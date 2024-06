Po ukończeniu szkoły warto zadbać o ubezpieczenie zdrowotne

Studenci stacjonarnych studiów objęci ubezpieczeniem

Ważne jest, aby tegoroczni absolwenci wiedzieli, że do 31 sierpnia będą objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (PSD) ze środków państwa. Wszyscy, którzy od września rozpoczną studia na litewskich uczelniach wyższych zgodnie z programami studiów stacjonarnych, będą nadal ubezpieczeni na Litwie na koszt państwa.

Dane młodych ludzi, którzy wybrali studia dzienne (stacjonarne) na Litwie, są pozyskiwane z Rejestru Studentów, więc przyszli studenci sami nie muszą nic robić samodzielnie. Przypomina się, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane przez państwo tylko za okres studiów. W przypadku zakończenia studiów lub utraty statusu studenta, obowiązek zapłaty PSD powstaje już w kolejnym miesiącu.

Ważne dla wyjeżdżających na studia za granicę

Wyjeżdżając na studia wyższe do krajów Unii Europejskiej (UE), Norwegii, Liechtensteinu, Islandii czy Szwajcarii według programów studiów stacjonarnych, młodzi ludzie są również objęci obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, więc nie ma potrzeby deklarowania wyjazdu do tych krajów.

Osoby wyjeżdżające na studia w Terytorialnej Kasie Chorych (TLK) muszą przedłożyć dokument (zaświadczenie) wydany przez instytucję edukacyjną oraz wniosek o potwierdzenie okresu PSD. Można to zrobić przychodząc do Terytorialnej Kasy Chorych lub logując się do elektronicznej platformy usługowej https://e.vlk.lt, wybierając opcję E-doręczenie (E-pristatymas), pocztą, za pośrednictwem osoby upoważnionej lub e-mailem.

Zaświadczenie musi wskazywać miejsce studiów, formę studiów, daty rozpoczęcia i zakończenia studiów, które są niezbędne do obliczenia okresu ubezpieczenia. PSD dla studentów z krajów UE jest ważne przez jeden rok akademicki, dlatego kontynuując studia, należy corocznie składać zaświadczenie i wniosek.

Warto wiedzieć, że zaproszenia na studia nie są uznawane za dokument potwierdzający status studenta i nie gwarantują ważności PSD na koszt państwa.

Nie wszyscy studenci objęci ubezpieczeniem

Jeśli osoba wybierze studia w niepełnym wymiarze godzin, nie będzie ona ubezpieczona ze środków państwowych.

Osoba, która zamierza wybrać zaoczne studia na uczelni wyższej lub studia w niepełnym wymiarze godzin, a także osoby pełnoletnie, które chcą studiować zgodnie z programami nauczania dla dorosłych na poziomie początkowym, podstawowym i średnim, nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na koszt państwa. Jeśli ci młodzi ludzie nie znajdą pracy w trakcie edukacji, będą musieli zacząć samodzielnie opłacać składki PSD.

Warto zamówić EKUZ

Planując studia w krajach europejskich, ważne jest, aby mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikat. Dokumenty te potwierdzają prawo danej osoby do bezpłatnej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, w przypadku nagłej choroby, zaostrzenia choroby przewlekłej, urazu itp.

Dla osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym na Litwie karta i certyfikat są wydawane bezpłatnie. Można je zamówić logując się do elektronicznej platformy serwisowej lub po przybyciu do Terytorialnej Kasy Chorych. Zamówiona karta może być również wysłana do paczkomatu.

