Forum ekonomiczne w Krynicy – platforma do poruszania ważnych tematów

W Krynicy Zdroju trwa XXIX Forum Ekonomiczne. – Nie bez powodu to forum nazywane jest „Davos” Europy Środkowo-Wschodniej. Spotykają się tu wysokiej rangi przedstawiciele władz wielu państw, prezesi wielkich spółek. To wspaniała platforma do rozmów o aktualnej sytuacji i zmianach, jakie nas czekają – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Virginijus Sinkevičius, minister ekonomii i innowacji oraz litewski kandydat na eurokomisarza.



Jak zauważył, przedstawiciele państw regionu mają w tej chwili wiele ważnych tematów do rozmów. – Dla Polaków i Litwinów na pewno bardzo ważną sprawą jest współpraca, którą udało nam się na nowo nawiązać. Doskonale rozumiemy, że w kwestiach takich jak obronność czy gospodarka możemy osiągnąć znacznie więcej, pracując razem – komentuje minister.

W Krynicy Sinkevičius wziął udział jako prelegent w sesji plenarnej na temat postaw Europy w obliczu globalnej rywalizacji. Był także gościem specjalnym w dyskusji nt. „Konkurencyjna gospodarka kluczem do sukcesu na globalnym rynku”.

Oprócz polityków i przedsiębiorców w Krynicy Zdroju spotkać można również działaczy społecznych i przedstawicieli organizacji polonijnych. Nie po raz pierwszy w obradach forum udział bierze Artur Ludkowski, który podczas wydarzenia reprezentuje Fundację Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie“.

– Po raz pierwszy uczestniczyłem w forum w 2007 r. Patrzę z podziwem, jak bardzo to wydarzenie się rozrasta, jak nabiera znaczenia. Nie tylko do Krynicy przybywa coraz więcej uczestników, coraz większy jest również zakres tematyczny, który, moim zdaniem, bardzo dobrze odpowiada potrzebom danej chwili. W tym roku np. oddzielną konferencję poświęcono Ukrainie

– zauważa Ludkowski.

Jednym z ważnych wydarzeń w ramach krynickiego forum jest IV Polonijne Forum Ekonomiczne. Rozpoczęło się ono 3 września debatą „Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej” z udziałem marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

„Polonia to nasz wielki kapitał, wielka szansa. To ponad 20 mln Polaków rozsianych po całym świecie. Jej serce bije po polsku” – mówił marszałek. Podkreślił, że Polacy żyjący poza krajem coraz częściej przyjeżdżają do Polski i pozostają.

„Dobrze być Polakiem! Tak mówimy my, tu, w Polsce i Polacy żyjący poza krajem. To nas łączy, spaja” – przekonywał.

Podsumowując ostatnie cztery lata działalności senatu na rzecz Polonii, marszałek Karczewski zaznaczył, że jej podstawą był partnerski dialog. „Rozpoczęliśmy ten dialog od zapytania Polonii, wszystkich środowisk polonijnych, organizacji polonijnych, co jest dla nich najważniejsze. Oświata, nauka języka – wszyscy to powtarzali, mówili i tego się trzymamy, to będziemy robić, bo jest takie oczekiwanie, taka potrzeba i konieczność – nauka języka polskiego” – zadeklarował przedstawiciel polskiego parlamentu.

Tegoroczne Polonijne Forum Ekonomiczne to pięć paneli, łącznie z dyskusją otwarcia. Goście forum dyskutowali na tematy: „Jak zachęcić władze samorządowe do pomocy repatriantom?”, „Polska atrakcyjnym pracodawcą dla powracających z emigracji”, „Polska jako partner naukowy we współpracy międzynarodowej” oraz „Rola mediów i instytucji kultury w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polonii i Polaków za granicą”.

W dyskusji poświęconej formom podtrzymywania polskiej tożsamości narodowej przez media i instytucje kultury wzięli udział: Adam Kwiatkowski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Szymon Szynkowski vel Sęk – sekretarz stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej w MSZ, Marzena Paczuska-Tętnik – członek Zarządu TVP SA, dr Dariusz Zawiślak – dyrektor Festiwalu Polskich Teatrów Telewizji w USA, dr Anna Stróż-Pawłowska – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów oraz Robert Mickiewicz – redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego”. Dyskusję moderowała Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak, dyrektor TVP Polonia.

Bez wątpienia tematem, który zdominował dyskusję, była wiadomość ważna przede wszystkim dla Polaków z Wileńszczyzny. Już 17 września wystartuje długo oczekiwana TVP Wilno. Jak podkreśliła moderatorka dyskusji, będzie to telewizja zupełnie wyjątkowa – pierwsza polska telewizja tworzona całkowicie przez młodych Polaków mieszkających za granicą.

– Na pewno na start TVP Wilno czekamy z niecierpliwością. Mówiąc o polskich mediach na Litwie, bardzo często podkreślamy ich misyjność. Szczególnie podkreślane było to po rosyjskiej agresji na Ukrainie, gdy dało się odczuć, że mieszkający na Litwie Polacy w dużej mierze znajdują się w strefie wpływów rosyjskich mediów, stąd polskie media, które są tworzone na Litwie, mają szczególne znacznie. Nikt inny, ani media litewskie, ani media polskie w Polsce nie zastąpią ich w informowaniu o dobrych i złych rzeczach, które dzieją się w lokalnym środowisku

– twierdzi Robert Mickiewicz.

***

XXIX Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku, 5 września. Biorą w nim udział przedstawiciele 60 krajów, łącznie ok. 5 tys. osób.