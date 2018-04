Międzynarodowy Dzień Teatru jest doskonałą okazją, by docenić tych, którzy otwierają drzwi do odwiecznej sztuki, do zaczarowanego świata wyobraźni. To doskonały dzień na przegląd teatrów szkolnych. Dzięki temu przez kilka godzin można zanurzać się w słowie i geście.



– Stojąc dziś tutaj, na scenie zapominamy, że jesteśmy uczniami czy nauczycielami, jesteśmy ludźmi teatru. Teatr to jest przedziwny, wyjątkowy świat. To świat wzruszeń, głębszych myśli, szczerości, przybliżania się do prawdy z różnych stron. Życzę wszystkim ludziom teatru, to znaczy wam: aktorzy, reżyserzy, scenografowie, widzowie, żeby ten dzień zapisał się w naszej pamięci jako piękne święto, w którym coś przeżyliśmy, coś dla siebie odkryliśmy – powiedziała przewodnicząca jury – dr Henryka Sokołowska w słowie powitalnym podczas IV Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Mi*M” 2018, który we wtorek odbył się w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie. Przypomniała też historię ustanowienia Międzynarodowego Dnia Teatru, uchwalonego w 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku.

Tegoroczny festiwal był zróżnicowany, wystąpili mali aktorzy i weterani – jak można powiedzieć o grupie, która od kilku lat nie ustępuje palmy pierwszeństwa. Laureatem mianowicie, podobnie jak w ubiegłych latach, został teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia (reż. Irena Iljina). Zaprezentował zabawną komedię – satyrę na współczesną szkołę – pt. „Co ja tutaj robię”. Świetnie zagrana sztuka, z dbałością o poprawny język i wszelkie szczegóły zasłużyła na laur zwycięstwa.

Dużą niespodzianką był teatr debiutujący na festiwalu „Przyjaciele sceny” z Rudomina (reż. Łucja Andrijewska). Mali aktorzy wysoko postawili poprzeczkę. Bajka o muszę, która nie mogła znaleźć przyjaciela zawierała w sobie wszystkie elementy – i śpiew, i taniec, i grę aktorską, i dekorację. Jury nagrodziło ten spektakl dodatkową nagrodą za scenografię.

Trzecie miejsce zajął teatr „Wędrówka” z Niemieża (reż. Bożena Bieleninik). Niezmienną wizytówką tzw. czarnego teatru jest nastrój. I tym razem widzowie się nie zawiedli – za sprawa muzyki i fluorescencyjnych barw znaleźli się w zaczarowanym ogrodzie – kwiecistym, kolorowym, po prostu pięknym… I urzekł ich ten świat na tyle, że przyznali spektaklowi nagrodę publiczności.

Wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyna Dzierżyńska, członek jury, dziękując za zaangażowanie i dbałość o polskie słowo, zaprosiła wszystkie teatry na galę finałową, która odbędzie się 18 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Będzie więc okazja, by przeżyć to wszystko jeszcze raz.

I miejsce: „Przyjaciele” (Podbrzezie, reż. Irena Iljina) za przedstawienie „Co ja tutaj robię”

II miejsce: „Przyjaciele sceny” (Rudomino, reż. Łucja Andrijewska) za przedstawienie „Przyjaciele”

III miejsce: „Wędrówka” (Niemież, reż. Bożena Bieleninik) za przedstawienie „Zaczarowany ogród”

Najlepsza scenografia: „Przyjaciele sceny” (Rudomino, reż. Łucja Andrijewska) za przedstawienie „Przyjaciele”

Najlepsze kostiumy: „Humorek” (Pakiena, reż. Irena Korwiel) za przedstawienie „Rzepka”

Najlepszy aktor: Jan Roman Wojtkiewicz z teatrzyku „Skrzat” (Bezdany, reż. Edyta Klimaszewska) za rolę krokodyla w przedstawieniu „Piotruś Pan”

Nagroda publiczności: „Wędrówka” (Niemież, reż. Bożena Bieleninik) za przedstawienie „Zaczarowany ogród”

Fot 2: Podczas IV Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Mi*M” 2018 na scenie nie brakowało uśmiechu i zaangażowania uczestników IV Rejonowy Festiwal Teatrów Szkolnych „Mi*M”. W zaczarowanym świecie sceny

Międzynarodowy Dzień Teatru jest doskonałą okazją, by docenić tych, którzy otwierają drzwi do odwiecznej sztuki, do zaczarowanego świata wyobraźni. To doskonały dzień na przegląd teatrów szkolnych. Dzięki temu przez kilka godzin można zanurzać się w słowie i geście.

