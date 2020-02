Uhonorowano laureatów Plebiscytu „Polak Roku 2019”

„Co roku podczas podsumowania konkursu na Polaka Roku zastanawiam się, kogo będziemy wybierać w przyszłym roku, bo wydaje się, że wszystkie zasłużone osoby już wybrano. Ale, dzięki Bogu, tak nie jest. Jest tyle osób, które tak wiele dla nas czynią, które są obok nas, często są skromne i niewidoczne, a które zauważamy podczas takich plebiscytów” – mówił wydawca „Kuriera Wileńskiego”, Zygmunt Klonowski, podczas uroczystości uhonorowania finalistów 22. edycji Plebiscytu „Polak Roku 2019”.

Podczas wielkiej gali statuetki wręczono dwu osobom: s. Annie Mroczek, ekonom Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, założycielce Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce, oraz Tadeuszowi Romanowskiemu, założycielowi Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, radnemu Samorządu Rejonu Solecznickiego z ramienia AWPL-ZChR. Uroczystość wręczenia statuetek laureatom oraz uhonorowania finalistów corocznego plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” odbyła się 2 lutego w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„Każdego roku plebiscyt jest swoistym barometrem naszych nastrojów, naszych sympatii. W tym roku sympatię czytelników uzyskały osoby, które nie zajmują żadnych wysokich stanowisk, ale zrobiły bardzo dużo. Pokazały, jak wiele można zrobić, nawet nie zajmując stanowisk, nie mając ogromnych możliwości, mając tylko wiarę i chęć zrobienia czegoś” – podkreślił Zygmunt Klonowski.

Po raz pierwszy w 22-letniej historii konkursu tytuł Polaka Roku „Kuriera Wileńskiego” został przyznany nie jednej, lecz dwu osobom. Głosy zarówno Czytelników, którzy nadsyłają kupony ze wskazaniem swego kandydata, jak też kapituły plebiscytu, składającej się ze zwycięzców poprzednich edycji, rozłożyły się po równo. O kulisach konkursu opowiedział redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz.

„Nasz ostatni plebiscyt miał bardzo nietypowy finał. Szanowna kapituła po przeliczeniu głosów ustaliła, że s. Anna Mroczek oraz Tadeusz Romanowski zdobyli jednakową liczbę głosów, toteż tytuł Polaka Roku przyznano dwu osobom. Na słowa uznania zasługuje również cała dziesiątka finalistów, wszyscy ci ludzie, którzy są nie mniej zasłużeni dla krzewienia polskości tutaj, na Wileńszczyźnie. Każdy z nich wniósł ogromny wkład, czy to w dziedzinie oświaty, czy to w dziedzinie polityki, czy też kultury. Ogromne dziękuję za Waszą pracę dla naszej społeczności” – mówił podczas uroczystości Robert Mickiewicz.

Odbierając statuetkę, s. Anna Mroczek zaznaczyła, że jest to nagroda dla całego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, a także dziękowała wszystkim Polakom z Wileńszczyzny za to, że zauważyli i hołdowali idei poświęcenia się jednego człowieka na rzecz innego i społeczeństwa. Osobne podziękowania skierowała do nauczycieli i dyrekcji Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego, gdzie przed 26 laty przybyła do pracy, a także do absolwentów szkoły, uczniów z teatru Betania, którzy wytypowali jej kandydaturę.

– To jest dla mnie pozytywne, że ludzie zauważyli trud tworzenia Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce i chcą to jakoś pokazać. Jeżeli ludzie to właściwie odbierają, jest to dla mnie zachęta, żeby poświęcać się dalej. Centrum dopiero jest w rozruchu, budynek jest gotowy, obecnie jest na etapie przyjęcia go przez nadzór budowlany. Chcemy, żeby był tu wachlarz ofert dla całej rodziny: oferta przedszkolna, dla młodych małżeństw, planujemy interwencję kryzysową, pogłębianie wiedzy antropologicznej w formule chrześcijańskiej. Wszystko przed nami – zaznaczyła w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” s. Anna Mroczek.

Tadeusz Romanowski zaznaczył, że jego praca jako Polaka Roku 2019, jeszcze się nie kończy, a dopiero zaczyna i tytuł jest dla niego motywacją do dalszego działania.

