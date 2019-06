W Domu Kultury Polskiej w Wilnie od wtorku trwają szkolenia dla nauczycieli pt. „W stronę skutecznego nauczania” z dobrze znanego nauczycielom szkół polskich na Litwie cyklu – „Orły nie wchodzą po schodach”.

Szkolenia już po raz czwarty organizuje Forum Przedsiębiorczości Polskiej ,,Korona” oraz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, przy wsparciu finansowym Senatu RP za pośrednictwem Fundacji ,,Pomoc Polakom na Wschodzie”. Niezmiennie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – w tym roku uczestniczy w nich 130 nauczycieli.

Warsztaty są cenione również w Polsce, co w czasie otwarcia pierwszej serii zajęć, we wtorek, podkreślał Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

– To są jedyne szkolenia, które są w Senacie RP powszechnie znane – zauważył witając uczestników zajęć.

Każdorazowo do prowadzenia zajęć zapraszani są trenerzy i nauczyciele z doświadczeniem w pracy z uczniami zdolnymi, posiadający bogaty warsztat pracy. Tak, jak w ubiegłych latach, szkolenie prowadzi dr Joanna Wieleba, znana czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” z artykułów publikowanych w wydaniu magazynowym w dziale „Wychowanie”.

– Warsztaty mają na celu zwiększenie wrażliwości społecznej na potrzeby uczniów zdolnych oraz umożliwienia doskonalenia kompetencji w zakresie rozpoznawania i pracy z nimi. Istotnym ich elementem jest możliwość wzajemnego poznania się nauczycieli z różnych placówek, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów do wspólnych działań – wszystko to, by wzmacniać jakość edukacji – powiedziała edukatorka „Kurierowi Wileńskiemu”.

Tegoroczne zajęcia obejmują dwie serie dwudniowych zajęć i obejmują trzy kręgi tematyczne. Pierwszy z nich to samoregulacja w uczeniu się i metody aktywizujące. Drugi zakres tematyczny dotyczy pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Trzeci obejmuje problematykę tworzenia materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem graficznego oprogramowania komputerowego.

– Cieszę się, że tak duża grupa nauczycieli wyraziła chęć udziału w tych warsztatach. Rejestrację na pierwszy termin zamknęliśmy bardzo szybko, w ciągu dwóch dni. Bardzo wiele osób czekało ze zgłoszeniem niemal do końca. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że potrzeba będzie tak duża, można byłoby pomyśleć o jeszcze jednej grupie – skomentował dla „Kuriera Wileńskiego” Andrzej Łuksza, prezes „Korony” i pomysłodawca warsztatów.

Co przyciąga nauczycieli na zajęcia w wakacje, w dodatku w czasie upałów?

– W tym zawodzie po prostu trzeba się dokształcać. Dzieci zmieniają się z roku na rok, musimy stale szukać nowych, ciekawych sposobów, by do nich dotrzeć. Brałam udział w poprzednich edycjach i wiele z nich wyniosłam, stąd zgłosiłam się po raz kolejny – podzieliła się przemyśleniami Renata Songin, lituanistka z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

O tym, że tego rodzaju propozycje są potrzebne, przekonany jest również Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

– W tej chwili praca nauczyciela to wielki wyzwanie i potrzebuje on w tej pracy wsparcia, także nieustannego dokształcania. Nasi nauczyciele mają wiele możliwości, wśród nich są wyjazdy do Polski. Przed tygodniem wróciłem z Gdańska, gdzie szkoliło się 30 nauczycieli, nie każdy ma jednak możliwość, by w nich uczestniczyć. Tym bardziej więc cieszy mnie możliwość takiego szkolenia tutaj, w Wilnie, a zainteresowanie nauczycieli pokazuje, jak bardzo jest ono potrzebne – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu”.