– Stojąc dziś tutaj, na scenie zapominamy, że jesteśmy uczniami czy nauczycielami, jesteśmy ludźmi teatru. Teatr to jest przedziwny, wyjątkowy świat. To świat wzruszeń, głębszych myśli, szczerości, przybliżania się do prawdy z różnych stron. Życzę wszystkim ludziom teatru, to znaczy wam: aktorzy, reżyserzy, scenografowie, widzowie, żeby ten dzień zapisał się w naszej pamięci jako piękne święto, w którym coś przeżyliśmy, coś dla siebie odkryliśmy – powiedziała przewodnicząca jury – dr Henryka Sokołowska w słowie powitalnym podczas IV Rejonowego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Mi*M” 2018, który we wtorek odbył się w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Niemenczynie. Przypomniała też historię ustanowienia Międzynarodowego Dnia Teatru, uchwalonego w 1961 roku podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Datę 27 marca wybrano na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku.

Tegoroczny festiwal był zróżnicowany, wystąpili mali aktorzy i weterani – jak można powiedzieć o grupie, która od kilku lat nie ustępuje palmy pierwszeństwa. Laureatem mianowicie, podobnie jak w ubiegłych latach, został teatr „Przyjaciele” z Podbrzezia (reż. Irena Iljina). Zaprezentował zabawną komedię – satyrę na współczesną szkołę – pt. „Co ja tutaj robię”. Świetnie zagrana sztuka, z dbałością o poprawny język i wszelkie szczegóły zasłużyła na laur zwycięstwa.

Dużą niespodzianką był teatr debiutujący na festiwalu „Przyjaciele sceny” z Rudomina (reż. Łucja Andrijewska). Mali aktorzy wysoko postawili poprzeczkę. Bajka o muszę, która nie mogła znaleźć przyjaciela zawierała w sobie wszystkie elementy – i śpiew, i taniec, i grę aktorską, i dekorację. Jury nagrodziło ten spektakl dodatkową nagrodą za scenografię.

Trzecie miejsce zajął teatr „Wędrówka” z Niemieża (reż. Bożena Bieleninik). Niezmienną wizytówką tzw. czarnego teatru jest nastrój. I tym razem widzowie się nie zawiedli – za sprawa muzyki i fluorescencyjnych barw znaleźli się w zaczarowanym ogrodzie – kwiecistym, kolorowym, po prostu pięknym… I urzekł ich ten świat na tyle, że przyznali spektaklowi nagrodę publiczności.

Wiceprezes „Macierzy Szkolnej” Krystyna Dzierżyńska, członek jury, dziękując za zaangażowanie i dbałość o polskie słowo, zaprosiła wszystkie teatry na galę finałową, która odbędzie się 18 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Będzie więc okazja, by przeżyć to wszystko jeszcze raz.

I miejsce: „Przyjaciele” (Podbrzezie, reż. Irena Iljina) za przedstawienie „Co ja tutaj robię”

II miejsce: „Przyjaciele sceny” (Rudomino, reż. Łucja Andrijewska) za przedstawienie „Przyjaciele”

III miejsce: „Wędrówka” (Niemież, reż. Bożena Bieleninik) za przedstawienie „Zaczarowany ogród”

Najlepsza scenografia: „Przyjaciele sceny” (Rudomino, reż. Łucja Andrijewska) za przedstawienie „Przyjaciele”

Najlepsze kostiumy: „Humorek” (Pakiena, reż. Irena Korwiel) za przedstawienie „Rzepka”

Najlepszy aktor: Jan Roman Wojtkiewicz z teatrzyku „Skrzat” (Bezdany, reż. Edyta Klimaszewska) za rolę krokodyla w przedstawieniu „Piotruś Pan”

Nagroda publiczności: „Wędrówka” (Niemież, reż. Bożena Bieleninik) za przedstawienie „Zaczarowany ogród”

Tłumaczenie: L24.lt

Like this: Like Loading...