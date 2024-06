Natomiast w niedzielę 30 czerwca o godzinie 21:00 na Placu Katedralnym w Wilnie odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji stulecia festiwalu pod tytułem „Šimtmečio vakaras” („Wieczór Stulecia”). Tygodniowy program obejmuje 14 wydarzeń — widowiskowych koncertów, wystaw i występów w różnych gatunkach muzycznych. Święto zakończy się 6 lipca w wileńskim parku Zakret (Vingis) uroczystym koncertem, w finale którego zabrzmi pieśń „Kur giria žaliuoja”, która stała się już nieoficjalnym hymnem tego wydarzenia.

„Żeby się puszcza zieleniła”

— W tym roku mamy bardzo piękny motyw przewodni pod hasłem „Kad giria žaliuotų” (pol. „Żeby się puszcza zieleniła”). Pod tym hasłem, we wszystkich wydarzeniach festiwalowych, we wszystkich programach festiwalu, będziemy zapraszać ludzi do refleksji nad życiem jako wartością w najszerszym tego słowa znaczeniu, zarówno życiem przyrody, życiem człowieka, jak i życiem kultury i historii kraju. Świętując stulecie, zastanowimy się, co możemy zrobić dzisiaj, aby za 100 lat Festiwal Piosenki nadal kwitł, las nadal był zielony, a Litwa była tak piękna jak dziś — wyjaśnia w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Ieva Krivickaitė, starsza koordynatorka ds. Komunikacji Święta Pieśni.

Zapowiada się, że Święto Pieśni będzie największym tegorocznym wydarzeniem kulturalnym na Litwie. Z 14 zaplanowanych koncertów aż 10 będzie darmowych. Ponad 2 tys. uczestników święta przyjedzie z 21 państw. Szacuje się, że ogółem udział w jubileuszowym wydarzeniu weźmie blisko 40 tys. uczestników.

Specjalne wydarzenie z okazji stulecia festiwalu

— 30 czerwca o godzinie 21:00 na Placu Katedralnym odbędzie się specjalne wydarzenie z okazji stulecia festiwalu pod tytułem „Šimtmečio vakaras” („Wieczór Stulecia”). Podczas uroczystości przypomnimy historię Święta Pieśni przez pryzmat osobistych historii, oglądając zdjęcia z archiwów i albumów rodzinnych. Zobaczymy, co te zdjęcia mówią nam o tym wyjątkowym festiwalu i oczywiście posłuchamy bardzo znanych wykonawców, takich jak Baltos Varnos, Aistė Smilgevičiūtė, Loreta Sungailienė, którzy będą dzielić scenę z chórami. Na koncercie wystąpi Wileński Chór Państwowy, chór chłopców „Ąžuoliukas” i chór dziewcząt „Liepaitės”. Będzie to bezpłatne, widowiskowe i piękne wydarzenie na Placu Katedralnym — zaznacza Ieva Krivickaitė.

Podczas Święta Pieśni Wilno przyjmie rekordową liczbę uczestników — 37 tys. Wystąpi m.in. dziecięcy chór łączony, składający się z 800 chórzystów z całej Litwy. Większość koncertów odbędzie się w stolicy.

— Ogromne wrażenie powinien zrobić Dzień Piosenki, który odbędzie się 6 lipca w wileńskim parku Vingis o godzinie 20:30. W programie Dnia Piosenki znajdą się zarówno zupełnie nowe utwory stworzone specjalnie z okazji stulecia festiwalu, jak i utwory, które są częścią złotego jubileuszu Święta Pieśni — mówi Ieva Krivickaitė

Dzień Piosenki bęzie częściowo bezpłatnym wydarzeniem — czyli wstęp będzie bezpłatny tylko dla osób stojących; miejsca siedzące natomiast będą płatne.

Czytaj więcej: Polski wkład w jubileuszowe Święto Pieśni