołowina i wieprzowina, można zarazić się również poprzez różne warzywa zanieczyszczone odchodami zwierząt. Chociaż bakterie można spotkać w surowym mięsie, drobiu, surowych jajach i niepasteryzowanym, niegotowanym mleku, to obróbka termiczna tych produktów zabija salmonellę. Żywność może też zostać zainfekowana przez osoby pracujące z żywnością, które nie myją rąk po skorzystaniu z toalety” — mówią specjaliści NVSC.

Letnia pogoda stwarza korzystne warunki do szybkiego namnażania się bakterii w żywności, co prowadzi do wzrostu liczby chorób przenoszonych przez żywność i wybuchów epidemii. Jedną z takich chorób jest salmonelloza, której ogniska odnotowano głównie w placówkach edukacyjnych dla dzieci, lokalach gastronomicznych i rodzinach. Każdego roku na Litwie na salmonellozę choruje ok. 350 osób. W 2023 r. na Litwie potwierdzono 14 ognisk salmonellozy, a w okresie od stycznia do kwietnia br. potwierdzono trzy ogniska salmonellozy w rodzinach.

„Salmonella może przedostać się do żywności z przyborów kuchennych lub powierzchni otaczających, na których surowe mięso i kurczaki były wcześniej krojone, a także z rąk zanieczyszczonych salmonellą. Żywność gotowa do spożycia może zostać zarażona przez kontakt z surową żywnością przechowywaną przez pewien czas w lodówce. Ponieważ salmonella może znajdować się w odchodach zwierząt domowych, zwłaszcza tych z biegunką, możliwe jest zakażenie, gdy nie myje się rąk po kontakcie z ich odchodami. Możliwe jest również zakażenie od innych zwierząt domowych lub ptaków” — tłumaczą specjaliści z NVSC.

Czytaj więcej: Latem szczególnie łatwo o zatrucie pokarmowe. Co trzeba wiedzieć o salmonellozie?