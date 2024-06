Ciało zmęczone, ale dusza szczęśliwa

— Czuję się dobrze przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Trenuję każdego dnia i cieszę się, że mam warunki i możliwości, by robić to, co kocham. Nie czuję żadnego napięcia. Myślę, że wszystko jest w naszych głowach: gdybym codziennie patrzyła w kalendarz i myślała o tym, może napięcie zaczęłoby narastać, ale to, co mi pomaga, to bycie tu i teraz, cieszenie się chwilą. Skupiam się na rzeczach, które wciąż chcę zmienić, poprawić w swoim tańcu, wciąż tworzę nowe elementy. Wciąż też planuję starty w kolejnych zawodach. Niedługo jadę do Włoch. Robię więc to, co uważam, że muszę robić, i podoba mi się to – Dominika Baniewicz opowiada o swoich celach i planach w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”.

Czytaj więcej: Polka Dominika Baniewicz Ambasadorką Roku w Nagrodach LRT

Breakdance w sercu

Dominika Baniewicz to 16-letnia Polka z Wilna, uczennica Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, która we wrześniu 2023 r. w Belgii wywalczyła tytuł mistrzyni świata w breakdansie, a tym samym awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Mistrzostwa Litwy odbyły się niecałe trzy miesiące przed olimpiadą, gdzie breakdance zadebiutuje jako dyscyplina olimpijska.

– Właśnie odbyły się mistrzostwa Litwy w breakdansie. Cieszę się, że w tym roku odbyły się w moim mieście, Wilnie. Każdego roku mistrzostwa odbywają się w innym miejscu na Litwie, ale w Wilnie naprawdę mogłam cieszyć się tańcem. Widzę i czuję, że inne dziewczyny dobrze sobie poradziły, poziom na Litwie naprawdę rośnie. To mnie cieszy. Cieszę się też, że ludzie na Litwie zaczynają odbierać breakdance jak każdy sport. Oczywiście to wspaniałe, że breakdance, który tak bardzo kocham, zaczyna być lubiany przez innych – mówi mistrzyni.

b-girl Nicka trenuje każdego dnia, siedem dni w tygodniu, najczęściej po sześć godzin. Dodatkowo pobiera treningi fizyczne z trenerem. Dla niej breakdance jest całym życiem. Nie potrzebuje przerw na regenerację. Chociaż w końcu dnia jej ciało jest zmęczone, ale jak twierdzi, dusza jest szczęśliwa.

– Czułam się dobrze, gdy tańczyłam. Próbowałam niektórych rzeczy, które będę robić w Paryżu, wypróbowałam niektóre figury, ale chcę podkreślić, że czerpanie przyjemności z tego, co robisz, jest równie ważne jak technika. Myślę, że technika w tym roku została doceniona przez sędziów, którzy byli naprawdę bardzo doświadczeni, a inne momenty, jak sądzę, zostały docenione przez widzów – powiedziała nastoletnia mistrzyni.

Tancerka nie ma przygotowanego konkretnego tańca na igrzyska, tancerze breakdance we freestyle’u po prostu improwizują. Nie wiedzą, do jakiej muzyki będą tańczyli podczas igrzysk. Mają zaplanowane ruchy, które ćwiczą zawsze na sali, ale nie wiedzą, jaki trafi się podkład. W trakcie występu może coś się zmienić. Nie ma żadnego programu, po prostu jest improwizacja.

Czytaj więcej: Dominika Baniewicz, czyli Bgirl Nicke, mistrzyni breakdance’u: „Reputacja kraju zależy od jego obywateli”

| Fot. Rūta Chairutdinvaitė

Uczestnicy i sędziowie

Turniej w Wilnie został zorganizowany przez Litewską Federację Tańca Sportowego oraz Ligę Breakdance. Zwyciężczynią mistrzostw Litwy w breakdansie w kategorii b-girls open po raz piąty z rzędu została Dominika Baniewicz, znana jako b-girl Nicka. W finale pokonała Gretę Mackevičiūtę (b-girl Greta), która zajęła II miejsce. III miejsce przypadło Justė Vaitkevičiūtė (b-girl Justė), a na czwartej pozycji znalazła się Kamilė Aralova (b-girl Kamilė).

