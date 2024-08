Transformacja dziecka w nastolatka. Jak rodzice mogą pomóc?

Poniżej przedstawię kilka przykładów i refleksji na ten temat oraz omówię, na czym polega okres dojrzewania nastolatków, z jakimi trudnościami mogą borykać się rodzice i nastolatkowie oraz jak zadbać o dystans i wsparcie dla zmian w organizmie.

Okres dojrzewania – co to znaczy?

Dojrzewanie to czas intensywnych zmian fizycznych, emocjonalnych i społecznych. Zmiany hormonalne prowadzą do rozwoju cech płciowych, wzrostu, zmiany sylwetki, a także do pojawienia się nowych emocji i zachowań. To czas, gdy młodzi ludzie zaczynają kształtować swoją tożsamość, szukają akceptacji w grupie rówieśniczej i dążą do większej niezależności.

Rodzice i nastolatkowie mogą napotkać różne trudności w okresie dojrzewania. Nastolatkowie często doświadczają huśtawek nastrojów, buntują się przeciw autorytetom, a także mogą mieć problemy z akceptacją swojego ciała. Rodzice z kolei muszą się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej równowagi między kontrolą a wolnością oraz zrozumieniem i akceptacją zmian zachodzących w ich dzieciach.

Komunikacja i wsparcie

Ewa i Adam mają czwórkę dzieci. Ich najstarszy syn, Michał, właśnie skończył 14 lat. Przejście z dzieciństwa do okresu nastoletniego było dla nich wyzwaniem. Michał stał się bardziej niezależny i często spędzał czas ze swoimi rówieśnikami, zamiast z rodziną. Ewa zauważyła, że komunikacja z Michałem staje się coraz trudniejsza. Postanowiła zainicjować regularne rozmowy przy kolacji, gdzie każdy członek rodziny dzielił się swoimi przeżyciami dnia. Adam, jako ojciec, starał się spędzać z Michałem więcej czasu na wspólnych zainteresowaniach, jak np. majsterkowanie. Dzięki temu Michał czuł, że jego rodzice są zainteresowani jego życiem, co poprawiło komunikację i umocniło więzi rodzinne.

Kolejny przykład wskazuje, jak ważne jest zapewnienie przestrzeni i ukazywanie zaufania. Ania i Piotr zauważyli, że ich córka Kasia w wieku 14 lat zaczęła potrzebować więcej prywatności. Kasia zamykała się w swoim pokoju i spędzała dużo czasu przy komputerze w przestrzeni Internetu. Ania, z natury troskliwa matka, miała tendencję do częstego sprawdzania, co robi jej córka. Kasia jednak zaczęła czuć się nadmiernie kontrolowana. Piotr, jako ojciec, zasugerował, aby dali Kasi więcej przestrzeni i zaufania, jednocześnie ustalając jasne zasady dotyczące korzystania z Internetu. Zdecydowali się na otwarte rozmowy o zagrożeniach, które niesie Internet i wypracowanie wspólnych reguł. Dzięki temu Kasia poczuła, że jej prywatność jest szanowana, a jednocześnie była świadoma odpowiedzialności i zaufania, jakim obdarzają ją rodzice.

Wspólne działania i zainteresowania

W okresie dorastania dzieci często odkrywają nowe pasje i zainteresowania, które stają się kluczowym elementem ich życia. Wspieranie tych zainteresowań przez rodziców może znacząco wpłynąć na rozwój młodego człowieka, umacniając więzi rodzinne i budując zdrowe relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Wspólne działania i zainteresowania są doskonałym sposobem na to, aby rodzice mogli aktywnie uczestniczyć w życiu swoich dorastających dzieci, dając im jednocześnie przestrzeń do samodzielnego rozwoju.

Poniżej przedstawiam przykład z życia Justyny i Marka, którzy wspólnie z synem Kubą znaleźli sposób na pielęgnowanie rodzinnych relacji poprzez wspólne zainteresowania sportowe.

Justyna i Marek mają dwójkę dzieci. Ich syn Kuba w wieku 15 lat zaczął interesować się sportem. Justyna, jako matka, zachęcała go do uczestnictwa w zajęciach sportowych i wspierała go, dbając o jego dietę i regenerację. Marek, jako ojciec, postanowił aktywnie włączyć się w hobby Kuby, zaczynając razem z nim trenować. Razem biegali, jeździli na rowerach i uczestniczyli w lokalnych zawodach. Wspólne działania wzmocniły relację między Kubą a jego rodzicami, dając mu jednocześnie wzór do naśladowania i wsparcie w rozwijaniu pasji.

Zrozumienie i empatia

Okres dojrzewania to czas pełen intensywnych emocji i zmian, które mogą prowadzić do trudnych momentów zarówno dla nastolatków, jak i dla ich rodziców. Kluczowym elementem radzenia sobie z tymi wyzwaniami jest zrozumienie i empatia. Rodzice, którzy potrafią wczuć się w emocje swoich dzieci i okazać im wsparcie, pomagają w budowaniu stabilnych i zdrowych relacji.

Poniżej przedstawiam przykład z życia Marii i Krzysztofa, którzy poprzez zrozumienie i empatię wspierali swoją córkę Olę w trudnym okresie jej dorastania.

Maria i Krzysztof zauważyli, że ich córka Ola w wieku 16 lat zaczęła przeżywać problemy emocjonalne. Była bardziej wycofana i drażliwa. Maria, jako matka, starała się okazać empatię, często pytając Olę o jej samopoczucie i oferując wsparcie emocjonalne. Krzysztof, z kolei, postanowił spędzać z Olą więcej czasu na jej ulubionych aktywnościach, jak czytanie książek czy oglądanie filmów, co pomogło im nawiązać głębszą więź. Dzięki wspólnemu wysiłkowi Maria i Krzysztof pomogli Oli przejść przez trudny okres dorastania, zapewniając jej wsparcie emocjonalne i zrozumienie.

Dystans i wsparcie dla zmian w organizmie

Jako rodzice powinniśmy zrozumieć, że zmiany w organizmie nastolatka, takie jak dojrzewanie płciowe, są naturalne i nieuniknione. Ważne jest, aby dać dziecku przestrzeń do samodzielnego odkrywania i akceptacji tych zmian, jednocześnie oferując wsparcie i edukację na temat tego, co się dzieje. Rozmowy na temat zdrowia, higieny osobistej i seksualności powinny być prowadzone w sposób otwarty.

Przejście dziecka w okres nastoletni to czas pełen wyzwań, ale i szans na umocnienie rodzinnych więzi. Matki i ojcowie odgrywają kluczowe role w tym procesie, zapewniając wsparcie, zrozumienie i odpowiednią dawkę niezależności. Przytoczone przykłady pokazują, że otwarta komunikacja, zaufanie, wspólne zainteresowania i empatia mogą pomóc rodzinom przejść przez ten dynamiczny okres w życiu dzieci. Ważne jest również, aby jako rodzice dbalibyśmy o dystans i wsparcie dla zmian w organizmie swoich dzieci, co pomoże im zdrowo i pewnie przejść przez ten czas pełen transformacji.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 29 (87) 03-16/08/2024