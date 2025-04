Portal w Wilnie przywita nowe miasta

Globalna sieć portali

— Portal umożliwia turystom oraz mieszkańcom spojrzeć, co ciekawego dzieje się w innych miastach. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu internetowemu. I chociaż przez ekran przejść nie można, to uśmiechnąć się i pomachać już jak najbardziej tak. Przedtem portal miał połączenie tylko z Lublinem, teraz natomiast co kilka minut można będzie zajrzeć do trzech miast: do Dublina, Lublina i Filadelfii. Projekt, który zainicjował litewski architekt Benediktas Gylys, rozwija się w globalną sieć portali — informuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Gabrielus Grubinskas, rzecznik Samorządu Miasta Wilna.

Most łączący miasta i ludzi

Otwarcie portalu odbędzie się w czwartek, 17 kwietnia o godz. 18:00, na placu Ratuszowym. Samorząd stołeczny zaprasza mieszkańców i gości miasta do wzięcia udziału w wydarzeniu. Podczas uroczystości otwarcia wystąpią najlepsi tancerze street dance.

Stołeczny mer Valdas Benkunskas zauważa, że decyzja o przeniesieniu portalu do serca Starówki jest bardzo symboliczna. „W ten sposób otwieramy serce Wilna dla całego świata. Miliony ludzi w różnych miastach będą mieli możliwość wirtualnych spotkań. Jest to most łączący miasta i ludzi w różnych lokacjach” — powiedział Benkunskas.

Pomysł narodził się w Wilnie

Mer zauważa, że Wilno staje się miastem, które nie tylko podąża za światowymi tendencjami, ale też przedstawia swoje idee, które są wdrażane także w innych krajach. Tak też jest z łączącym miasta portalem. Pomysł powstał w Wilnie, a sieć portali już istnieje w wielu miastach świata. Obecnie firma Portals Organization instaluje trzy portale, które połączą ludzi i miasta na różnych kontynentach. Planuje się także ustawienie portalu w Ukrainie.

Portale zjednoczyły ludzi w czasie pandemii

Słynna konstrukcja z ekranem stanęła na placu przy stołecznym dworcu, łącząc Wilno i Lublin w maju 2021 r. W Lublinie portal umiejscowiono na placu Litewskim. Wirtualne portale zjednoczyły ludzi w trudnym czasie pandemii. Konstrukcje, które stanęły w obu miastach, są identyczne. To wysokie na ponad trzy metry betonowe kręgi, wewnątrz których znajduje się ogromny ekran. Wyświetla on obraz z „drugiej strony” portalu. Ludzie w Wilnie mogli oglądać „na żywo” to, co rejestrowały kamery umieszczone w Lublinie. Nie można było tylko usłyszeć głosów, bo portal nie przesyła dźwięku. Z kolei w Lublinie można było oglądać i pomachać do przechodniów w Wilnie. Wmontowane w obudowę portalu kamery dopełnia oświetlenie LED, które nadaje instalacji futurystycznego charakteru.

Inicjatorem projektu jest architekt Benediktas Gylys. W realizację projektu zaangażowali się inżynierowie, projektanci oraz studenci z Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina.

