Międzynarodowa wystawa „Terytoria Ziemi Ulro” w Kownie.

Projekt ten stanowi kontynuację wystawy „Ziemia Ulro. Labirynt eteryczny” — która miała swoją premierę w 2024 r. we Wrocławiu. Wystawa ta wpisała się w obchody Roku Miłosza w Polsce, podkreślając znaczenie jego twórczości w kontekście współczesnej refleksji nad kulturą i duchowością. W Kownie zaprezentowane zostaną nowe dzieła artystów, którzy brali udział w poprzedniej edycji, a także teksty poetów Ola Kołodziejek i Wojciecha Brzoski oraz prace litewskich rzeźbiarzy Taurasa Kensminasa i Tomasa Daunory.

Wystawa została przygotowana przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Projekt został dofinansowany przez Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia, a jej prezentacja w Kownie odbywa się we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie oraz Ambasadą RP w Wilnie. Udział w otwarciu wystawy m. in. wezmą kuratorki z ASP we Wrocławiu dr Agnieszka Kłos, prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan i dr hab. Anna Bujak. Wystawa będzie czynna do 22 września 2025 r.

Wystawa zgromadzi niemal 50 artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki, będących przedstawicielami istotnych środowisk artystycznych w Polsce, Europie i na świecie. Projekt stanowi ważny element działań na rzecz dialogu międzykulturowego, podkreślając wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Litwy oraz inspirując do refleksji nad współczesnymi wyzwaniami duchowymi i egzystencjalnymi. Twórczość Czesława Miłosza, poety łączącego oba narody swoją biografią i dorobkiem literackim, stanowi istotny punkt odniesienia dla wystawy, ukazując znaczenie współpracy i wzajemnego zrozumienia.

Muzeum Literatury Litewskiej im. Maironisa z entuzjazmem przyjęło propozycję goszczenia wystawy, dostrzegając jej potencjał w kontekście wzbogacenia oferty kulturalnej Kowna oraz poszerzenia dostępu do sztuki współczesnej. Wystawa będzie miała znaczenie zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla środowisk artystycznych oraz badaczy zajmujących się tematyką twórczości Miłosza.

Projekt „Terytoria Ziemi Ulro” wpisuje się w misję i strategię rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, realizując jej cele w zakresie umiędzynarodowienia, działalności kulturalnej oraz budowania dialogu międzykulturowego. Jego realizacja w Kownie to ważny krok w kierunku wzmacniania współpracy między środowiskami artystycznymi Polski, Litwy i innych krajów europejskich.

Artystki i artyści biorący udział w wystawie: Boczniowicz Mira, Borgosz Marta, Brzoska Wojciech, Bujak Anna, Bujak Hubert, Dada Wojciech, Daunora Tomas, ET BER Warlikowska Małgorzata, Foks Dariusz, Górna Katarzyna, Gorski Dariusz J., Groń Marcelina, Herbert Aniko, Huculak Łukasz, Jakubowicz Rafał, Jasiński Janusz, Kaucz Joanna, Kensminas Tauras, Kłos Agnieszka, Koczyńska-Kielan Katarzyna, Kołodziejczyk Anna, Kołodziejek Ola, Kramm Anna Maria, Krzykawska Katarzyna, Kulczyńska Dominika, Lesny Ewa, Maliszewski Karol, Marusińska Karina, Moskowczenko Kamil, Mucha Sylwia, Płonka Marta, Oakes Małgorzata, Pintal Przemek, Promna Marlena, Pukocz Wojciech, Rafałowicz Andrzej, Rolando Bianka, Ruciak Sonia, The Self Preservation Society (Mira Boczniowicz @ Dariusz J. Gorski), Suchoza Josef, Szymanowska Karolina, Szymczakowska Marta, Tagowska Daniela, Tujek Antek, Wiedemann Adam, Wiktor Tomasz.

Kuratorka projektu: dr Agnieszka Kłos, współpraca kuratorska: prof. Katarzyna Koczyńska-Kielan, dr Anna Bujak.

Projekt plakatu: Angelika Bujak

Inf. Instytut Polski w Wilnie, opr. red.