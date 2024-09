Dwa święta, dwie lekcje dla polskiej społeczności

Świętujemy podwójnie: 30-lecie Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie i 100-lecie wybitnej wilnianki, Janiny Gieczewskiej. Obie okazje niosą lekcje dla wileńskich Polaków, które trzeba odważnie podkreślić.

Historia wileńskiej szkoły pokazuje pierwszą lekcję. Ciężka i mądra praca — oraz stanowczość, także wewnątrz własnej społeczności, o czym pisze Czesława Osipowicz — zawsze przynosi wymierne owoce. To lekcja, że gdy „wymagamy od siebie, choćby inni od nas nie wymagali”, to również państwo litewskie nas szanuje i traktuje jako równorzędnych obywateli, z którymi musi się liczyć. To przede wszystkim przykład, jak buduje się społeczeństwo rozwinięte — bardzo konkretnym planem działania, na lata, nie na dni.

Mówiąc o drugiej lekcji, lekcji nieugiętości, należy oddać głos pani Janinie Gieczewskiej, naszej 100-letniej Czytelniczce, wybitnej wilniance. To osoba, której przedstawiać nie trzeba, stal wykuta w żarze naszej trudnej historii. Widziała początek wojny, doświadczyła zdradliwego wejścia Sowietów. „Mojego Wilna już nie ma”, opowiada w rozmowie z Anną Pieszko jubilatka. Jednak nie rozpacza. „Trzeci okres mojego życia, oficjalnie nazywany »zasłużonym odpoczynkiem«, w moim przypadku wypełniony był pracą społeczną”. Drugi raz przywołam maksymę, która wpasowuje się tu idealnie, słowa Jana Pawła II widniejące na korytarzu świętującego gimnazjum: „Wymagajcie od siebie, nawet gdybyście od innych nie wymagali”.

W numerze pochylamy się też nad problemem drążącym nierówność i demografię. To sprawa mieszkalnictwa na Litwie. Antoni Radczenko pisze o rosnących cenach mieszkań, które są po części efektem spekulacji, również zagranicznego kapitału. Rząd nie ma na to planu. Gdy w Polsce odbywają się protesty przeciwko napędzaniu zysków z mieszkań kosztem mieszkańców, na Litwie panuje cisza. Nadchodząca kampania wyborcza to odpowiedni czas, aby zweryfikować naszych kandydatów, czy naprawdę są „blisko ludzi” tak, jak twierdzą.

Oddając w ręce Czytelnika ten numer magazynu, chcemy pogratulować wszystkim uczniom i studentom na Litwie (w Polsce studia zaczynają się w październiku) początku roku szkolnego i akademickiego oraz życzyć wytrwałości, stanowczości, ale też pokory, by nie mylić jej z uległością. Zatem — dobrego roku!

Komentarz opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 32 (97) 31/08-06/09/2024