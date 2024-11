Głosowanie na Polaka Roku 2024 rozpoczęte!

Redakcja „Kuriera Wileńskiego” tradycyjnie ogłasza rozpoczęcie plebiscytu, w którym wybrany zostanie Polak Roku, osoba szczególnie zasłużona dla promowania dobrego imienia Polaka na Litwie.

7 listopada konkursowa kapituła wyłoniła dziesiątkę wyjątkowych finalistów konkursu, których codzienna postawa, praca i zaangażowanie na rzecz polskiego środowiska na Litwie zasługuje na szczególne wyróżnienie. Kolejny krok należy do Czytelników, którzy oddadzą głos na swego kandydata do tego zaszczytnego tytułu.

Do redakcji od dwóch miesięcy drogą listowną lub mejlową nasi Czytelnicy zgłaszali nazwiska osób, których zasługi, działalność i zaangażowanie w sprawy dotyczące Polaków mieszkających na Litwie kwalifikują ich do zdobycia tytułu Polak Roku 2024. Kapituła plebiscytu, składająca się z laureatów poprzednich odsłon konkursu, spośród nadesłanych do redakcji „Kuriera Wileńskiego” zgłoszeń wybrała 10 finalistów.

W tym roku w redakcji zebrała się kapituła w składzie: Anna Adamowicz, Krystyna Adamowicz, Adam Błaszkiewicz, ks. Wojciech Górlicki, Antoni Jankowski, Zofia Matarewicz, s. Michaela Rak. W spotkaniu uczestniczyli również redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

To głównie nagroda Czytelników

W tym roku konkurs odbędzie się już po raz 27. Poprzednie edycje konkursu dowiodły, że w polskim społeczeństwie na Litwie są osoby, z których Polacy na Litwie mogą być dumni.

– Co roku przed ogłoszeniem finałowej listy zastanawiam się, czy można jeszcze kogoś zakwalifikować do konkursu o tytuł Polaka Roku. Wydawać by się mogło, że w ciągu tych 27 lat trwania konkursu wszyscy ci, którzy najbardziej zasłużyli się dla polskości, zostali już odznaczeni tym tytułem, każdemu podziękowano. Ale za każdym razem Czytelnicy dostrzegają kolejne osobowości, które zasługują na szczególne wyróżnienie. To bardzo cieszy, że są wśród nas takie osoby, które zawsze warto odznaczyć i skierować do nich słowa podzięki – wskazuje redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz.

Jak podkreśla, tytuł Polak Roku to nagroda przyznawana przez Czytelników. – Przyznanie tytułu to nie tyle nagroda „Kuriera Wileńskiego”, ile Czytelników, którzy obserwują życie, czytają „Kurier Wileński” i mają własne zdanie na temat wydarzeń i osobowości, które tworzą życie na Wileńszczyźnie. Kapituła miała niełatwe zadanie, by w tajnym głosowaniu, na które redakcja nie miała wpływu, wybrać spośród kilkunastoosobowej listy zasłużonych nominatów finałową dziesiątkę. Tradycyjnie zaś na liście kandydatów do tytułu znaleźli się pedagodzy, działacze kultury, osoby duchowne, działacze samorządowi, społecznicy. Mnie osobiście jako dziennikarza cieszy nominacja koleżanki z branży Renaty Dunajewskiej, dziennikarki Litewskiego Radia i Telewizji, którą zna i słucha chyba cała Wileńszczyzna. Tak więc również w tym roku wybór zwycięzcy będzie niezwykle trudny – mówi Robert Mickiewicz.

Fot. Andrzej Podworski

Liczymy na dobrą frekwencję

W kolejnym etapie konkursu Czytelnicy mogą oddać swój głos na wybranych kandydatów. Na łamach „Kuriera Wileńskiego” będą publikowane wywiady z osobami nominowanymi do tytułu Polak Roku.

Tytuł Polaka Roku 2024 zostanie ogłoszony na początku przyszłego roku, po tym, jak zostaną policzone głosy oddane przez Czytelników i uwzględnione punkty przyznane przez konkursową kapitułę.

W drodze głosowania do końca bieżącego roku należy przysyłać wypełnione kupony na adres „Kuriera Wileńskiego”: ul. Birbynių 4a, LT-02121 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem „Polak Roku 2024”. Czytelnicy nadsyłający kupony proszeni są o podanie swoich nazwisk, ponieważ zostaną wśród nich rozlosowane specjalne nagrody.

Kupony można przysyłać w nieograniczonej liczbie, ale nie mogą być kserowane. Można będzie je też zostawić w specjalnej skrzynce ustawionej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Gala finałowa konkursu Polak Roku 2024 „Kuriera Wileńskiego” została zaplanowana na 2 lutego 2025 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Fot. Andrzej Podworski

Finałowa dziesiątka kandydatów do tytułu Polak Roku 2024 (w kolejności alfabetycznej)

Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

Robert Duchniewicz, prawnik, polityk i samorządowiec, wiceprzewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, od 2023 r. mer rejonu wileńskiego.

Renata Dunajewska, dziennikarka polskiej redakcji radiowej litewskiego nadawcy publicznego LRT.

Janina Gieczewska, wieloletnia redaktorka podręczników dla szkół polskich na Litwie oraz społeczniczka zaangażowana w Związku Polaków na Litwie, Fundacji Kultury Polskiej im. Józefa Montwiłła, Wileńskim Towarzystwie Dobroczynności, w latach 2001–2019 przewodnicząca Polskiej Sekcji Wileńskiej Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców.

Ks. Henryk Naumowicz, proboszcz parafii w Szumsku.

Konstanty Radziwiłł, były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

Marzena Suchocka, choreograf Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”.

Waldemar Szełkowski, nauczyciel historii, prezes Wileńskiego Klubu Rekonstrukcji Historycznej „Garnizon Nowa Wilejka”.

Helena Szymanel, emerytowana pracowniczka Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie.

Dariusz Żybort, lekarz, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, inicjator corocznych kwest ,,Pomnikom Rossy”.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 42 (126) 09-15/11/2024