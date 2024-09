Kolorowy zawrót głowy

Ten najnowszy trend przejawia się w różnych wariantach. Nie chodzi tu jedynie o pomalowanie włosów na jeden kolor. Szczególną popularnością cieszą się kolorowe końcówki włosów i pasemka, malowane na różne kolory, dzięki czemu włosy tworzą wielokolorową paletę, a poszczególne pasemka mieszają się ze sobą.

W koloryzacji można również wykorzystać tzw. tonacje ombre. I takie kolorowe włosy w ombre nie są tylko w tonacjach np. brązu, ale czerwieni, pomarańczy, fiolecie czy różu.

Obecnie można zauważyć również popularny trend na koloryzację sombre, której nazwa pochodzi dosłownie od „soft ombre”, i jak łatwo można się domyślić, to delikatniejsza wersja ombre. W przypadku sombre hair odcienie muszą przechodzić gładko od tonu ciemniejszego do jaśniejszego.

Jednak — jak te wszystkie zabiegi przeprowadzić, aby nie zniszczyć włosów?

Takie „szalone” koloryzacje niosą ze sobą duże ryzyko niepowodzenia, jeśli wykonuje się je samemu, jeśli robi je osoba niedoświadczona i nieprzeszkolona w tym zakresie.

Oczywiście można spróbować samemu, ale efekt takiej koloryzacji może być delikatnie rzecz ujmując niezadowalający. Ba, można zniszczyć, „spalić” włosy i późnej martwić się ich odbudowaniem…

Takie procedury wymagają dużo doświadczenia i wiedzy o nowoczesnej koloryzacji, o czym przekonuje Natalija Nova — fryzjerka i kolorystka, twórczynią marki „HAIR Concept by Natalija Nova”, w skład której wchodzą: salon kosmetyczny, studio szkoleniowe oraz szkoła online. Adres studia to: Wilno, ul. Basanavičiaus 19.

Główną działalnością salonu jest pielęgnacja włosów, strzyżenia oraz wszelkiego rodzaju koloryzacja.

Dzisiejszy salon kosmetyczny jest naszpikowany nowoczesnymi technologiami, jest to branża szybko zmieniająca się

| Fot. arch. pryw. rozmówczyni

Brenda Mazur: Jak do tego doszło, że stała się Pani stylistką i specjalistką od pięknych włosów?

Natalija Nova: Absolutnie przez przypadek. W końcu moja pierwsza edukacja to licencjat z prawa cywilnego. Stwierdziłam, że nie chcę być prawnikiem, tylko fryzjerem. Dobrym fryzjerem!

To było spontaniczne, że trafiłam do branży kosmetyczno-fryzjerskiej. Popatrzyłam po prostu krytycznie na moje włosy, zdecydowałam, że muszę coś zmienić w swoim image. Ale był i drugi powód: że będę mogła ładnie zaplatać włosy moim córkom (śmiech). Gdy zrobię kurs!….

I ta nabywana wiedza mnie zaciekawiła i wciągnęła. Zaczęłam pracować jako fryzjerka i dokształcać się równocześnie.

A jakie to były kursy i szkolenia?

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Ukończyłam szkołę makijażu Femina Bona, kursy fryzjerskie w moskiewskiej Dolores Academy, szkołę koloryzacji w Create w Rydze, zaawansowane szkolenie w Vidal Sassoon — pełny kurs w tejże Academy na temat air touch (koloryzacja z użyciem suszarki, dająca naturalne przejścia odcieni — przyp. red.).

Tu warto zaznaczyć, że Vidal Sassoon, to uznane światowe imperium fryzjerstwa, którego założycielem był Anglik (od jego nazwiska pochodzi nazwa firmy), twórca znany dzięki prostym, geometrycznym fryzurom. Do dziś mówi się, że zmienił świat parą nożyczek i do dziś nosimy jego bob w różnych wersjach…

Moje doświadczenie to ponad 17 lat, nie sposób wymienić wszystkich ukończonych kursów, gdyż interesuję się też trychologią, czyli dziedziną medycyny zajmującą się leczeniem dolegliwości skóry głowy i włosów, interesuję się chemią. Sama też nauczam, więc muszę stale aktualizować swoją wiedzę, nadążać za duchem czasu! Branża kosmetyczna rozwija się bardzo szybko!

| Fot. arch. pryw. rozmówczyni

To widać na ulicach. od dłuższego czasu widzi się ogólny trend szczególnego dbania o włosy: o zdrowe, piękne, błyszczące kolorem, z dobrze dobraną, często odważną fryzurą. Czy lubi Pani być nazywana stylistką fryzur?

