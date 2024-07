Lato dla złodziei to okres „pracowity”

Liczba kradzieży na razie stabilna

— W tym roku na razie liczba włamań do mieszkań pozostaje stabilna. Jest podobna do ubiegłego roku. W ciągu sześciu miesięcy 2024 r. z powodu kradzieży wszczęto 370 postępowań przygotowawczych, w roku 2023 r było ich 383 — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Revita Janavičiūtė z biura prasowego Departamentu Policji.

W okresie letnim policja odnotowuje wzrost liczby kradzieży rowerów, mebli ogrodowych, kosiarek, rzeczy, które są pozostawiane na widoku.

— Latem ludzie są bardziej zrelaksowani, żyją w letnim nastroju, mniej przejmują się bezpieczeństwem swojego mienia, co wykorzystują złodzieje. W domach złodzieje najczęściej kradną sprzęt AGD, komputery, biżuterię i inne wartościowe przedmioty. Latem złodzieje też okradają prywatne posesje, ponieważ właśnie wtedy na podwórkach często są pozostawiane kosiarki, roboty, grille, meble ogrodowe. Bardzo ważne, aby na noc oraz, gdy w domu nikogo nie ma, wszystkie rzeczy, które mogą być skradzione, były wniesione do domu. Niestety, ale w okresie letnim często to wszystko jest pozostawiane na podwórku bez opieki, a złodzieje to wykorzystują — podkreśla Revita Janavičiūtė z biura prasowego Departamentu Policji.

Policja radzi, jak zadbać o nieruchomość

Nie należy wpuszczać nieznajomych do mieszkania. Bardzo ważne jest zamontowanie specjalnych, bezpiecznych zamków do drzwi wejściowych. Można też dodatkowo wzmocnić drzwi do mieszkania, instalując dodatkowe zamki, wstawając oczko do drzwi i mechanizm samozamykający.

Pamiętajmy, że drzwi naleleży zamykać na wszystkie zamki, nawet gdy wychodzimy na kilka minut, gdy wynosimy śmieci lub idziemy do sklepu. Nie należy zostawiać kluczy w skrzynkach na listy, pod dywanem lub w innych „tajnych” miejscach. Niezależnie od tego, na którym piętrze mieszkamy, gdy wychodzimy, należy szczelnie zamknąć drzwi na balkon i okna.

Jeśli to możliwe, można pozostawić w mieszkaniu włączone światła i radio. Jeśli się zgubi klucze, koniecznie należy wymienić zamki. Bardzo przydatna jest blokada telefoniczna na klatkę schodową. Jeśli nie ma takiej, to można ją wspólnie z sąsiadami zainstalować. Dzięki temu obcy nie będą mogli wejść do budynku. Można też poprosićić zaufanych sąsiadów o pilnowanie domu podczas nieobecności. Bardzo ważne jest też, aby podczas nieobecności ktoś wybierał listy ze skrzynki pocztowej. Złodzieje często w ten sposób sprawdzają, czy ktoś jest w domu.

Bardzo przydatny jest alarm antywłamaniowy w mieszkaniu lub budynku mieszkalnym, dzięki któremu dom jest chroniony przez 24 godziny na dobę. Jeśli mieszkamy na niższych piętrach, bardzo ważne, aby balkony były przeszklone. Dziedziniec i parking powinny być dobrze oświetlone. Należy ubezpieczyć zawartość domu w firmie ubezpieczeniowej. Aby zabezpieczyć swoją własność, można skontaktować się z najbliższym posterunkiem policji lub komisariatem policji w celu oznakowania przedmiotów, aby ułatwić ich identyfikację i zwrot prawowitemu właścicielowi w razie kradzieży. Jeśli po powrocie do domu okaże się, że mieszkanie zostało okradzione (otwarte drzwi, wybite okno itp.), nie wolno wchodzić do środka, ponieważ przestępcy mogą być jeszcze w mieszkaniu. Nie należy niczego dotykać rękami, zostawiać niepotrzebnych śladów. Pamiętajmy, że jeśli zostałeś okradziony lub oszukany, natychmiast zadzwoń na policję. Szybkie zgłoszenie i dokładna identyfikacja podejrzanych pomoże szybciej zatrzymać przestępców i ochronić inne osoby przed przestępstwem.

