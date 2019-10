Jesienne inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii”, “Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”, ,,Lekcja historii inaczej”, Rossieńskie ,,Dziady” i ,,Pomnikom Rossy” – to akcje na rzecz najstarszej nekropolii w Wilnie, które w tym roku organizuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. Społecznicy zachęcają mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny do wzięcia w nich udziału.

Od 10 października trwa akcja “Światełko pamięci dla Rossy i Bernardynów”. Inicjatorką idei – zapalenia 1 listopada światełek pamięci na opuszczonych grobach, jest honorowa prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Alicja Klimaszewska. Od wielu lat inicjatywa przyciąga gości i mieszkańców Wilna do wspólnego upamiętnienia zmarłych.

Znicze w ramach akcji można przynosić na recepcję w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76) do 29 października włącznie. Organizatorzy zwracają uwagę, by nie ofiarowywać zniczy złej jakości, zwłaszcza plastikowych, które dość szybko gasną. Ponadto, jak wskazują, szklane światełka są bardziej ekologiczne, gdyż można je wykorzystać ponownie.

16 października rozpoczęła się jesienna akcja ,,Wielkie sprzątanie starych wileńskich nekropolii”. Wilnianie są zachęcani do wzięcia udziału w uporządkowaniu cmentarza na Rossie i cmentarza Bernardyńskiego. Sprzątanie potrwa do 31 października włącznie. Przed przyjściem należy się skontaktować z administratorką cmentarza, Nijolą Minosianienė (tel.: 861525887) w sprawie omówienia czasu przybycia. Narzędzia niezbędne do sprzątania udostępnią organizatorzy akcji.

24 października o godz. 14.00 odbędzie się ,,Lekcja historii inaczej”, podczas której społeczeństwu zaprezentowane zostaną odnowione w tym roku pomniki nagrobne. Hasłem tegorocznego spotkania jest: „Powstańcy styczniowi wciąż żywi w naszej pamięci”. Lekcja jest otwarta, zbiórka odbędzie się przy głównym wejściu na Starą Rossę (ul. Rasu 32).

Niespodzianką w tym roku, skierowaną do sympatyków Rossy, są Rossieńskie ,,Dziady” – dramat jednoaktowy, napisany przez dobrze znanego polskiego poetę, publicystę i krytyka, który spoczywa na najstarszej wileńskiej nekropolii.

– Fabuła dramatu jest jednowątkowa, charakteryzuje się znaczną spójnością oraz brakiem epizodów. Akcja toczy się w pewną chłodną noc na Starej Rossie. Głównymi bohaterami są osoby pochowane na cmentarzu. Nieboszczycy prowadzą poważną rozmowę o likwidacji poszczególnych nagrobków znajdujących się na tej nekropolii. Czy to możliwe w czasie międzywojennym, kiedy Wilno należało do Polski? Utwór literacki został zamieszczony w 1926 roku w pewnej prasie ukazującej się na Wileńszczyźnie – mówi ,,Kurierowi Wileńskiemu” członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, Dariusz Lewicki, który odnalazł dzieło w archiwum Państwowej Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie.

Lewicki tłumaczy, że tekst dramatu będzie zamieszczony na stronie www.rossa.lt wieczorem, w wigilię Wszystkich Świętych. Każdy chętny będzie mógł go sobie przeczytać. Na razie organizatorzy nie zdradzają jednak autora dramatu. – W 2021 roku przypada 220. rocznica założenia cmentarza na Rossie. Może z tej okazji Polskie Studio Teatralne lub Polski Teatr w Wilnie wystawią go na scenie? Na pewno zapytamy o to reżyserów w naszym cyklu ,,Zasięgnijmy opinii”. Zachęcam do śledzenia naszej strony na Facebooku” – informuje społecznik.

W dniach 1 i 2 listopada na cmentarzach Wilna i Wileńszczyzny odbędzie się kwesta ,,Pomnikom Rossy”. Puszki na kwestowanie na rzecz odnowienia zabytkowych pomników można odebrać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (ul. Naugarduko 76) do 31 października w godzinach pracy (8.00-19.00). Osoby, które nie mogą się przyłączyć do kwesty, są zachęcane do wpłacania na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą za pośrednictwem przelewu:

Litwa:

Visuomeninė Rasų kapinių draugija

Nr konta: Swedbank, LT027300010119551065

NIP: 302448884



Polska (subkonto):

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

Nr konta: Bank PEKAO SA 771240 6175 1111 0000 4576 4859

Lewicki informuje, że w tym roku kwesta na rzecz wileńskiej Rossy będzie się odbywała również w Warszawie. Organizacja oddelegowała do stolicy swoich przedstawicieli.

W następnym roku z inicjatywy Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą zostaną odnowione: miejsce pochówku Józefa Karpowicza (sektor 06-c, Nowa Rossa); nagrobek Marii, Kazimierza i Michała Soroko (sektor 14-f, nr. nagr. 091); nagrobek Sławomira Ottowicza (sektor 16-b, nr. nagr. 075); miejsce pochówku Kacpra Piłsudskiego (sektor 08-r, nr. nagr. 053); pomnik nagrobny Wacława Wolskiego (sektor 15-b, nr. nagr. 078); miejsce pochówku Heleny Romanowicz (sektor 06-u1, nr. nagr. 0007); nagrobek Julji Nervo (sektor 18-e, nr. nagr. 0001); pomnik nagrobny ks. Andrzeja Praniewicza (sektor 03-c, nr. nagr. 0040); nagrobek ks. Tadeusza Mieszkowskiego (sektor 08-h, nr. nagr. 039); miejsce pochówku ks. Leopolda Waszkiewicza (sektor 07-f, nr. nagr. 0095); nagrobek ks. Karola Soroczyńskiego (sektor 03-c, nr. nagr. 0026); pomnik nagrobny ks. Filipa Stankowicza (sektor 03-d, nr. nagr. 025); miejsce pochówku ks. Konstansa Ejmonta (sektor 12-b, nr. nagr. 086); nagrobek ks. Feliksa Bugajło (sektor 03-c, nr. nagr. 0013).

Za pośrednictwem strony cmentarznarossie.uksw.edu.pl, zrealizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, chętni, po wpisaniu imienia czy nazwiska swoich krewnych, mogą odnaleźć miejsce ich pochówku.