Nie przepadam szczególnie za tym określeniem. Często kojarzy mi się to z kimś, kto zupełnie odrealniony od rzeczywistości kreuje swoje nie zawsze akceptowalne wizje na czyichś głowach.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

W swoim salonie lubię bardzo dobrze „dopieszczone rzemiosło”. Nie traktuję swoich klientów tak, jak traktuje się ich w salonach sieciowych, gdzie z zegarkiem w ręku trzeba zmieścić się w określonych ramach czasowych. Staram się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Swoje ewentualne wizje konsultuję z klientką, aby w swej fryzurze czy kolorze czuła się dobrze i swobodnie, by fryzura była łatwa do odtworzenia przez nią w warunkach domowych.

Jakimi więc cechami powinien odznaczać się dobry fryzjer?

Najważniejsze, aby był dobrym obserwatorem. Powinien być także wizjonerem, aby już po pierwszym spojrzeniu wiedzieć, gdzie trzeba włosy odciążyć a gdzie nadać im objętości. Powinien również umieć umiejętnie przeprowadzić wywiad z klientką, jaką jest osobą, czy jest odważna, czy raczej stonowana. Jak się ubiera, w jakim jest wieku. Na podstawie obserwacji, czy bliższego poznania mojej klientki odgaduję co jej będzie odpowiadać. Wyzwaniem są zawsze włosy podniszczone, cienkie, niesforne, włosy osoby dojrzałej.

W jaki sposób dobiera Pani kolory włosów np. dla osoby dojrzałej?

Na to składa się wiele czynników. Patrzę jaki styl ma klientka, jaką osobowość. Jeśli chodzi o osoby dojrzałe, to patrzę na stopień siwienia, na cerę, czy klientka ma tendencję do podkrążonych oczu, czy trzeba nadać jej świeżości. Istotne jest też to, jaka jest kondycja wyjściowa włosów. Nie podejmuję się np. ekstremalnego rozjaśnienia włosów suchych, cienkich, wyglądających na chore. Jeśli już, to musi być cały powolny proces…

Jest wiele nowości na rynku, choćby wspomniany air touch. Co to takiego?

Air touch, czyli dotyk powietrza, to technika koloryzacji spopularyzowana przez Vladimira Sarbasheva, który wykorzystywał ją podczas wydzielania pasm do balejażu, by uzyskać maksymalnie naturalny, delikatny efekt. Dlatego tę technikę nazwa się też „muśnięciem słońca”.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Metoda ta polega na rozjaśnianiu pojedynczych i bardzo cienkich pasm, które separuje się zimnym strumieniem suszarki. W metodzie Air Touch farbuje się mniej więcej połowę włosów, przez co kolor staje się wielowymiarowy, a przy tym bardzo naturalny.

Średnio zajmuje to od 5 do 6 godzin. Ale ta praca popłaca, bo pozwala uniknąć szybko widocznego odrostu, czasem wystarczy wybrać się na farbowanie air touch raz na pół roku albo i rzadziej.

Koloryzacja Air Touch sprawdzi się na każdym kolorze włosów, choć oczywiście chodzi w niej o ich rozjaśnienie. Jest idealna dla długich i półdługich włosów, nie nadaje się do krótkich. Jest też wspaniała, jeśli chodzi o zapuszczenie siwizny — zwłaszcza jeśli naturalna siwizna to sól-pieprz. Air touch będzie ją imitował, a włosy po takiej koloryzacji będą mogły sobie naturalnie rosnąć bez przejść i odrostu.

Pani Natalijo. Czytelniczki Kuriera Wileńskiego, to też dojrzałe kobiety. Jakie fryzury i kolory poleca Pani kobietom powiedzmy 60+, a jakich powinny unikać?

Moja ulubiona klientka to klientka dojrzała. Nie sztuką jest bowiem zrobić szałową fryzurę nastolatce, natomiast nie lada wyzwaniem jest wystylizowanie kobiety dojrzałej tuszując swoje mankamenty i wydobywać jej piękno, które często ukryte jest w niej przez różne przeżycia i los. To jest dopiero interesujące zadanie. Dojrzałej kobiecie najpiękniej we fryzurach klasycznych. Zbytnia awangarda w tej dziedzinie może stać się groteską, a chyba żadnej z kobiet nie zależy na tym, aby wyglądać śmiesznie i wzbudzać niezdrową sensację. Bob, czy poppers to najlepszy przykład fryzur ponadczasowych, tym bardziej, że można je w różny sposób modyfikować.

A kolor? Na pewno sprzymierzeńcem są kolory neutralne z palety jasnych brązów (odcienie piaskowe, kamienne, cappuccino czy lekki karmel), które w połączeniu np. z bielą, eleganckimi odcieniami różu, koralu i niebieskości dają fenomenalne połączenia, które wprost odejmują lat.

