W grudniu pilnuj swoich drzewek przed zającami czy… psami!

Wrażliwe krzewy i młode drzewka trzeba osłonić przed mrozem i szkodnikami… wszelkiej maści.

Zabezpieczyć przed zającami…

Zimą pnie młodych drzewek (zwłaszcza na działkach w bliskości lasu) mogą poobgryzać leśne zwierzęta — zające, sarny czy nawet jelenie! Należy je więc odpowiednio zabezpieczyć. Użyć do tego można np. specjalnych osłon wokół pni, które można kupić w sklepie ogrodniczym.

Jednej zimy przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy „znikł” mi młody sad. To była sprawka zająców, które wykorzystały wysoki śnieg jak „małysze” trampolinę i ścięły drzewka.

…czy zdobywać „rekordy”!

A drugiej zimy świństwo spłatał mój 70-kilogramowy bernardyn Cent, który zasmakował w owocowych drzewkach! Co prawda łaciaty bydlak jednocześnie zrobił mi i… przysługę.

Biedny, okaleczony sad z tego stresu rekordowo zaowocował. I teraz w Księdze Rekordów Litwy jest nasza, awiżeńska — najniżej owocująca wiśnia (0,82 m), najniżej owocująca czereśnia (0,83 m) i najniżej owocująca jabłoń (1,20 m).

Tak więc kto nie chce mieć przykrej niespodzianki z lasu, to niech chroni swój sad. Przede wszystkim trzeba zabezpieczyć korę drzew białą agrowłókniną czy okryciami z gałęzi świerkowych. A kto chce pobić moje niechciane rekordy, to niech… nic nie robi. Zające czy sarny, ba — nawet łosie, mogą nocą zawitać i zafundować darmowy dyplom ze „swoim osiągnięciem”, którym będziecie się mogli pochwalić przed gośćmi.

Bielić, podlewać, dokarmiać

Tak, tak. Można już teraz przeprowadzić dodatkowy zabieg ochrony roślin, jakim jest bielenie pni drzew owocowych. Robi się to zwykle w drugiej połowie grudnia lub w styczniu, choć gdy szykują się większe mrozy, pobielić pnie drzew można już na początku grudnia.

— Ja od zawsze to robię, bo chcę, żeby mój sad jak najdłużej mnie cieszył owocami — mówi 70-letni Leon z podwileńskich Dauksz, — bo kora niezabezpieczonych drzewek jest bardziej narażona na różnice temperatury i na przemarzanie.

Drzewa iglaste, liściaste, a zwłaszcza krzewy ozdobne trzeba… podlewać, aby lepiej zniosły mroźną pogodę. Ale — uwaga! Podlewania zimą wymagają wyłącznie rośliny zimozielone, które nie zamierają tak jak rośliny tracące liście na zimę. Kiedy je podlewać? Zwykle wystarczy co dwa tygodnie. I w czasie odwilży! Woda dodatkowo ochroni glebę przed zimowymi mrozami.

Do prac ogrodowych w grudniu zaliczyć też można opiekę nad zimującymi ptakami. Warto zadbać o karmnik dla nich. To przyjemny dla oka widok, ale i odpowiedzialność. Ptaki, przyzwyczajone do darmowej stołówki, będą każdego dnia wyczekiwały na garść ziaren, czy skórkę słoninki. Nie zawiedźmy więc ich swoją nieregularną dobrocią!

Śniadanie razem z sikorkami!

Dokarmiajcie ptaki, szczególnie gdy temperatury mocno spadają i utrzymuje się gruba warstwa śniegu. Karmnik można zrobić samemu. Najlepszym pomysłem będzie karmnik drewniany. Tylko pamiętajcie, aby przed jego zawieszeniem w ogrodzie czy sadzie, zadbać o odpowiednią jego impregnację.

Ale najprzyjemniejszy jest widok karmnika dla „kurek” pod samym kuchennym oknem! Tylko trzeba powoli je przyzwyczajać do swego sąsiedztwa. Nie machajcie więc gwałtownie po drugiej stronie okna nad talerzami tymi swoimi sztućcami!