„Nasze granice przesunęły się na zachód, my zaś zostaliśmy poza granicami. Dziękuję naszemu narodowi, który teraz nas wspiera, dziękuję tym ludziom, którzy zbierają dla nas dary, w tych paczkach żywnościowych przywożą miłość i pamięć. To jest ważne, bo dzięki temu ogarniamy pomocą naszych mieszkańców” – mówił laureat konkursu.

Zaproszeni na scenę wszyscy finaliści Plebiscytu „Polak Roku 2019” w swych krótkich przemowach podkreślali potrzebę kultywowania polskości i zachowywania tożsamości, kultury i polskiej oświaty.

„Dziękuję za to, że zobaczyli państwo w tym, co robię, coś ważnego. Robię to tylko dlatego, że to lubię. Uważam, że folklor, kultura to bardzo ważna część naszego życia: są to nasze korzenie i dlatego musimy to pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom” – deklarowała Wioletta Leonowicz, kierownik Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ojcowizna”.

W dziesiątce kandydatów do tytułu Polaka Roku 2019 znalazło się aż czterech dyrektorów placówek oświatowych: Marian Adamowicz, były wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach, Walery Jagliński, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Marian Kuzborski, dyrektor Gimnazjum w Trokach, a także prof. Ryszard Świackiewicz, dyrektor Szkoły Muzycznej w Nowej Wilejce. Czytelnicy „Kuriera Wileńskiego” zauważyli i wyróżnili również działalność społeczną Eweliny Dobrowolskiej, prawniczki Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, Dariusza Lewickiego, członka Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą oraz Henryka Sielewicza, astronoma, założyciela Obserwatorium Astronomicznego w Słobodzie w rejonie wileńskim.

Finalistom plebiscytu gratulacje składał Marcin Zieniewicz, radca, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.

„Wszyscy państwo, każdy w swojej sferze działalności, robicie bardzo dużo dla Polaków na Litwie, polskości w szerokim rozumieniu tego słowa, wszystkim państwu dziękujemy i kłaniamy się nisko przed waszą pracą i waszą działalnością” – zaznaczył Marcin Zieniewicz.

Podczas gali finałowej nagrodzono również dziesięciu Czytelników „Kuriera Wileńskiego”, którzy najbardziej aktywnie oddawali głosy na swych kandydatów. Byli to: Renata Rudnicka, Anna Gulbicka, Maria Palul, Ewa Palkowska, Dariusz Żybort, Halina Stankiewicz, Łucja Gryniewicz, Teresa Masalska, Edward Mackiewicz, Tadeusz Szejbak.

Uroczystość uhonorowania finalistów Plebiscytu „Polak Roku 2019” uświetnił śpiewem zespół Melodia z Centrum Kultury w Nowej Wilejce, zespół Pierwiosnki z Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, a także słynne, wileńskie czworaczki, czyli zespół Cztery Plus, w składzie Ewelina, Daniel, Augustyn i Robert Gancewsy. Galę finałową z humorem poprowadziła niezrównana Anna Adamowicz, Polka Roku „Kuriera Wileńskiego” z 2004 r. Projekt został sfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przy wsparciu Ambasady RP w Wilnie.

Laureatami dotychczasowych konkursów o tytuł Polaka Roku „Kuriera Wileńskiego” byli: Jan Gabriel Mincewicz (1998), Jan Sienkiewicz (1999), Zofia Matarewicz (2000), Waldemar Tomaszewski (2001, 2005), ks. Wacław Wołodkowicz (2002), ks. Dariusz Stańczyk (2003), Anna Adamowicz (2004), Józef Kwiatkowski (2006), Barbara Kosinskienė (2007), Antoni Jankowski (2008), Leonard Talmont (2009), Zdzisław Palewicz (2010), Jadwiga Sinkiewicz (2011), Edward Trusewicz (2012), Maria Rekść (2013), s. Michaela Rak (2014), ks. Józef Aszkiełowicz (2015), Józef Rybak (2016), Regina Markiewicz (2017), Edyta Tamošiūnaitė (2018).

Fot. Marian Paluszkiewicz