Wycieczka do Ciechanowca

W dniach 23-26 czerwca 2017 r. uczniowie Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach mieli wyjazd do Polski. 33-osobowa grupa uczniów pod opieką dyrektor gimnazjum pani Mieczysławy Pietkiewicz, a także 6 nauczycieli wyruszyła do macierzy na zaproszenie burmistrza gminy Ciechanowiec pana Mirosława Reczko. Gmina Ciechanowiec jest położona na mazowiecko-podlaskim pograniczu, które słusznie uważane jest za jeden z najpiękniejszych zakątków kraju.



Pierwszy dłuższy postój nastąpił w Augustowie. Uczniowie odbyli spacer po mieście, zwanym wodną stolicą północno-wschodniej Polski. Podziwiali malownicze parki miasta, pooglądali wyruszające w rejsy statki turystyczne oraz posuwające się z wolna po Kanale Augustowskim katamarany. Pluszcząca woda i czyste powietrze augustowskie relaksująco podziałały na naszych uczniów, a więc nic dziwnego, że chłodzące napoje i owocowe lody wszystkim bardzo smakowały.

W pierwszym dniu pobytu w Ciechanowcu nasza grupa uczestniczyła w obchodach 76 rocznicy zbrodni sowieckiej pod Zabłudowem, której dokonano 23 czerwca 1941 roku. Uroczystość odbyła się na kolonii Folwarki Małe, w miejscu zbrodni. O tragicznych wydarzeniach mówił burmistrz Ciechanowca pan Mirosław Reczko oraz burmistrz gminy Zabłudów pan Adam Tomanek. Na tej uroczystości wygłosiła przemówienie również dyrektor naszego gimnazjum pani Mieczysława Pietkiewicz, a nasz zespół „Przepióreczka” urozmaicił tę imprezę śpiewem, wykonując piosenki „Walc wileński” i „Wileńszczyzny drogi kraj”.

W sobotę wyruszono na zwiedzanie Warszawy. Odwiedzono Centrum Nauki Kopernika. W tym ogromnym muzeum działa 6 stałych galerii. Pobyt w nim był dla uczniów świetną zabawą, podczas której poznawali prawa przyrody. Bardziej zainteresowani prawami natury mieli możliwość skorzystania z interaktywnych wystaw i przeprowadzenia samodzielnych doświadczeń. Zresztą każdy mógł dotykać różnych ciekawych urządzeń, badać, sprawdzać, co rzadko zdarza się w zwykłych muzeach.

W niedzielę w pierwszej połowie dnia odbyła się wycieczka do Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka. Muzeum posiada 9 działów, a jego zbiory liczą ponad 28 000 eksponatów, które są prezentowane zwiedzającym w 43 stałych ekspozycjach. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć około 300 różnych maszyn i narzędzi rolniczych, których dawniej używano do uprawy roli. Następnie nasi uczniowie udali się do kościoła na mszę św., którą upiększyli swoim śpiewem.

Burmistrz gminy zaprosił naszych uczniów na festyn „Wianki na Nurcu”, który odbył się w niedzielę po południu na Stadionie Miejskim w Ciechanowcu. To jedna z najstarszych imprez, organizowanych w gminie, po raz pierwszy odbyła się jeszcze w 1976 r. Tradycyjnie organizowana jest na Stadionie Miejskim nad zalewem na rzece Nurzec. Bogaty i różnorodny program festynu przyciąga ludzi nie tylko z całej Polski, ale również spoza kraju. Zaproszone na imprezę zespoły mają okazję przedstawić kulturę swojej miejscowości. Zespół naszego gimnazjum „Przepióreczka‘‘ też wystąpił na scenie z wiązanką najpopularniejszych tańców i piosenek Wileńszczyzny.

Podczas imprezy odbył się „Konkurs na najpiękniejszy wianek”. Sponsorem konkursu była spółka „Altimus-Tech”, która siedzibę ma w Ciechanowcu. Było wielu chętnych do uplecenia najładniejszego wianka, ponieważ spółka, sponsorująca ten konkurs, ufundowała wartościowe nagrody: za pierwsze miejsce – tablet, za drugie – telefon komórkowy, a za trzecie – głośnik mobilny. Przyjemną wiadomością było to, że uczennica naszego gimnazjum Mariola Bujnicka wzięła udział w tym konkursie i zdobyła drugie miejsce.

Przed powrotem na Litwę nasi uczniowie razem z burmistrzem zwiedzili farmę alpak w Ciechanowcu. Hodowla tych zwierząt w Polsce zaczęła swoją działalność jesienią 2004 r. Farma, którą odwiedzili, do dnia dzisiejszego jest liderem w hodowli alpak. Alpaka przypomina nieco lamę, ale jest od niej mniejsza i z budowy ciała bardziej podobna do owcy. Miłe zwierzęta zauroczyły naszych uczniów i niejeden już zaczął marzyć o sprowadzeniu takiego zwierzątka do swojej zagrody w Miednikach jako upiększenia czy możliwie w przyszłości zajęcia się hodowlą alpak, gdyż popyt na sierść alpakową na świecie rośnie.

Na zakończenie pobytu w Polsce burmistrz gminy pan Mirosław Reczko zaprosił nas do Urzędu Miejskiego, gdzie w miłej atmosferze odbyło się pożegnanie. Na pamiątkę z pobytu w Ciechanowcu z rąk burmistrza nasi uczniowie i nauczyciele odebrali piękne upominki.

Te cztery dni minęły bardzo szybko. Nasi uczniowie mieli możliwość nie tylko przyjemnie i ciekawie spędzić czas, ale też poznać nowe miejsca, zawrzeć nowe przyjaźnie, wzbogacić swoją wiedzę z różnych dziedzin, jak też mieli wspaniałą możliwość zaprezentować siebie rodakom z Ciechanowca.

Uczniowie i rodzice, a także nauczyciele oraz kierownictwo Gimnazjum im. św. Kazimierza w Miednikach wyrażają serdeczne podziękowanie gminie Ciechanowiec za zaproszenie, za treściwy i bogaty program, a szczególne słowa podziękowania za wielkie serce i bezgraniczną życzliwość, okazaną w czasie pobytu w Polsce, składają na ręce pana Mirosława Reczki, burmistrza gminy Ciechanowiec. Społeczność naszego gimnazjum ma ogromną nadzieję, że ta współpraca zaowocuje nowymi pomysłami.

Społeczność Gimnazjum im. św. Kazimierza wyraża również podziękowanie Samorządowi Rejonu Wileńskiego za stworzenie możliwości tej podróży i za pokrycie części kosztów wyjazdu.

Nauczyciel nauczania początkowego Dorota Sidorowicz

Dodaj do ulubionych: Lubię Wczytywanie...