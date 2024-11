Na uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości wszystkich Rodaków zaprosiła Ambasada RP w Wilnie. Udział w obchodach oraz uroczystym złożeniu wieńców przed Mauzoleum Matki i Serca Syna udział wzięli: chargé d’affaires RP Andrzej Dudziński, attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy płk Sławomir Pawlikowski, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Dorota Mamaj, kierownik Wydziału Konsularnego Jolanta Wiśnioch, kombatanci, żołnierze Wojska Polskiego, w tym z Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie, posłowie na Sejm RL, merowie, działacze organizacji polskich na Litwie, kierownictwo, nauczyciele szkół polskich i placówek oświatowych, uczniowie, harcerze, rekonstruktorzy, przedstawiciele społeczności polskiej i litewskiej.

Cena niepodległości

Uczestników obchodów przywitał chargé d’affaires RP Andrzej Dudziński:

„Szanowni Państwo, drodzy Rodacy, żołnierze Wojska Polskiego. Mam wielki zaszczyt powitać Państwa na Starej Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, w dniu szczególnym — w 106. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tak jak serce syna — Józefa Piłsudskiego, spoczęło tutaj przy jego Matce, tak serce każdego Polaka, również żyjącego poza granicami Polski, znajduje się przy swojej Ojczyźnie, ponieważ polskość nie jest definiowana tylko przez miejsce urodzenia czy obywatelstwo. Długo można by wymieniać polskich patriotów, artystów, pisarzy, którzy urodzili się pod zaborami, a którym nie dane było doświadczyć życia w wolnej Polsce. Są wśród nich związani z Wilnem wieszczowie narodu — Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, powieściopisarz Józef Ignacy Kraszewski, czy pochowany tu uroczyście w 2019 r. generał powstania styczniowego Zygmunt Sierakowski. Będąc w tym miejscu, nie można także nie wspomnieć o spoczywającym w pobliskiej Kaplicy Powstańców Styczniowych, wspólnym bohaterze Polski, Litwy i Białorusi, Konstantym Kalinowskim. To właśnie ukształtowane dzięki ich przykładowi pokolenia, na czele z tak silnie związanym z Wilnem Marszałkiem Józefem Piłsudskim, zrealizowały marzenie o niepodległości”.

Andrzej Dudziński podkreślił, że świętując odzyskaną ponad 100 lat temu niepodległość, obowiązkiem obecnego pokolenia jest uczyć się na przykładach męstwa, konsekwencji i determinacji Ojców polskiej niepodległości.

„Marszałek Piłsudski tak oto mówił o postawach niektórych naszych rodaków »Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi — a niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym«. Świętując dzisiaj, pamiętajmy o tych słowach. Wobec obecnego zagrożenia ze wschodu, odradzającego się imperializmu rosyjskiego musimy zdawać sobie sprawę, że niepodległość nie jest nam dana za darmo i raz na zawsze (…). Cytując raz jeszcze Marszałka: »Każdy, kto ma usta, może mówić o patriotyzmie, ale prawdziwy patriota robi coś dla swojego kraju«. Warto, aby każdy z nas podjął refleksję — co powinien i może uczynić, by naszą Ojczyznę wspomóc, by zadbać o jej rozwój i bezpieczeństwo, ponad podziałami politycznymi i konfliktami społecznymi” — mówił Andrzej Dudziński.

Kwesta na Rossę

Udział w uroczystości 11 listopada tradycyjnie wzięli uczniowie oraz nauczyciele polskich szkół Wilna i Wileńszczyzny.

— Od wielu lat mamy taką tradycję, że każdego roku 11 listopada najstarsi nasi uczniowie, czyli czwartoklasiści, biorą udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na cmentarzu na Rossie. Nie tylko składamy wieńce, ale staramy się krzewić wśród naszych wychowanków tę tradycję. Dziś mieliśmy lekcję, podczas której opowiadaliśmy o tym dniu — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Agata Dulkiewicz, nauczycielka klas początkowych w szkole-przedszkolu „Źrodełko”.

11 listopada na wileńskiej nekropolii nie zabrakło też gości z Polski. Wśród nich byli przedstawiciele Akademii Społecznej i Medialnej w Toruniu.

— W tym roku, podobnie jak przed laty, przyjechaliśmy do Wilna na obchody Święta Niepodległości. Oprócz uczestnictwa w uroczystościach na cmentarzu przy Mauzoleum Matki i Serca Syna zwiedzamy również Wilno, poznajemy miejsca związane z polską kulturą, odwiedziliśmy także Ponary — mówił student toruńskiej uczelni.

— Już nie po raz pierwszy wspólnie z Ambasadą RP w Wilnie kwestujemy w dniu 11 listopada na Rossie. Apelowaliśmy do mieszkańców Wilna, do szkół, żeby nie przynosili dużych wiązanek kwiatów, żeby były one nieco skromniejsze i żeby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przekazane na renowację pomników na wileńskiej nekropolii — powiedział Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu nad Starą Rossą.

Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów — niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków — Polska, 11 listopada 1918 r., odzyskała suwerenność.

