„Co roku jesteśmy proszeni o wspieranie różnego rodzaju akcji choinkowych, nie chcemy tego sprowadzać jedynie do przekazywania dzieciom słodyczy. Chcielibyśmy, żeby coś pozostało na dłużej, mogło być przekazywane przez starsze rodzeństwo młodszym dzieciom, ale też aktywizować rodziców i nauczycieli” – powiedział podczas przekazania prezentów Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.



We wtorek do Wilna dotarła pierwsza część transportu książek, które mają zachęcić polskie dzieci do czytania w języku ojczystym.

– Dzisiaj, właśnie tutaj w Wilnie, inaugurujemy nowy program pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek”, realizowany wspólnie z Instytutem Książki. Przekazujemy za pośrednictwem Macierzy Szkolnej i Oddziału Miejskiego ZPL 2 tys. egzemplarzy książki „Pierwsze czytanki dla…”, a w styczniu do Wilna dotrze druga część książek, czyli „Pierwsze wiersze dla… – zapowiedział Mikołaj Falkowski.

Jak wyjaśnił, akcja promująca polskie czytelnictwo będzie prowadzona również w innych krajach. Prezes fundacji podkreślił, że obie pozycje ufundowane przez Instytut Książki są bardzo wartościowe, gdyż wzbogacają słownictwo, budują wyobraźnię i wrażliwość, są niezwykle cenną pomocą dla zdobywania kompetencji językowych dla dzieci, które zaczynają swoją przygodę z literaturą.

Maria Przełomiec, reprezentująca w Wilnie Radę Fundacji, oceniła wysoko atrakcyjną szatę graficzną obu wydawnictw, które zostały wzbogacone znakomitymi ilustracjami artysty Józefa Wilkonia. Ważne jest także to, że książki te są przeznaczone nie tylko dla dzieci.

– Każda z tych książek zaopatrzona jest w dodatek „Książką połączeni”, kierowany do rodziców, nauczycieli lub bibliotekarzy. Jest on niezwykle przydatny, będzie na pewno cenną pomocą w zachęcaniu dzieci do czytania – zauważyła.

– Na pewno ten prezent jest bardzo wartościowy dla naszych dzieci. Problem dostępu do polskiej literatury dla dzieci jest rozwiązany tylko częściowo. Mamy co prawda targi książki, ale nie wszyscy rodzice mogą skorzystać z tej oferty. Te książki mają jeszcze jedną zaletę. Ponieważ otrzymają je wszyscy uczniowie I klas, będą mogły służyć także pomocą w czasie lekcji – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Jak informuje Instytut Książki, „Pierwsze czytanki dla…” to starannie dobrany zestaw utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych, w którym znajdują się zarówno pozycje klasyczne, jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in. Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj, Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i pobudzający dziecięcą ciekawość.

W książce „Pierwsze wiersze dla…” , która dopiero dotrze na Litwę z kolejnym transportem, znajdują się utwory takich poetów, jak: Anna Kamieńska, Wanda Chotomska, Danuta Wawiłow, Ludwik Jerzy Kern, Ewa Szelburg-Zarembina, Jan Brzechwa, a także Julian Tuwim, Joanna Papuzińska czy Józef Czechowicz. Uwagę przyciągają, specjalnie przygotowane w technice wyszywankowej, ilustracje autorstwa Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka, zaś okładka przygotowana została w dwóch wersjach – dla dziewczynki i dla chłopca.

Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Fot. Marian Paluszkiewicz