Wsparcie jest udzielane na podstawie stałej stawki

Gintarė Burbienė, dyrektor Departamentu Modernizacji Budynków w Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), zwraca uwagę na to, co jest szczególne w niedawno ogłoszonym nowym naborze: „Wprowadzenie nowej procedury wypłaty wsparcia państwa na renowację — stałej stawki na jednostkę kosztu projektu — znacznie przyspieszy proces renowacji. Niektóre biurokratyczne procedury zostały wyeliminowane, redukując dokumentację i upraszczając zarządzanie projektem. Oznacza to, że będziemy w stanie wyremontować więcej bloków mieszkalnych w krótszym czasie”.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeznaczył na ten cel 165 mln euro z Funduszu Modernizacyjnego. Oczekuje się, że kwota ta umożliwi renowację 450-600 bloków mieszkalnych na Litwie w ciągu najbliższych kilku lat.

Renowacja przynosi wiele korzyści

Zaproszenie oferuje możliwość otrzymania środków publicznych na przygotowanie projektu lub jego części, na zarządzanie realizacją projektu, na nadzór techniczny nad budową oraz na działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Jedną z nowych możliwości jest wsparcie na dostosowanie pomieszczeń piwnicznych w celu zapewnienia schronienia w przypadku ataku zbrojnego lub innej sytuacji kryzysowej. Możliwe będzie również uzyskanie wsparcia na instalację przechowalni rowerów oraz powiększenie otworów okiennych i drzwi balkonowych, poszerzenie balkonów, a nawet zainstalowanie nowych balkonów tam, gdzie ich nie było. Poprawia to ogólną jakość życia, komfort i zwiększa wartość domu.

„Wezwanie do renowacji bloków mieszkalnych w celu osiągnięcia klasy efektywności energetycznej B zostało uruchomione po kilku latach przerwy i dlatego jest bardzo mile widziane. Zachęcamy mieszkańców, administratorów mieszkań i samorządy, aby nie zwlekali i skorzystali z możliwości otrzymania wsparcia. Inwestycja ta zwraca się w dłuższej perspektywie, nie tylko pod względem obniżenia rachunków za ogrzewanie, ale także pod względem zwiększenia wartości domu i poprawy jakości życia. Renowacja przynosi również korzyści dla środowiska — zmniejsza zużycie energii i zanieczyszczanie powietrza” — mówi Gintarė Burbienė.

Mieszkańcy Solecznik są przekonani, że z remontem nie warto zwlekać

Przed renowacją rurociągi i systemy inżynieryjne bloku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza 4 w Solecznikach były już przestarzałe i znacznie zardzewiałe. Pięciopiętrowy budynek z 22 mieszkaniami, zbudowany w 1991 roku, miał tylko klasę efektywności energetycznej F, co oznaczało, że mieszkańcy płacili wysokie rachunki za ogrzewanie.

„Renowacja tego budynku mieszkalnego obejmowała wentylowaną fasadę, izolację z wełny mineralnej i kamienne płytki wykończeniowe. Ocieplono również dach, wymieniono wszystkie instalacje techniczne — ciepłą i zimną wodę, kanalizację, deszczówkę i ścieki bytowe oraz sieć elektryczną, a także uporządkowano wejścia i teren wokół bloku mieszkalnego” — mówi administrator projektu renowacji, Viačeslav Govin.

Prace renowacyjne pozwoliły budynkowi osiągnąć klasę efektywności energetycznej C. Oczekuje się, że pozwoli to zaoszczędzić około 35-40 proc. energii cieplnej, co cieszy nie tylko mieszkańców budynku, ale także inspiruje ich bezpośrednich sąsiadów, którzy również zdecydowali się na remont, ponieważ wiedzą, że się opłaci i nie warto czekać, i już jest w toku.

Wnioski będą przyjmowane do października przyszłego roku

Wnioski w bieżącym naborze będą przyjmowane do wyczerpania przeznaczonych na niego środków lub do zamknięcia naboru 1 października 2025 roku. Jeśli nabór zostanie wstrzymany wcześniej ze względu na kwotę wnioskowanej pomocy publicznej przekraczającą liczbę złożonych wniosków, złożone wnioski mogą zostać umieszczone na liście rezerwowej.

Więcej informacji na temat Programu Renowacji Budynków Wielomieszkaniowych oraz warunków nowego naboru można znaleźć na stronie internetowej APVA: www.apva.lt Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego APVA APVIS.

Projekt „Promocja renowacji budynków wielorodzinnych” jest finansowany z Funduszu Spójności (lit. Sanglaudos fondas).

Autor tekstu: Marija Vasiliauskaitė