W kategorii b-boys open pierwsze miejsce wywalczył Denis Ščiglo (b-boy Deni). Za nim uplasowali się: Ugnius Zybailo (b-boy UZY), Paulius Mažeika (b-boy Paulius), Kajus Čiučelis (b-boy Čiūčia).

Zwycięzcą w grupie juniorów został Simas Kaušylas (b-boy Drama). Na kolejnych miejscach znaleźli się: Ugnius Zybailo (b-boy Uzy), Paulius Mažeika (b-boy Paulius) oraz Kajus Čiučelis (b-boy Čiūčia).

W grupie dzieci tytuł mistrza Litwy zdobył Arsen Aleskerov (b-boy Arsen), wicemistrzem został Emilis Bliūdžius (b-boy Emilis), trzecie i czwarte miejsce zajęli odpowiednio Daniil Sidoruk (b-boy Daniil) oraz Adas Zykus (b-boy Zykus).

Tancerze breakdance byli oceniani przez pięciu sędziów: ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, Francji, Ukrainy i Łotwy. Francuska sędzia Valentine Nagata Ramos, b-girl Valentine, sędziowała na mistrzostwach świata i Europy w breakdance, w wielu turniejach rankingowych od Hiszpanii po Kolumbię i Japonię, a także była wymieniana jako jedna z nominowanych do panelu sędziowskiego igrzysk olimpijskich w Paryżu. – Uwielbiam być zaskakiwana! – powiedziała Nagata Ramos, zapytana, czego oczekuje od litewskich tancerzy.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Jurriaan Bouterse, b-boy Jurskee, który działa w świecie breakdance od ponad 30 lat, najpierw jako tancerz, a teraz jako wykwalifikowany sędzia i doświadczony trener, powiedział: – Wasza tancerka b-girl Nicka pokazuje obecnie świetną formę, powiedziałbym, że szalony styl. W tegorocznych mistrzostwach udział wzięła rekordowa liczba młodych ludzi.

Czytaj więcej: Breakdance zaraża energią

| Fot. Rūta Chairutdinvaitė

Każdy musi zatańczyć

Mindaugas Radvila, jeden z organizatorów mistrzostw i szef Ligi Breakdance w Litewskiej Federacji Tańca Sportowego, stwierdził, że tegoroczne mistrzostwa wyróżniały się tym, że przed nimi odbyło się kilka turniejów kwalifikacyjnych, co pozwoliło tancerzom wziąć udział w mistrzostwach bez konieczności rozgrywania rund kwalifikacyjnych. – Co więcej, wspaniałe jest to, że punkty zbierali tancerze z różnych miast, reprezentujący różne studia – powiedział. Przyznał jednak, że w tym roku na finałach dominowały tylko szkoły breakdance’u z Wilna, Kowna i Kłajpedy (Wilno Skillz, Kowno Flash Dance, Wilno Ratuto, Kowno Planet 9, Wilno ANT i Kłajpeda Kirill Pšonkas).

Sędziowie są licencjonowani przez World DanceSport Federation (WDSF) i sami prowadzą wykłady, więc ich podejście do tańca jest zgodne z koncepcją igrzysk olimpijskich. – Jesteśmy dumni, że udało nam się zaprosić legendarnego breakera Poe One. Jest bardzo wysoko oceniany na świecie, sędziuje prawie wszystkie prestiżowe turnieje breakdance, prowadzi wykłady i powiedziałbym, że jest jednym z dzisiejszych trendsetterów – Mindaugas Radvila nie szczędził miłych słów pod adresem światowej elity breakingu. Zasadą w zawodach breakdance i hip-hop jest to, że sędziowie również muszą zatańczyć i pokazać swoje umiejętności.

Francja będzie gościć 16 najlepszych zawodników każdej płci. Sześć osób zdobyło już miejsca olimpijskie na mistrzostwach świata i kontynentu (w tym zawodniczka z Litwy b-girl Nicka), a 10 zostanie wybranych do dwóch turniejów kwalifikacyjnych.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 21 (62) 01-07/06/2024