Zorientowani na święta. Konsumenci liczą budżety na prezenty

– Dynamika sprzedaży na Pigu.lt pokazuje, że mieszkańcy Litwy zaczynają przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia już w drugiej połowie września. Na początku października zaobserwowaliśmy gwałtowny wzrost sprzedaży kalendarzy adwentowych, które rozjaśniają oczekiwanie na nadchodzące święta, a pod koniec października nasi odwiedzający szukali już choinek i lampek choinkowych. W zeszłym roku odnotowaliśmy początek sprzedaży świątecznej w podobnym czasie. Jak co roku radzimy naszym klientom, by nie czekali do ostatniej chwili i przygotowali się do świąt z wyprzedzeniem, planując prezenty, zastanawiając się nad wyborem i robiąc zakupy w atrakcyjnych cenach – powiedział w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Nerijus Mikalajūnas, kierownik ds. komunikacji w Pigu.lt.

Hity przedświątecznych sprzedaży

Jak zaznaczył nasz rozmówca, tradycyjnie najbardziej ruchliwym okresem w roku jest czarny piątek (Black Friday), kiedy to są oferowane największe rabaty na te kategorie produktów, które są szczególnie istotne i poszukiwane w okresie przedświątecznym, czyli wybierane jako prezenty. Należą do nich: zabawki, perfumy, kosmetyki, odzież, artykuły sportowe i wyposażenie domu.

– Wśród najpopularniejszych rzeczy, które są wybierane jako prezenty, pozostają oczywiście zabawki. Jako świąteczne prezenty najpopularniejsze są klocki, układanki i zabawki edukacyjne. Podczas wyprzedaży najpopularniejszymi produktami okazały się: żelazko parowe Philips, ekspres do kawy Bosch i projektor efektów świetlnych „Astronauta”. A więc prawdopodobnie w tym roku to będą najczęstsze prezenty, które znajdziemy pod choinką – wymienia Nerijus Mikalajūnas, kierownik ds. komunikacji w Pigu.lt.

Ankieta przeprowadzona wśród ponad 3,4 tys. klientów Pigu.lt wykazała, że 57 proc. respondentów kupiło prezenty świąteczne w tzw. czarny piątek, czyli ostatni piątek listopada. Ta akcja marketingowa przyszła do nas zza oceanu. Niektórzy klienci zostawią jednak świąteczne przygotowania na ostatnią chwilę, a 16 proc. kupujących planuje kupno prezentów tuż przed świętami.

Badanie ujawniło też, ile klienci wydadzą na prezenty. Zdecydowana większość respondentów, bo aż 52 proc., chciałaby wydać na prezenty świąteczne taką samą kwotę jak w ubiegłym roku. 15 proc. respondentów zamierza wydać nieco mniej na prezenty niż w ubiegłym roku.

59 proc. planuje przeznaczenie nie więcej niż 50 euro na prezent. Najpopularniejsze prezenty to te o wartości 20-50 euro. Jednak niektórzy kupujący planują większy budżet, przy czym 24 proc. respondentów stwierdziło, że pojedynczy prezent może kosztować 50–100 euro, a 17 proc. wyda na prezent ponad 100 euro.

47 proc. respondentów przeznaczy większość swoich pieniędzy na prezenty dla dzieci, a 25 proc. – na prezenty dla partnera, żony lub męża.

29 listopada zapalono dekoracje świąteczne na choince na pl. Katedralnym. Wilno jest już gotowe do świąt

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Moda na jadalne prezenty

Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė, dyrektorka biura prasowego sieci handlowej Maxima, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim”, zdradza, że jadalne prezenty stają się z roku na rok coraz bardziej popularne.

– W tym roku możemy śmiało powiedzieć, że klienci wcześnie zaczęli przygotowywać się do nadchodzących świąt, aktywnie kupując nie tylko prezenty, ale także dekoracje do domu. W połowie listopada zaprosiliśmy naszych klientów na Dni Wielkich Rabatów, podczas których można było kupić dwa lub więcej artykułów niespożywczych o połowę taniej. Podczas tej promocji kupujący przeszukiwali sklepy w poszukiwaniu wszystkiego, co nadaje się na prezent: książek, zabawek, naczyń, świec, zapachów do domu i innych produktów gospodarstwa domowego. Wyniki tej promocji były rekordowe w porównaniu do poprzednich. Pozwala nam to sądzić, że nasi klienci są już dobrze przygotowani na wielkie święta w tym roku. Widzimy, że jadalne prezenty stają się z roku na rok coraz bardziej popularne. Starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości produkty spożywcze są naszą mocną stroną i cieszymy się, że kupujący wybierają je na jadalne prezenty, zwłaszcza że pomagamy im w tym, oferując im również możliwość zaoszczędzenia pieniędzy – zaznacza Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Ozdoby, zabawki, perfumy, kosmetyki, odzież, artykuły sportowe i wyposażenie domu – to najczęściej poszukiwane produkty w okresie przedświątecznym

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Budżety skrupulatnie liczone

Tymczasem według ankiety przeprowadzonej na zlecenie Lidla w tym roku większość mieszkańców Litwy (17 proc.) zamierza wydać na prezenty świąteczne w sumie od 51 do 100 euro. Kwota ta była najczęściej wymieniana przez grupę wiekową 18–29 lat. 16 proc. respondentów stwierdziło, że wyda na prezenty od 101 do 150 euro, podczas gdy taki sam odsetek mieszkańców Litwy wyda od 151 do 200 euro.

Jak zauważono w raporcie, w ubiegłym roku kwota przeznaczona na prezenty świąteczne była podobna, przy czym największa liczba respondentów (17 proc.) planowała wydać od 101 do 150 euro. Kwota ta była najczęściej wymieniana przez osoby w wieku 25–34 lat.

Badanie wykazało, że 18 proc. mieszkańców Litwy nie planuje wydawania żadnych pieniędzy na prezenty świąteczne. Większość osób w wieku 60–74 lat nie lubi planować budżetu na prezenty z wyprzedzeniem. Taka sama liczba osób nie planowała budżetu na prezenty świąteczne w 2023 r., przy czym najwięcej w grupie wiekowej 45–54 lata. Aż 4 na 10 respondentów twierdzi, że ceni sobie praktyczne i codzienne prezenty, a co piąty z przyjemnością otrzymuje prezenty jadalne.

Badanie pokazało też najpopularniejsze budżety na prezenty w różnych litewskich miastach. W Wilnie i Kłajpedzie większość respondentów chce wydać 51–100 euro, w Kownie i Szawlach – 151–200 euro, podczas gdy najbardziej hojni w tym roku są mieszkańcy Poniewieża – jedna piąta respondentów planuje wyda 201–300 euro na świąteczne prezenty.

Ponadto 5 proc. populacji Litwy stwierdziło, że w tym roku w ogóle nie kupi prezentów, co nie zmieniło się w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale w 2023 r. osoby w wieku 65–74 lat najczęściej twierdziły, że nie kupią prezentów, podczas gdy w tym roku najczęstszy wybór należy do grupy wiekowej 40–49 lat.

Ankieta internetowa została przeprowadzona przez Norstat. Badanie zostało przeprowadzone w październiku i objęło 1000 obywateli Litwy.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 46 (138) 07-13/12/2024