Mówi się, że jeśli masz świetną fryzurę i dobre buty, poradzisz sobie ze wszystkim. Coś w tym jest! Dobry wizerunek dodaje pewności siebie…

To absolutna prawda! Bardzo często nie tylko kobiety, ale nawet mężczyźni zmiany w swoim życiu rozpoczynają od zmiany fryzury, koloru włosów i często bardzo radykalnie.

Jak już wspomnieliśmy, zajmuje się Pani również szkoleniem kadr fryzjerskich. Jak to wygląda w praktyce?

Tak, nabyłam takie uprawnienia — jestem technologiem marki Schwarzkopf Professional na kraje bałtyckie. Napisałam i opracowałam własne kursy nie tylko dla zaawansowanych szkoleń, dla pracujących fryzjerów, ale także samodzielne kursy koloryzacji od podstaw.

Obejmują one zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.

W części teoretycznej, omawiamy niezbędne podstawy, takie jak budowa włosów, zasady koloryzacji, dobór produktów i narzędzi. Następnie przechodzimy do części praktycznej, gdzie pod moim okiem uczestnicy mogą ćwiczyć nabyte umiejętności. Kładziemy duży nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, dlatego każdy uczestnik pracuje na modelach lub manekinach.

Moje kursy dostosowane są do różnych poziomów umiejętności: od początkujących po zaawansowanych stylistów. Uczę głównie koloru oraz różnych technik koloryzacji takich jak air touch i balejaż.

Po ukończeniu kursu każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności i wiedzę. Jest to dokument uznawany w branży fryzjerskiej, który może przydać się zarówno w rozwoju kariery, jak i w pozyskiwaniu nowych klientów.

Osiągnięcie sukcesu w branży fryzjerskiej w Wilnie, gdzie konkurencja jest duża, nie jest łatwe, ale możliwe. Kluczem sukcesu jest świadczenie wyjątkowych usług i najnowocześniejszych technologii, wysoka ich jakość, a także ciągłe doskonalenie naszych umiejętności. Moja marka — HAIR CONCEPT — to koncepcja pięknych i zdrowych włosów!

| Fot. arch. pryw. rozmówczyni

Drogą do sukcesu jest radość z tego co się robi ….

Bardzo kocham swoją pracę, kontakt z klientami, pracę ze studentami, lubię testować nowe produkty i opracowywać nowe technologie w koloryzacji. Nie na próżno mówią: uczyń swoje hobby swoją pracą, a nigdy nie będziesz musiał pracować! (śmiech)

Nowe technologie przenikają do branży fryzjerskiej. Jakie zabiegi wykonywane są w Waszym salonie?

Usługi odbudowy włosów cieszą się dużym zainteresowaniem, obecnie są to produkty oparte na systemach PLEX (kwas maleinowy, bursztynowy i peptydy wzmacniające wiązania dwusiarczkowe we włosach), a także nowe produkty pielęgnacyjne na bazie aminokwasów. W dzisiejszych czasach kobiety uwielbiają zmieniać swój wizerunek. Bardzo często zmieniają kolor włosów. I to diametralnie: blondynki stają się brunetkami i odwrotnie. Wybierają także kolory, które nie są oczywiste: błękit, zieleń, refleksy.

Dużo klientek marzy o długich zdrowych włosach. I my to marznie spełniamy. Mogę powiedzieć, że jesteśmy jedynymi specjalistami, którym zależy na jakości długich włosów. I odnosimy na tym polu wyjątkowe sukcesy.

| Fot. arch. pryw. rozmówczyni

Czy te wszystkie zabiegi koloryzacji są bezpieczne dla włosów?

We współczesnym świecie fryzjerstwa bardzo popularny stał się kierunek kolorystyki, który pomaga radykalnie zmienić kolor włosów przy minimalnych uszkodzeniach, które są całkowicie niewidoczne, a przy odpowiedniej pielęgnacji włosy wyglądają jeszcze lepiej, są wyższej jakości! Dużą popularnością cieszą się techniki koloryzacji długoterminowej, takie jak air touch, balejaż, które są delikatne i pozwalają na utrzymanie efektu na 6-8 miesięcy!

Jakie są aktualne trendy w modzie fryzur?

Zawsze modne jest to, co pasuje i podkreśla naturalne piękno. Oczywiście można podążać za trendami lub farbować włosy na modne kolory kierując się instytutem koloru — Pantone. Ale ja lubię oprawę Coco Chanel — Moda przemija, ale styl pozostaje!

Czytaj więcej: Usługi fryzjera stają się luksusem

Wywiad opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 33 (100) 07-13/09/2024