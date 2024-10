„Samorząd przywiązuje dużą wagę do poprawy środowiska i infrastruktury placówek oświatowych. Inwestycja w nowoczesną infrastrukturę sportową w pobliżu szkół to długoterminowa inwestycja w zdrowie, aktywność fizyczną i dobrobyt społeczności naszych dzieci. Inwestycje te mogą zapewnić wiele możliwości dla nowych projektów i wydarzeń sportowych oraz promować aktywny tryb życia. Ponadto nowoczesne obiekty sportowe nie tylko zwiększają możliwości wychowania fizycznego w szkołach, ale mogą być również wykorzystywane przez społeczność lokalną, co przyczynia się do zaangażowania mieszkańców i promuje zdrowy sposób spędzania czasu wolnego. Zwiększa także motywację uczniów do udziału w zajęciach sportowych i rozwija umiejętności, które przydadzą im się w przyszłości. Dlatego rozwój tej infrastruktury jest ważnym krokiem nie tylko w kierunku doskonalenia systemu edukacji, ale także ogólnej poprawy jakości życia w naszym samorządzie” – mówi mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

W nowym roku szkolnym planowana jest budowa boisk do koszykówki i siatkówki, bieżni dwutorowej oraz boiska do piłki nożnej. Projektowane boisko do koszykówki i siatkówki będzie dwustronne o wymiarach 15×28 metrów, z wydzielonymi strefami aut i odpoczynku dla drużyn. Na terenie rekreacyjnym znajdą się nowe stojaki do koszykówki, ławki i kosze na śmieci. Wszystkie boiska zostaną pokryte nowoczesną, wodoodporną wykładziną gumową.

Nowy kompleks sportowy będzie ważny nie tylko dla uczniów, ale także dla społeczności lokalnej, gdyż stworzy warunki do organizacji zajęć i wydarzeń sportowych. Dyrektor szkoły Janina Soltanovičienė podkreśla, że ​​do tej pory szkoła nie posiadała infrastruktury sportowej na takim poziomie, dlatego projekt ten będzie ogromnym impulsem do promocji aktywności fizycznej wśród uczniów i spotkań społecznych.

„Nowe boisko sportowe zapewni uczniom możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych i wzmacniania zdrowia fizycznego. Nowe boisko sportowe, spełniające wszystkie niezbędne standardy, niewątpliwie zmotywuje dzieci do aktywności fizycznej, odkrywania ulubionych sportów i zjednoczy całą społeczność Kiwiszek” – mówi dyrektor.

Przygotowano już projekt budowy nowego obiektu sportowego w pobliżu szkoły podstawowej w Kiwiszkach, która jest publiczny i ogólnodostępny.

