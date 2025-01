13 stycznia zostanie uznany za święto państwowe?

Za przyjęciem projektu głosowało 43 posłów, trzech było przeciw, a 27 polityków wstrzymało się od głosu. Następnie projekt będzie rozpatrywany przez komitety sejmowe.

Skvernelis: 13 stycznia świętem państwowym

„Dzień o takiej randze, moim zdaniem, jest równoznaczny z Aktem z 11 marca, ponieważ w tym dniu nasz naród, nasze społeczeństwo, bardzo wyraźnie dało do zrozumienia, że będziemy bronić wolności, będziemy jej bronić tak, jak to mieliśmy w zwyczaju od początku Sąjudisu, w sposób pokojowy, zgodnie z wolą obywateli, w pokojowym oporze. Niestety, ofiar nie udało się uniknąć” — powiedział we wtorek przewodniczący Sejmu Saulius Skvernelis, inicjator propozycji.

„Mamy dług moralny wobec wszystkich ludzi, którzy zginęli pierwsi, złożyli głowy za wolność i niepodległość Litwy, którzy zostali ranni, którzy bronili najważniejszych instytucji kraju, którzy cierpieli, którzy po prostu uczestniczyli, aby mieć możliwość po prostu spotkać się tego dnia, przyjść do miejsc, które są dla nich ważne, pójść, oddać hołd poległym, porozmawiać ze swoimi towarzyszami, uczestnikami tej walki” — powiedział.

Propozycja zakładająca wprowadzenie do Kodeksu Pracy 13 stycznia jako święta państwowego i dnia wolnego od pracy, została zarejestrowana przez Sauliusa Skvernelisa w przeddzień Dnia Obrońców Wolności.

Premier: „potrzeba bardziej szczegółowej dyskusji”

Premier Gintautas Paluckas mówi, że potrzebna jest bardziej szczegółowa dyskusja na temat ogłoszenia 13 stycznia dniem wolnym od pracy, ponieważ może to zmienić tradycje upamiętniania tego święta. „Przeniesienie obchodów do domów, do rodzin, na kanapy przed telewizorem, możliwe, zmienią zwyczaje związane z tym upamiętnianiem i świętowaniem i nie będziemy już mieli tak dobrego pozytywnego efektu” — powiedział.

Ponadto włączenie Dnia Obrońców Wolności do listy dni świątecznych, według premiera Paluckasa, mogłoby wymagać rezygnacji z innego dnia świątecznego. Podkreślił, że konieczna jest dyskusja, z którego z obecnych świąt można by zrezygnować.

Jak powiedział Skvernelis, rozważa się, że może to być dzień św. Jana lub Dzień Zaduszny. W związku z tym potrzebne jest osiągnięcie porozumienia wśród posłów.

Tamašunienė: „uchwalić, niczego w zamian nie skreślać”

— Głosowałam za propozycją nadania Dniu Obrońców Wolności statusu święta państwowego, ponieważ uważam, że jest to dla Litwy ważny dzień. Proponowałam to święto ustanowić, ale też w zamian żadnego święta nie skreślać z listy świąt państwowych — podkreśla posłanka Rita Tamašunienė.

Odnosząc się do argumentu, jakoby dni świątecznych było na Litwie za dużo, posłanka twierdzi, że tak nie jest.

— Nie sądzę, by dni świątecznych było na Litwie za dużo, dlatego nie proponuję, by Dzień Obrońców Wolności pojawił się na liście świąt państwowych zamiast innej ważnej daty lub święta. Te inne święta już pojawiły się w naszym kalendarzu i w świadomości obywateli, dlatego dyskusja na temat tego, które święto jest mniej ważne, nie ma sensu, ponieważ ludzie obchodzą te święta, planują te dni. Ponadto zdarza się, że w kalendarzu jakieś święto przypada na wolny dzień od pracy, więc tych dni świątecznych nie będzie aż tak dużo. Zwłaszcza że przedsiębiorcy z prywatnego sektora pracują również w wolne dni — argumentuje posłanka.

Obecnie Kodeks Pracy odnotowuje 16 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy, z których trzy (Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Ojca) pokrywają się z dniami weekendowymi.

Czytaj więcej: Rocznica krwawego 13 stycznia 1991 roku. Mijają 34 lata od sowieckiej agresji na Litwę