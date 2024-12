Uczestnicy, łącząc kreatywność z biegłością w obsłudze cyfrowych narzędzi, przenieśli literackie inspiracje w świat interaktywnych gier, cyfrowych książek czy krótkich filmów.

W pałacowych wnętrzach Ambasady RP w Wilnie 10 grudnia odbyło się podsumowanie konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie Polonistów na Litwie, w tym konkursu literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Inspirujący konkurs to dowód na to, że tradycję można z powodzeniem łączyć z nowoczesnością. Zadania konkursowe, dostosowane do wieku uczestników, pozwoliły na wyrażenie literackich i artystycznych wizji przy pomocy współczesnych technologii. Młodsze klasy przygotowywały okolicznościowe kartki i książki, a starsze tworzyły interaktywne gry, filmy czy cyfrowe gazety.

„Nie tylko rozumieć, ale też się nią posługiwać”

— Młodzież musi nie tylko rozumieć literaturę, ale także umieć się nią posługiwać w nowoczesny sposób — tłumaczy Danuta Szejnicka, prezes stowarzyszenia. — Dzięki temu tworzymy dydaktyczny most między przeszłością a teraźniejszością. Tegoroczne hasło „Czesław Miłosz na nowo odkryty” zachęciło uczestników do sięgania zarówno po życiorys noblisty, jak i po jego poezję, która stała się inspiracją do kreatywnych projektów.

Twórczość Czesława Miłosza jest ciągle aktualna w obliczu globalizacji, poszukiwań własnej tożsamości i relacji między kulturami. Projekt, wspierany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego jest dowodem na to, że inwestycja w kulturę i edukację przynosi długofalowe korzyści. Wartości te — edukacja, tożsamość i kreatywność — sprawiają, że polska młodzież na Litwie nie tylko poznaje swoje korzenie, ale także buduje mosty ku przyszłości. Takie inicjatywy pokazują, że przyszłość literatury leży w rękach młodych ludzi, którzy potrafią nadać jej nowe znaczenie i dostosować ją do realiów współczesnego świata. To nie koniec drogi, ale początek nowej, twórczej przygody z literaturą.

Czytaj więcej: Czesława Miłosza nigdy za wiele!

Laureaci tegorocznej edycji konkursu w grupie starszej

| Fot. Waldemar Dowejko

Laureaci Konkursu Literackiego z wykorzystaniem narzędzi TIK „Czesław Miłosz na nowo odkryty”:

5 klasa (kartka okolicznościowa)

1 miejsce

Weronika Kuznetsowa (Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie, naucz. Alina Savanevičienė Krzysztof Gudziński)

2 miejsce

Kamila Sadowska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska, Anna Ancewicz)

Adam Dowgiało (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė)

3 miejsce

Julia Dadel (Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach, naucz. Olga Wołkowicka)

Sylwia Szyłobryt (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė)

Katarzyna Puchalska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska, Anna Ancewicz)

6 klasa (książeczka wirtualna)

1 miejsce

Luka Slavinskaitė (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska)

2 miejsce

Daniel Meldiuk (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Joanna Szczygłowska)

3 miejsce

Gabriel Wasilewski (Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Bożena Ustjanowska)

7 klasa (Tik-Tok)

1 miejsce

Adela Sawośko (lider grupy); Aleksas Vladimirovas; Edminas Makauskas (Gimnazjum Inżynieryjne im. Joachima Lelewela w Wilnie, naucz. Wiesława Mieszkuniec)

8 klasa (gra interaktywna)

1 miejsce

Polina Dunowska (Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu, naucz. Alicja Pieślak)

2 miejsce

Krzysztof Rusiecki (Progimnazjum im. Jana Pawła II, naucz. Bożena Ustjanowska)

3 miejsce

Julia Wiszumirska (Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, naucz. Renata Slavinskienė)

9 klasa (gazeta)

1 miejsce

Jowita Stankiewicz (lider grupy); Lucyna Pietkiewicz; Milena Fedorowicz; Karolina Rus; Ariana Monkiewicz; Emilia Leszczyńska; (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Danuta Szejnicka, Bożena Korwin-Piotrowska)

2 miejsce

Alfreda Ewa Jurewicz (lider grupy); Danas Dainys; Tomasz Zajęczkowski; Arina Michajłowa; Daniił Jasiukait (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Danuta Szejnicka, Bożena Korwin-Piotrowska)

3 miejsce

Emilijus Pajaujis (lider grupy); Marta Adamowicz; Viktorija Staškevičiūtė; Daniel Stankiewicz; Iweta Gornatkiewicz (Gimnazjum im. św. Jana Pawła I, naucz. Teresa Król)

Eliza Matwejko; Ema Senczenko; Ewita Miładowska; Agnieszka Karpicz; Wanesa Miłosz; Patrycja Wolujewicz (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Danuta Szejnicka, Bożena Korwin-Piotrowska)

10 klasa (film)

1 miejsce

Maria Roszczyńska (Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, naucz. Teresa Król)

2 miejsce

Aleksander Parchomenko; Oliwer Trofimow (Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie, naucz. Wiesława Gawerska-Żwirblis).

Monika Urbanowicz