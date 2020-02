W Solecznikach nagrodzono aktywną młodzież

Najlepszy uczeń oraz uczennica roku, najlepszy maturzysta, młody artysta roku, młodzieżowa inicjatywa roku, wolontariusz roku, młodzieżowa organizacja roku, młody profesjonalista oraz ambasador młodzieży – to 9 kategorii, w których zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu „Nagrody dla młodzieży 2019”, organizowanego tradycyjnie od 5 lat przez samorząd rejonu solecznickiego oraz samorządową Radę Młodzieżową. Uroczystość uhonorowania laureatów oraz nominantów odbyła się 7 lutego w Centrum Kultury w Solecznikach.



Do zwycięzców konkursu powędrowały statuetki, dyplomy i nagrody pamiątkowe, które wręczyli Beata Pietkiewicz, wicemer samorządu rej. solecznickiego, wiceprzewodnicząca samorządowej Rady Młodzieżowej oraz Grzegorz Jurgo, wicedyrektor administracji samorządu.

– Nasza młodzież zawsze była i jest szczególna. Jej zaletą jest wielojęzyczność, co daje wielką przewagę w nauce, a później także na rynku pracy. Jej zaletą jest wielokulturowość, a jej mocną stroną jest tolerancja. Jej zaletą jest również system wartości, który został zaszczepiony w małych kościołach naszych społeczności. Nie jesteśmy chodzącymi ideałami, ale wszystkie te cechy pozwalają na tworzenie wizerunku dobrego, pracowitego, kochającego swój kraj młodego człowieka. Każdy z obecnych na tej sali wart jest nagrody, bez względu na przekonania, wyznawaną religię czy talenty, każdy rodzic czy pedagog tworzy wartość dodaną naszego rejonu – zwróciła się do obecnych na sali Beata Pietkiewicz.

W tym roku statuetkę oraz tytuł Ucznia Roku 2019 zdobył Dawid Jusiewicz z Gimnazjum w Ejszyszkach, zwycięzca licznych olimpiad rejonowych, którego średnia ocen wynosi 9,5. Tytuł Uczennicy Roku powędrował do utalentowanej Emilii Szumskiej z Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach, aktywnej uczestniczki życia szkoły, laureatki rejonowych olimpiad z języka litewskiego, biologii, Małej Olimpiady z Języka Polskiego.

Najlepszą Maturzystką Roku 2019 została Monika Gornostajūtė z Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach, laureatka I miejsca na Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka Rosyjskiego w Moskwie, zdobywczyni trzech „setek” na maturze z angielskiego, matematyki i fizyki oraz 95 pkt na egzaminie z języka litewskiego. Za osiągnięcia naukowe zostało jej również przyznane Stypendium im. Sygnatariuszy Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 r. na cały okres studiów na Uniwersytecie Wileńskim. Statuetka Artystki Roku 2019 została przyznana Jovicie Jankelaitytė, utalentowanej aktorce, wyróżnionej w ub. r. najważniejszą litewską nagrodą teatralną – Złotym Krzyżem Sceny.

W nominacji Młodzieżowa Organizacja Roku zwyciężyła nieformalna grupa młodzieżowa „Młodzież dla przyszłości Wersoki” (Jaunimas Versekos ateičiai). Została też nagrodzona Młodzieżowa Inicjatywa Roku, czyli inicjatyva „Pieno tūsas“ młodzieży z Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace. Statuetkę w kategorii Młody Profesjonalista odebrał Jevgenij Polonis, twórca startupu „GoRamp“. Wyróżniono i doceniono również działalność wolontariuszy: Teresy Zuzo, Izabeli Darżynkiewicz, Dominiki Narkiewicz.

Nowością tegorocznego konkursu była jeszcze jedna kategoria – Ambasador Młodzieży, stworzona z myślą o tych osobach, które wspierają młodych i inspirują ich do działania.

W tej nominacji zwyciężyły siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Rodziny: s. Alicja Leuto, s. Anna Wojtonis, s. Maria Idzikowska, s. Marianna Ogonowska, które od prawie 30 lat pracują z młodzieżą w ejszyskiej parafii. Dyplomy zostały wręczone również nominantkom w kategorii Ambasador Roku – nauczycielce Krystynie Karpicz z Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach oraz Annie Prontkielewicz, organizatorce zajęć kulturalnych i edukacji nieformalnej ze Szkoły-Centrum Wielofunkcyjnego w Wersoce.

Uroczystość uświetniły występy młodych zdolnych wokalistek z Solecznik: Julii Ivanovskiej, Karoliny Michajłowskiej, Emilii Silkaitė. Gościnnie wystąpiła Elizabeth Olshey.