Można także kupić gotowy karmnik. Wybór jest dosłownie — do wyboru, do koloru! W kształcie muchomorka czy żołędzia, z siateczką na ziarno za ok. 10 euro lub tradycyjnego domku, ale już za 29,99 euro!

Fot. Freepik.com

Sól i odśnieżanie

Pamiętajcie, że nie wolno posypywać chodników, ścieżek czy schodów zwykłą solą. Wnika ona do gleby i szkodzi roślinom ogrodowym. Do usuwania lodu ze ścieżek czy chodników lepiej używać piasku lub specjalnych płatków chlorku magnezu. To bezpieczny środek do likwidowania zmarzniętego śniegu i lodu z różnego rodzaju nawierzchni, np. kostki brukowej. W przeciwieństwie do zwykłej soli jest bezpieczny dla środowiska.

Ważne zadanie, które czeka w grudniu, to odśnieżanie i odladzanie przydomowego obejścia. Pamiętajcie, że odśnieżanie chodnika przed domem i usuwanie lodu, w tym sopli z dachu, to wasz prawny obowiązek jako właściciela domu jednorodzinnego lub spółdzielni mieszkaniowej.

Zagrożenie z powodu śniegu czy lodu grozi wysoką grzywną — do 600 euro! Dlatego — jeżeli mieszkańcy nie mogą sami usunąć tego niebezpieczeństwa, niech uprzedzą o tym władze samorządowe.

Choć krótki dzień…

…i niskie temperatury nie zachęcają do wizyt w sadzie czy ogrodzie, to rośliny warto zabezpieczyć, aby miały jak najlepsze warunki do przetrwania zimy. Upewnijcie się, że osłoniliście swoje „gospodarstwo” przed mrozem i opadami i pilnujcie, aby padający śnieg nie połamał wrażliwych krzewów i drzewek. Zimowy biały ogród wygląda bajkowo — zachęca więc do spacerów i podziwiania piękna przyrody, nawet o tej porze roku!

Grudniowe porzekadła

Grudniowe przysłowia — skąd się wzięły? Przysłowia o grudniu, podobnie jak te dotyczące innych miesięcy, bardzo często odnoszą się do pogody. Nie brak tu także nawiązań do świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się końca roku. Grudniowe przysłowia nie powstały tak zupełnie przypadkiem. Miesiąc grudzień, który dla wielu z nas oznacza przede wszystkim czas świąteczny, jak się okazuje był swego czasu również inspiracją dla wielu poetów, a także językoznawców. To właśnie w grudniu powstało bardzo wiele przysłów, powiedzonek i aforyzmów, których niestety pamiętamy coraz mniej…

Grudzień z grzmotami, rok z wiatrami.

Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny roczek będzie w biegu.

Suchy grudzień stoi za to, że sucha wiosna i suche lato.

Czwarty grudzień jaki, cały grudzień taki, piąty grudzień — stycznia czyni znaki, szósty grudzień luty przepowiada, siódmy nam o marcu gada.

Grudzień zimny, śniegiem pokryty, daje rok w zboże obfity.

Im więcej w grudniu pogody, tym więcej wiosną wody.

Jeśli w grudniu często dmucha, to w marcu wciąż plucha.

Grudzień to miesiąc zawiły, czasem srogi, czasem miły.

Czym w grudniu większy mróz, tym do worka zboże bardziej włóż.

Gdy na Tomasza pogoda, styczeń silne wiatry poda.

Jaka pogoda w Szczepana panuje, taka na luty nam szykuje.

Na Adama i Ewy dobre bydło i plewy.

Jak w Wigilię z dachu ciecze, zima długo się powlecze.

W dzień Adama i Ewy daruj bliźnich gniewy.

W dzień św. Szczepana rzucają owsem w kapłana.

Jak przymrozi na Szczepana, będzie wiosna od Damiana.