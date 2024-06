Rozpoczęła się letnia rekrutacja do szkół zawodowych

Montażysta urządzeń energetyki odnawialnej, programista, mechatronik systemów automatycznych, mechanik samochodowy, cukiernik, operator bezzałogowych statków powietrznych, projektant wnętrz, producent kosmetyków naturalnych — szkoły zawodowe oferują zdobywanie perspektywicznych zawodów.

W tym roku programy szkolenia zawodowego oferuje na Litwie 47 szkół zawodowych i 2 kolegia. Podobnie jak w roku ubiegłym, na miejsca finansowane przez państwo planowane jest przyjęcie 20 610 osób.

W Wilnie i rejonie wileńskim na przyszłych studentów czeka 9 placówek szkolenia zawodowego. To m.in. Wileńskie Centrum Szkoleń Technologiczno-Inżynieryjnych (TECHIN), Wileńskie Centrum Szkoleniowe Agroekologii w Białej Wace w rejonie wileńskim, Wileńska Szkoła Mechaniki Samochodowej i Biznesu z filią w Bukiszkach, Wileńskie Centrum Szkolenia Budowniczych, Wileńskie Centrum Kształcenia Zawodowego Usług Biznesowych i in.

Oferta w Białej Wace

— Nasze centrum szkolenia zawodowego znajduje się w Białej Wace w rejonie wileńskim nieopodal Wojdat. Mogą tu pobierać naukę uczniowie, którzy ukończyli 10 klas szkoły z polskim językiem nauczania. W klasach 11 i 12 mogą uczyć się w języku ojczystym. Poza zdobywaniem wykształcenia średniego uczniowie równolegle uczą się wybranego zawodu. Szkolenie zawodowe odbywa się w języku litewskim — tłumaczy Valdas Kazlauskas, dyrektor Wileńskiego Centrum Szkoleniowego Agroekologii.

Jak mówi, szkolenie zawodowe odbywa się tu dwukierunkowo. Uczniowie mają możliwość wraz z ukończeniem szkoły średniej równocześnie zdobyć fach. Chętni mogą przyjść do szkoły zawodowej już po ukończeniu 12. klasy gimnazjum.

— Oferujemy wyjątkowe programy szkolące pracowników przedsiębiorstwa produkcji rolnej, dekoracyjnego kształtowania krajobrazu, kucharzy, mechaników samochodowych. Jako jedyna szkoła na Litwie oferujemy innowacyjny program kształcenia producentów kosmetyków naturalnych oraz program dla przyszłych operatorów bezzałogowych statków powietrznych — wymienia dyrektor.

Wileńskie Centrum Szkoleniowe Agroekologii jest centrum wielofunkcyjnym. Działa tu Liceum oraz Filia Dworu Rzemiosł im. Szymona Karczmara w Dziewieniszkach.

— W szkole zawodowej działającej w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim oferujemy podobne programy szkolenia zawodowego: program dekoracyjnego kształtowania krajobrazu, mechanika środków transportowych, kucharza, cukiernika, pracownika opieki socjalnej. Po ukończeniu dziesięciu klas uczniowie mogą tu pobierać naukę w języku polskim i litewskim i skończyć szkołę średnią w swym języku ojczystym, zaś zawodu uczą się po litewsku — wyjaśnia dyrektor.

W ramach szkoleń modułowych uczniowie, ucząc się w gimnazjum, mogą „przymierzyć” wybrany fach w szkole zawodowej

Szkolenia modułowe

Wileńskie Centrum Szkoleniowe Agroekologii zapewnia również tzw. szkolenia modułowe. Jest to oferta skierowana do uczniów szkół średnich, którzy, ucząc się w gimnazjum, chcieliby „przymierzyć” wybrany fach. Z tej oferty korzysta m.in. Gimnazjum Šilo w Czarnym Borze.

— Dwie klasy z tego gimnazjum co drugi piątek przyjeżdżają do nas uczyć się technologii i zdobywać różne kompetencje, jak np. piekarza pizzy, kucharza, mechanika do konserwacji silników środków transportowych. Tak więc uczniowie uczą się technologii nie w swoim gimnazjum, a przyjeżdżają do nas, do Centrum Szkoleniowego. Dziewczynki przykładowo wybierają moduł programu kucharza, chłopcy — moduł naprawy transportu — mówi nasz rozmówca.

Jak wyjaśnia, w tym celu placówka ogólnokształcąca podpisuje z Centrum Szkoleniowym stosowną umowę o współpracy dot. nauczania modułowego. Następnie szkoła formuje klasę i rejestruje się w systemie LAMA BPO, wybierając moduł nauczania. Program nauczania zawodu może trwać rok albo dwa. Z tej możliwości mogą skorzystać wszystkie gimnazja rejonu.

— Ukończenie modułu pozwala zdobyć kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem. Pozwala to np. po ukończeniu 11. klasy zatrudnić się w okresie letnim w pizzerii albo innej placówce gastronomicznej — wskazuje dyrektor.

Szanse na rynku pracy

Nasz rozmówca dodaje, że ponad 80 proc. absolwentów Wileńskiego Centrum Szkoleniowego Agroekologii od razu odnajduje się na rynku pracy. Duży popyt istnieje na specjalistów opieki społecznej, kucharzy, automechaników. Dużym wzięciem cieszy się również program dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Jednym z najbardziej popularnych programów, który w 90 proc. jest wybierany przez absolwentów uczelni wyższych, jest program producenta kosmetyków naturalnych.

— Studenci, którzy wybierają ten kierunek, chcą produkować własne produkty: perfumy, kremy, mydła, zakładać własny biznes — wskazuje Valdas Kazlauskas.

Według ministerstwa oświaty w tej chwili najbardziej potrzebni na rynku pracy są fachowcy: z dziedziny inżynierii, ochrony zdrowia, technologii informacyjnych, usług. Wnioski o przyjęcie na studia mogą składać zarówno osoby, które chcą uzyskać kwalifikacje w ramach całego programu kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i uczniowie klas 9-10 oraz gimnazjaliści klas I-IV, którzy chcą studiować poszczególne moduły szkolenia zawodowego.

Szkoły zawodowe oferują gimnazjalistom wybór spośród ponad 270 modułów kształcenia i szkolenia zawodowego. Młodzież będzie mogła ubiegać się o przyjęcie do szkół zawodowych na stronie internetowej LAMA BPO do 5 sierpnia. Wyniki rekrutacji poznają 9 sierpnia, a umowy o kształcenie zawodowe będą mogli zawrzeć w dniach 9-13 sierpnia. Dodatkowy nabór na pozostałe wolne miejsca zostanie ogłoszony w dniach 14-25 sierpnia. Jego wyniki zostaną ogłoszone 27 sierpnia.

