Nad zimny Bałtyk!

Nasi ludzie nadal kochają swoje nadmorskie, choć zimne jak diabli, kurorty.

Przede wszystkim, że blisko i szybko. Trzy godziny samochodem i już można wywalić brzuchy do słońca (pod warunkiem, że kapryśna litewska pogoda dopisze…). Chatę można znaleźć za 30 euro, chociaż za łyk piwa nad morzem trzeba już wybulić 6 euro.

A za słynny litewski chłodnik — 8, schabowy — 15 euro.

Emigranci i… tanie piersi

Na ceny jednak nie narzekają emigranci, którzy na dziesięciodniowy pobyt lekką ręką wydają do 3 000 euro. Ich stoliki, uginające się od jadła i alkoholu, świadczą jak chcą się odbić, za upokarzającą najczęściej, harówę na obczyźnie.

Rosjan w Połądze dziś ze świecą nie uświadczysz, ale nad zimne litewskie morze sznurem ciągną Brytyjczycy. A raczej Brytyjki, żeby podprawić sobie tanio… piersi.

Lecą i za granicę

Tymczasem kierunek wylotów do ciepłych krajów pozostaje praktycznie ten sam — słoneczna Turcja i greckie wyspy. To przyjemne leniuchowanie nad morzem czy w hotelowym basenie.

Na odpoczynek wybierana jest ostatnio też bardzo popularna portugalska perełka — Madera. „To wyspa, gdzie wprost niemożliwie jest po prostu być i odpoczywać. Tam trzeba zwiedzać okoliczne góry i ładować swoje akumulatory pięknem słońca” — reklamują swoje usługi podupadłe ostatnio biura podróży.

Mieszkańcy Litwy na nowo odkrywają afrykańską też Tunezję, która niegdyś była najpopularniejszym kierunkiem urlopowych wyjazdów.

Gofr za 8 zł!

Całorocznym hitem jednak jest nadal Polska, ale nie morze, a jej wschodnie, przygraniczne sklepy. Niższe niż na Litwie ceny nadal ciągną jak hipnotyzujący magnes.

Tymczasem ceny nad polskim Bałtykiem, który też jest zimny jak litewski, takie, że ugryźć się nie da! Najniższa cena za tradycyjnego gofra — wafelka, bez dodatków wynosi osiem złotych. Za cukier puder, bitą śmietanę czy owoce dodatkowo płaci się od jednego do sześciu złotych.

Ale tańsze noclegi

Koszt noclegu nad polskim morzem zaczyna się od 50 zł w górę u gospodarza. Cena poniżej 40 zł za dobę na osobę nawet w prywatnych kwaterach jest wyjątkiem. Na noclegi trzeba przeznaczyć nawet do kilkuset złotych dziennie w najbardziej prestiżowych hotelach. Średnia cena za noc w nadmorskim kurorcie wynosi ok. 100 zł/os. Pokój hotelowy to wydatek przynajmniej 200 zł za noc od każdej osoby.

Najtaniej — na własnym balkonie

Natomiast tym, którzy nie chcą opuszczać swojej miękkiej kanapy, a mieć pod bokiem lodówkę z „darmowym” jadłem i piciem, najlepszym wypoczynkiem może być opalanie się na balkonie.

Na Litwie można jeszcze to robić bezkarnie, ale już w Polsce — nie! Za takie „zberezeństwo” grozi mandat 1 500 złotowy.

Ubiór ważny jest

Wezwane — przez, a jakże — zazdrosnych sąsiadów, na miejsce „kryminału” służby nie zawsze jednak karzą mandatem. Częstym środkiem dyscyplinującym jest zwykłe upomnienie.

Jeżeli okoliczności będą za tym przemawiały, to funkcjonariusze mogą wezwać daną osobę do prawidłowego zachowywania się. Ale jeśli ubiór faktycznie naruszałby moralność i przyzwoitość, czyli w czym mama urodziła, to dana osoba może zostać ukarana za naruszanie takiego porządku…

