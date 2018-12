Już niedługo kolejny mecz DKP zaprasza do wspólnego przeżywania emocji

Co prawda, pierwszy mecz reprezentacji Polski podczas XXI Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji nie dał powodów do radości, ale Mundial trwa! Już w niedzielę Biało-Czerwoni znów będą potrzebowali wsparcia kibiców. Do wspólnego przeżywania sportowych emocji zaprasza Strefa Kibica w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. „Mamy nadzieję, że również 24 czerwca kibice nie zawiodą” – mówi dyrektor DKP, Artur Ludkowski.

Mecz z Senegalem w Domu Kultury Polskiej oglądało niemal 400 osób, nie tylko wilnianie, ale zgłosiła się też cała wycieczka z Polski. Warto podkreślić, że DKP zatroszczyło się nie tylko o samo stworzenie warunków do oglądania meczu, ale także – zapewniło oglądanie go z polskim komentatorem.

– Wbrew pozorom, nie jest to takie proste. Wychodzimy z założenia, że wszystko, co robimy, musimy robić legalnie, dlatego zawsze dbamy o konieczne pozwolenia – wyjaśnia Ludkowski.

Już od kilku lat w tego rodzaju sytuacjach DKP występuje z prośbą o udostępnienie głosu komentatorów w języku polskim do Telewizji Polskiej i jak dotąd – zawsze taką zgodę otrzymuje. Reszta należy już do Jana Wierbela, który czuwa nad sprawami technicznymi. Widzowie w Strefie Kibica DKP oglądają obraz transmitowany przez litewską telewizję, natomiast słyszą głos polskich komentatorów.

Podczas meczów kibice są zaproszeni są do konkursów, w tym do typowania wyniku meczu.

– Trzeba przyznać, że podczas meczu z Senegalem bardzo wierzyliśmy w wygraną Polaków. Spośród tak dużej grupy tylko 5 uważało, że możemy przegrać, a tylko jedna przewidziała rzeczywisty wynik – mówi dyrektor DKP. Zwycięzca konkursu, tak jak 5 osób, które przewidziało porażkę, otrzymało nagrody ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Artur Ludkowski ma nadzieję, że w niedzielę nagrody trafią już do tych, którzy stawiają na wygraną. – Nie zamierzamy tracić nadziei, to jeszcze nie koniec – mówi.

Dom Kultury Polskiej zaprasza więc na kolejne mecze. Jak podkreśla dyrektor, jest to Strefa Kibica, do której warto przychodzić całymi rodzinami, gdyż organizatorzy zadbali o zorganizowanie zajęć dla dzieci.

– Zorganizowaliśmy nasz własny konkurs strzelców, dla najlepszych były oczywiście nagrody – mówi Ludkowski.

Warto zarezerwować co najmniej dwa wieczory na sportowe emocje. 24.06.2018 o godz. 21:00, odbędzie się mecz Polska-Kolumbia, a 28.06.2018 o godz. 17:00, Polska-Japonia.

Organizator Strefy Kibica w DKP – Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Mecenasi: Ambasada RP w Wilnie, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Orlen Lietuva

Fot. Roman Niedźwiecki/zw.lt