TVP Wilno od dziś na antenie

17 września, o godz. 18.30, po ponad rocznych przygotowaniach, wystartuje nowy kanał Telewizji Polskiej – TVP Wilno. W jego ofercie znajdą się codzienny program informacyjny oraz audycje publicystyczne, przygotowywane przez dziennikarzy polskich mediów na Litwie. Na nowej antenie TVP prezentowane będą bieżące, ważne i ciekawe informacje o polskich sprawach, kulturze, rozrywce, historii i tradycji.

– Wszyscy już jesteśmy gotowi do pracy, wyszkoleni i spragnieni codziennego wejścia do transmisji na żywo. Oczywiście, odczuwamy pewną tremę, bo mamy do czynienia z bardzo odpowiedzialnym projektem. Jednak już tak długo i rzetelnie szykujemy się do startu, że jesteśmy przekonani, że nam się uda – w przededniu rozpoczęcia transmisji powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Edyta Maksymowicz, kierownik Redakcji Zamiejscowej TVP w Wilnie, wieloletnia korespondentka TVP na Litwie, redaktor Wilnoteki.

O projekcie TVP Wilno mówiło się już od 2009 r. Była nawet powołana grupa robocza w Telewizji Polskiej. Projekt jednak doczekał się realizacji dopiero po upływie niemal dekady.



– Gdy Polska i Litwa obchodziły 100-lecie odzyskania niepodległości, podczas wizyty premiera Polski na Litwie, ponownie zabrzmiało stwierdzenie, że zarówno Litwini, jak też Polacy, są tu mocno poddani wpływom rosyjskich telewizji, a polskiego słowa w telewizji tutaj jest zbyt mało. Wówczas premierzy doszli do wniosku, że trzeba lokalnym Polakom zaoferować programy w języku polskim. Mieszka tu prężna, aktywna, dynamiczna społeczność, która jest w stanie robić własną telewizję – powiedziała szefowa TVP Wilno.

Na dobry, ambitny pomysł znalazły się też pieniądze. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) wyasygnowała pieniądze na szkolenia, które były prowadzone przez Fundację „Wileńszczyzna” i Telewizję Polską. Później projekt przeszedł na wyłączność TVP.

– Dziś mamy pokaźny zespół składający się z ponad 25 osób. Najważniejszymi osobami w redakcji są wydawcy, którzy decydują o tym, co będzie w programie. Są reporterzy, którzy zgłaszają tematy do codziennego wydania i je realizują. Są też kierownicy produkcji, którzy organizują pracę całych zespołów. Operatorzy realizują zdjęcia, istotnie pomagając w tworzeniu materiałów. Warto też podkreślić, że nasi dziennikarze realizują programy w pełni – to znaczy, że nie tylko zajmują się nagrywaniem wypowiedzi, ale też montują materiał, co jest pewną nowością w telewizji. Ale mamy też montażystów, którzy nam pomagają – komentowała Edyta Maksymowicz.

Kierownik Redakcji Zamiejscowej TVP w Wilnie dodała, że w przyszłości zespół zostanie jeszcze bardziej rozbudowany. Obecni współpracownicy byli wybierani głównie na zasadach zapału i chęci do nauki. Natomiast doświadczenie, mimo że było mile widziane, nie należało do podstawowych kryteriów.

– Wiadomo, że doświadczenie zawsze jest bardzo ważne, ale nie jest tym czynnikiem, który o wszystkim decyduje. Na przykład mamy operatorów i dziennikarzy, którzy, przychodząc do nas, zaczynali od zera. Dziś natomiast świetnie sobie radzą, robią dobre zdjęcia, piszą ciekawe teksty i biegle realizują swoje materiały. Najważniejsze, że człowiek jest aktywny, chętny do pracy, nauki i nie liczy tych godzin spędzonych przy robocie, tylko ciągle szuka możliwości, by się doskonalić. Dziennikarstwo bowiem to nie jest tylko zawód, ale pomysł na życie – zaznaczyła redaktor Wilnoteki.

Rozmówczyni podkreśliła, że prawie wszyscy pracownicy TVP Wilno pochodzą z Wileńszczyzny.

– Cieszę się, że nasza kadra prawie w całości składa się z miejscowego narybku. Są to ludzie, którzy albo byli związani z dziennikarstwem, albo dopiero nabywają doświadczenie w tym zawodzie. Mamy też kilka osób z Polski. Na przykład jedna z naszych wydawczyń, Karolina Matuszewska, pochodzi z Warszawy. Skończyła bałtystykę, nauczyła się języka litewskiego, od kilku lat mieszka na Litwie, świetnie zna się na naszych realiach, bardzo dobrze „zżyła się” z miejscową ludnością i stała się tu naprawdę swoim człowiekiem – powiedziała Maksymowicz.

W pierwszym okresie emisji program TVP Wilno w przekazie naziemnym będzie emitowany na antenie TVP Polonia. O godz. 18.30 będzie tu codziennie wchodziło dwugodzinne „pasmo wileńskie”. Najważniejszym programem tego pasma będzie Info Wilno – codzienny program informacyjny nadawany od poniedziałku do piątku o 18.30. W soboty będą emitowane seriale o tematyce historycznej, w dni powszednie w ramówce znajdą się cykle programów i reportaży.

Wśród propozycji programowych jest również cotygodniowy program informacyjno-publicystyczny „Wilnoteka”, który będzie odtąd nadawany w każdy czwartek o godz. 20.25.

– KPRM od początku stawiała na to, że ten projekt polega na wzmocnieniu potencjału medialnego środowisk polskich na Litwie. Czyli nie jest tak, że ktoś do nas przyjedzie i zrobi produkt za nas. My sami, Polacy na Litwie, wszystko robimy. Dostaliśmy bowiem nie rybkę, ale świetną wędkę, którą sami mamy się posługiwać wiedząc, jakie potrzeby mają lokalni mieszkańcy. W najbliższej przyszłości planujemy uruchomić dwa kolejne programy, społeczno-polityczny, w którym będą podsumowywane najważniejsze wydarzenia, oraz społeczno-kulturalny, by zaangażować też naszych młodych widzów, by współtworzyli program razem z nami. W perspektywie będziemy kanał rozbudowywali, by stał się stuprocentowo samodzielnym pod względem treści oryginalnych – mówiła Edyta Maksymowicz.

Fot. Marian Paluszkiewicz